Beanfield est fière d'accueillir le nouveau SVP, Services résidentiels, Michael Massie

TORONTO, 18 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beanfield, une société de télécommunications locale et indépendante présente à Toronto, Montréal, Vancouver et Ottawa, qui compte plus de 450 employés, a recruté un nouveau vice-président principal, Services résidentiels, en cette période de croissance et d'expansion.



Michael Massie, qui a passé l'année dernière à Hawaï, est revenu dans la région du Toronto, où il a passé la majeure partie de sa vie. Il arrive chez Beanfield avec une riche expérience dans le domaine des télécommunications, ayant récemment dirigé la stratégie nationale des unités de gestion résidentielles de Cincinnati Bell et Hawaii Telecom. M. Massie a également été un cadre supérieur chez Bell pendant près d'une décennie.

Dan Armstrong, PDG et fondateur de Beanfield, a déclaré : "Nous sommes ravis que Mike rejoigne l'équipe de Beanfield. Nous nous concentrons sur notre projet de faire de Beanfield une entreprise nationale de télécommunications dont les Canadiens peuvent être fiers. Avec un accent renouvelé sur nos produits résidentiels de première classe, l'expérience de Mike jouera un rôle clé pour nous aider à atteindre cet objectif."

Mike dirigera une équipe résidentielle réorganisée et sera un acteur clé dans les relations avec les partenaires de l'entreprise.

"Je suis honoré de me joindre à Beanfield - un pionnier de l'industrie des télécommunications axé sur le client et la communauté. Je suis impatient de mettre mes compétences et mon enthousiasme au service de l'équipe, de travailler ensemble pour franchir de nouvelles étapes et de contribuer à la poursuite du succès de l'entreprise", déclare Mike.

Beanfield a l'intention de poursuivre son expansion sur les marchés clés, en mettant l'accent sur la croissance résidentielle à Toronto, Vancouver et Ottawa. Mike jouera un rôle essentiel en veillant à ce que cette expansion continue de s'aligner sur les valeurs de Beanfield tout en soutenant ses partenariats stratégiques avec OMERS Infrastructure et Digital Bridge.

À propos de Beanfield :

Beanfield est une société de télécommunications indépendante, basée sur des installations, dont les sièges sociaux sont situés à Toronto, Montréal et Vancouver. Fondée en 1988 dans un esprit activiste, elle a étendu son réseau de fibres optiques pour desservir les marchés de Toronto, Montréal et Vancouver, avec des points de présence à Calgary, New York et Seattle. Bien qu'elle soit bien placée pour devenir une entité nationale de télécommunications à part entière, Beanfield s'est engagée à rester fidèle à ses racines et à son éthique, à savoir être orientée vers la communauté et axée sur l'équité. Beanfield croit que tout le monde mérite une connectivité de qualité à un prix équitable parce que c’est Comme il se doit.

Pour plus d'informations sur Beanfield :

Todd Hofley, VP, politique et communications

todd@beanfield.com