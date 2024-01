Goodfood et Bumble concoctent des petits plats pour les amoureux cet hiver avec les nouveaux kits-repas 3rd Date Meal-Kits spécialement conçus pour le troisième rendez-vous

Ces kits-repas en édition limitée seront disponibles pour aider les Canadiens à organiser un rendez-vous galant infaillible

TORONTO, 18 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou la « société ») (TSX: FOOD) s’est associée à Bumble, l’application de rencontres et de réseau social destinée aux femmes reposant sur l’importance de relations équilibrées, pour aider les Canadiens à donner du piquant à leurs rendez-vous pendant la saison hivernale grâce à la nouvelle série de kits-repas pour troisième rendez-vous, 3rd Date Meal-Kit.

Un récent sondage réalisé par la société canadienne numéro 1 des kits-repas et Bumble a révélé que, pour près de 40 % des personnes interrogées, c’est lors du troisième rendez-vous que les Canadiens se sentent le plus à l’aise pour aller dîner chez leur nouveau partenaire potentiel (ou vice versa). Cela est particulièrement vrai en hiver, période que la plupart des Canadiens considèrent comme plus difficile pour faire de nouvelles rencontres, en raison, selon les résultats du sondage, des mauvaises conditions de conduite (63 %) et du désir accru de rester à la maison le soir (62 %). Proposée en édition limitée, la série de kits-repas pour troisième rendez-vous de Goodfood et Bumble offre aux tourtereaux de tout le pays une solution romantique à cette saison propice à l’hibernation.

« Chez Goodfood, nous sommes convaincus que la cuisine rapproche les gens et les aide à tisser des liens plus étroits », explique Jennifer Stahlke, Vice-présidente exécutive, Marketing chez Goodfood, avant de poursuivre: « Nous sommes ravis de nous associer à Bumble, une marque qui favorise les vraies rencontres, pour continuer à aider les Canadiens à se rapprocher par le biais de la nourriture et leur donner la chance d’impressionner cette personne spéciale avec leurs talents en cuisine! »

Il s’avère que la plupart des Canadiens pensent que le chemin qui mène au cœur passe par l’estomac, puisque 70 % des jeunes de la Génération Z et des Millenials interrogés dans le cadre du sondage ont déclaré que le fait de savoir cuisiner était une qualité importante chez un partenaire. Alors que seulement 3 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles choisiraient un plat à emporter plutôt qu’un repas préparé à la maison lors d’un rendez-vous galant, les kits-repas pour troisième rendez-vous permettent aux hôtes d’un bout à l’autre du pays d’impressionner leur nouveau partenaire potentiel, en leur proposant trois plats romantiques élaborés sur la base des préférences gustatives des Canadiens:

Pappardelles à la crème, au homard et à la ciboulette : près d’un tiers des Canadiens interrogés estiment que les pâtes sont le plat le plus romantique à cuisiner ensemble.

: près d’un tiers des Canadiens interrogés estiment que les pâtes sont le plat le plus romantique à cuisiner ensemble. Entrecôte non désossée avec sauce aux herbes et à l’ail, purée au mascarpone, salade de betteraves, tomates et oignons cipollini: en moyenne, 18 % des répondants opteront pour un steak appétissant lors d’un rendez-vous galant.

en moyenne, 18 % des répondants opteront pour un steak appétissant lors d’un rendez-vous galant. Flétan poêlé avec pommes de terre à l’ail, salade de radicchio et de dattes avec vinaigrette au champagne: un excellent choix pour les Québécois, qui préfèrent légèrement les fruits de mer au steak (respectivement 15 et 14 %).



Depuis près de dix ans, Goodfood donne aux Canadiens les moyens de cuisiner, en rendant la cuisine la plus accessible et la plus agréable, quel que soit le niveau de compétence. Pour ce faire, la société propose des kits-repas élaborés par des chefs, accompagnés de fiches recettes faciles à suivre et contenant les ingrédients nécessaires déjà pesés. Non seulement les nouveaux kits-repas pour troisième rendez-vous assureront une expérience culinaire sans faille à domicile lors du troisième rendez-vous, mais ils pourraient même permettre aux Canadiens d’atteindre le quatrième rendez-vous!

Pour commander les kits-repas pour troisième rendez-vous (disponibles du 15 janvier au 7 février) ou parcourir la vaste gamme d’autres kits-repas disponibles, y compris les options paléo, céto, végétariennes et de protéines biologiques, les Canadiens peuvent se rendre sur le site makegoodfood.ca.

À propos du sondage

Du 27 octobre au 1er novembre 2023, Goodfood et Bumble ont mené un sondage en ligne auprès d’un échantillon de 1 509 Canadiens sur le forum Angus Reid. Le sondage a été mené en anglais et en français. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d’erreur de +/-2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Goodfood

Goodfood (TSX: FOOD) est une marque « digital native » de solutions de repas de premier plan au Canada. La société propose des repas frais et des accompagnements qui permettent aux clients de tout le Canada de savourer au quotidien de délicieux repas à la maison et avec simplicité. L’équipe de Goodfood est en train de développer la marque alimentaire la plus appréciée des Millenials au Canada, avec pour mission de créer des expériences qui mettent des étoiles dans les yeux et aident sa communauté à vivre plus longtemps sur une planète plus saine. Les clients de Goodfood ont accès à des produits d’une fraîcheur et d’une saveur unique, ainsi qu’à des prix exclusifs, grâce à son équipe culinaire de classe mondiale et à ses infrastructures et technologies de vente directe au consommateur. Les membres de l’équipe sont passionnés par le lien qui est fait entre les fermes et les fournisseurs partenaires de la société et les cuisines de ses clients, tout en éliminant le gaspillage alimentaire et les frais généraux coûteux de la vente au détail. Les bureaux administratifs de la société se trouvent à Montréal, au Québec et les installations de production sont situées dans les provinces du Québec et de l’Alberta.

À propos de Bumble

Bumble, l’application de rencontre et de réseau social réservée aux femmes, a été fondée par la PDG Whitney Wolfe Herd en 2014. Bumble met en relation des personnes: rencontres amoureuses (Bumble Date), amitiés (Bumble BFF) et réseaux professionnels (Bumble Bizz). Bumble repose sur l’importance de relations équilibrées et sur leur rôle crucial pour mener une vie saine et heureuse. Cette plateforme s’articule autour de la gentillesse, du respect et de l’égalité. Et la communauté joue un rôle important à cet égard. Bumble tient ses utilisateurs responsables de leurs actions et met tout en œuvre afin de leur offrir une expérience sans haine, agression ou intimidation aucunes. Bumble est gratuite et disponible sur l’App Store d’Apple, le Google Play Store et sur le Web.

