Investissements Purpose annonce l’expansion de sa gamme Actions à Revenu avec le lancement de NVIDIA et de Microsoft Yield Shares ETFs

Les investisseurs ont maintenant une nouvelle façon d’investir dans NVIDIA et Microsoft qui allie un revenu mensuel intéressant à un potentiel de croissance à long terme

TORONTO, 18 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Investissements Purpose ») est heureuse d’annoncer l’ajout de deux nouveaux FNB à actions uniques à ses Actions à revenu par Purpose (les « Actions à revenu ») suite : le FNB Actions à Revenu Microsoft (MSFT) Purpose et le FNB Actions à Revenu NVIDIA (NVDA) Purpose. Cette expansion s’explique par le fait que la gamme existante Actions à Revenu de Purpose a récemment célébré son anniversaire d’un an et a été fortement adoptée par les investisseurs. Ces nouveaux FNB à actions uniques axés sur le rendement offrent une exposition ciblée à NVIDIA et à Microsoft et commenceront à se négocier aujourd’hui sur Cboe Canada Inc.



Les FNB Actions à Revenu de NVIDIA et de Microsoft sont conçus pour répondre à la demande croissante de revenu mensuel de la part de la société tout en offrant aux investisseurs la possibilité de tirer parti du potentiel de croissance à long terme de ces sociétés technologiques de premier plan. Ces FNB Actions à Revenu détiennent l’action sous-jacente (décrite dans la table ci-dessous), utilisent une stratégie d’options d’achat couvertes et utilisent un effet de levier modéré (qui vise un maximum de 25 % de la valeur de l’actif net) pour gagner un revenu de prime afin d’offrir aux investisseurs une combinaison unique de croissance et de revenu. Les placements dans des Actions à revenu sont libellés en dollars canadiens et couvrent le dollar américain, ce qui réduit au minimum le risque de change pour les investisseurs. La gamme Actions à Revenu est un outil complémentaire permettant aux investisseurs de personnaliser leur exposition à un seul titre et offre un profil risque-rendement différent de celui de leurs actions préférées.

« Nous sommes au cœur de la prochaine révolution technologique avec l’IA, et NVIDIA et Microsoft sont à l’avant-garde de ce mouvement », explique Vlad Tasevski, chef de la gestion d’actifs.Grâce à ces nouvelles Actions à revenu, nous sommes ravis d’offrir aux investisseurs canadiens un moyen d’obtenir une exposition complémentaire à des sociétés technologiques de premier plan tout en offrant des distributions mensuelles améliorées. »

Aujourd’hui, Purpose lance des parts des deux Actions à revenu suivantes (les « fonds ») :

Nom de l’FNB Ticker de l’FNB Distribution Fréquence Exposition aux actions sous-jacentes FNB Actions à Revenu Microsoft (MSFT) Purpose MSFY

Mensuel Microsoft Corporation FNB Actions à Revenu NVIDIA (NVDA) Purpose YNVD Mensuel NVIDIA Corporation



Principaux avantages :

Rendement de la distribution mensuelle : Les investisseurs peuvent tirer de leur exposition individuelle à des actions un rendement mensuel supérieur aux dividendes déclarés sur l’action sous-jacente, le cas échéant.

Les investisseurs peuvent tirer de leur exposition individuelle à des actions un rendement mensuel supérieur aux dividendes déclarés sur l’action sous-jacente, le cas échéant. Potentiel de croissance : Les investisseurs peuvent participer au potentiel de croissance à long terme de Microsoft et de NVIDIA, des sociétés à l’avant-garde de l’innovation technologique.

Les investisseurs peuvent participer au potentiel de croissance à long terme de Microsoft et de NVIDIA, des sociétés à l’avant-garde de l’innovation technologique. Placement dans des sociétés américaines libellées en dollars canadiens : Les investisseurs canadiens peuvent obtenir une exposition à des actions américaines au moyen d’un placement libellé en dollars canadiens qui couvre l’exposition au dollar américain.

Les investisseurs canadiens peuvent obtenir une exposition à des actions américaines au moyen d’un placement libellé en dollars canadiens qui couvre l’exposition au dollar américain. Volatilité réduite : La stratégie d’options vise à fournir une protection contre une baisse du cours des actions.

La stratégie d’options vise à fournir une protection contre une baisse du cours des actions. Efficience fiscale : Le rendement généré par la stratégie d’options d’achat couvertes sera avantageux sur le plan fiscal sous forme de gains en capital.



Les FNB Actions à Revenu sont conçus pour offrir un rendement de distribution supérieur aux dividendes payables sur l’action sous-jacente. Pour ce faire, elle a mis en œuvre des stratégies d’options d’achat couvertes visant à obtenir des rendements mensuels supérieurs sur certaines des sociétés les plus convoitées au monde. Les Actions à Revenu offrent aux investisseurs un profil risque-rendement distinct par rapport aux placements directs dans les actions sous-jacentes et constituent un outil polyvalent de personnalisation de portefeuille.

Investissements Purpose est également heureuse d’annoncer les distributions initiales de janvier 2024 pour les Fonds :

Nom de l’FNB Ticker de l’FNB Distribution (par unité) ** Date d’enregistrement Date de paiement FNB Actions à Revenu Microsoft (MSFT) Purpose MSFY 0,1000 $ 26 janvier 2024 7 février 2024 FNB Actions à Revenu NVIDIA (NVDA) Purpose YNVD 0,1700 $ 26 janvier 2024 7 février 2024

**Les distributions peuvent varier et sont à la discrétion de Purpose. La date ex-distribution initiale de janvier 2024 sera le 25 janvier 2024.

Ces nouvelles Actions à Revenu sont les plus récentes ajouts aux Actions à Revenu par la suite Purpose, qui comprend également les éléments suivants :



« Ces nouveaux produits ne sont pas que des produits de placement; ils témoignent de notre conviction que les Actions à Revenu constituent une catégorie d’actif distincte, particulièrement bien positionnée pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers diversifiés et compléter leurs avoirs existants », explique M. Tasevski. Cet engagement souligne l’engagement de Investissements Purpose à s’adapter à l’évolution du marché et à l’accroissement des besoins en matière de conformité et de conformité. »

À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actif dont l’actif sous gestion s’élève à plus de 19 milliards de dollars. Investissements Purpose met constamment l’accent sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, société indépendante de services financiers axés sur la technologie.

