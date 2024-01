Temenos lance LEAP, l’offre alimentée par l’IA pour aider les banques à se moderniser plus rapidement

LEAP permet aux banques de passer de manière transparente et rapide à la toute dernière technologie Temenos cloud-native comprenant les tout derniers services bancaires en utilisant l’IA et une méthodologie standardisée

GENÈVE, Suisse, 18 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd’hui le lancement de Temenos LEAP, un nouveau programme de modernisation holistique qui permet aux clients de Temenos de passer à la toute dernière plateforme Temenos, en accélérant leur passage au cloud et au Software-as-a-Service. En combinant la plateforme bancaire de Temenos avec des outils et processus de transformation ayant fait leurs preuves, ainsi qu’avec les équipes de services expérimentées de Temenos et un groupe sélectionné de partenaires spécialisés, LEAP offre aux banques une voie rapide et à faible risque vers une architecture cloud-native moderne pour assurer l’avenir de leur entreprise.



Temenos révolutionne la modernisation des plateformes en s’appuyant sur 30 ans d’expérience de mise en œuvre et de meilleures pratiques combinées à la puissance de l’IA pour accélérer les domaines traditionnellement manuels et complexes de la migration et des tests.

LEAP donne aux clients de Temenos core banking utilisant des solutions plus anciennes l’opportunité de se moderniser en passant de manière transparente et rapide à une nouvelle architecture avancée, pilotée par API et cloud-native. Ouvrant la porte à l’utilisation de la toute dernière plateforme technologique de Temenos offrant des services bancaires de pointe, LEAP permet aux clients de lancer rapidement et de manière itérative des produits plus personnalisés et plus adaptés à leurs clients et d’améliorer ainsi leur fidélisation. La plateforme moderne de Temenos facilite l’expansion dans de nouveaux secteurs et marchés, conserve son avance sur les concurrents et enfin profite des avantages de Temenos Banking Cloud et SaaS. Le Temenos Value Benchmark révèle que les clients de Temenos core banking qui utilisent sa plateforme bancaire moderne bénéficient d’une croissance et d’une part d’innovation supérieures de 24 % dans leurs dépenses informatiques1.

Les nouveaux services bancaires prennent en charge la création de nouveaux produits, en mettant l’accent sur la conception, le lancement, l’entretien et le retrait des produits, en plus de Temenos Payments Hub qui donne la possibilité d’ajouter de nouveaux rails de paiement et d’adopter une approche STP 24 h/24 x 7 jours/7 x 365 jours/an. La plateforme cloud-native de Temenos offre une connectivité et une extensibilité accrues, une évolutivité élastique, une sécurité intégrée à tous les niveaux, des tests intégrés et des services de développement, de sécurité et d’exploitation. En outre, elle permet aux banques d’accéder au vaste écosystème de partenaires de Temenos Exchange et offre une expérience utilisateur plus facile et personnalisable.

Comparé aux projets de mise à niveau classiques, le programme Temenos LEAP permet aux banques de se moderniser en quelques mois seulement, en utilisant la puissance de l’IA et des packs de services prêts à l’emploi, le tout avec une formation complète assurée par la communauté Temenos Learning Community (TLC). Avec LEAP, les clients seront en mesure de profiter des avantages commerciaux d’un retour sur investissement plus rapide, d’une adaptabilité accrue des produits et d’une réduction des coûts opérationnels en supprimant les anciennes solutions et en disposant d’une plateforme plus performante nécessitant moins de ressources. Les banques pourront facilement maintenir leur technologie à jour à l’avenir, en tirant immédiatement profit de l’investissement continu de Temenos dans la plateforme. En outre, la plateforme unique de Temenos permet une mise à jour et une maintenance plus rapides et moins coûteuses, ce qui signifie un coût total plus faible pour les propriétaires et une plus grande flexibilité.

Une fois sur la nouvelle architecture, les banques sont prêtes à passer au cloud ou aux modèles de déploiement Software-as-a-Service, si nécessaire. De cette façon, les banques bénéficient d’une réelle flexibilité commerciale et d’un retour sur investissement plus rapide, qu’elles choisissent de fonctionner sur un cloud public ou privé ou qu’elles optent pour une approche hybride.

L’offre LEAP de Temenos a déjà fait ses preuves dans des projets de modernisation pour des clients tels que la Lesha Bank du Qatar , un client de longue date de Temenos qui est passé à la toute dernière plateforme bancaire afin de rationaliser ses processus et d’offrir des produits innovants. Par ailleurs, une banque de premier plan a récemment renouvelé sa confiance en Temenos en signant un accord lui permettant de passer à la toute dernière plateforme bancaire de Temenos afin de moderniser ses activités bancaires d’entreprise dans le cloud privé.

Bola Rotibi, analyste en chef, CCS Insight, a déclaré : « Alors que les banques cherchent à suivre les nouvelles tendances du marché et la concurrence croissante, nombre d’entre elles sont freinées par la nécessité de moderniser leurs systèmes existants, ce qui rend difficile et coûteux le fait d’innover ou de lancer rapidement de nouveaux produits. Les organisations ont besoin d’être épaulées par des solutions et des stratégies pouvant faciliter le processus de transformation de manière efficace et efficiente. Des programmes tels que Temenos LEAP, avec son approche standardisée basée sur l’IA, accélèrent le passage des clients de Temenos à une plateforme moderne et cloud-native et leur permettent de gagner en flexibilité commerciale pour plus d’efficacité et de rester à la pointe des évolutions technologiques. Grâce à l’évolutivité élastique du cloud et aux services sophistiqués et automatisés qu’offrent les opérations basées sur l’IA, ces organisations peuvent innover avec plus de succès ».

Andreas Andreades, directeur général de Temenos, a déclaré : « Avec LEAP, les banques peuvent bénéficier d’une approche de modernisation basée sur l’IA qui a fait ses preuves, tout en présentant de faibles risques et un retour sur investissement rapide et ainsi passer à la technologie de pointe cloud-native de la toute dernière plateforme bancaire de Temenos. La plateforme de Temenos permet aux clients d’assurer l’avenir de leurs activités et de tirer parti d’une architecture moderne qui leur permettra de profiter des opportunités offertes par le cloud ou le SaaS. Avec l’IA, les banques peuvent optimiser leur efficacité opérationnelle grâce à l’automatisation extrême des tâches manuelles, ce qui rend le déploiement de nouveaux logiciels plus rapide, plus facile et plus économe en ressources et permet de réduire les coûts ».

« LEAP révolutionne radicalement le modèle de modernisation classique tout en restant en accord avec notre tradition d’ingénierie pour trouver des solutions abordables permettant aux banques d’être prêtes pour l’avenir, tout en gérant les risques et avec un retour sur investissement rapide ».

Temenos est le leader mondial du marché des logiciels bancaires, classé premier dans huit catégories dans le tout dernier tableau de classement des ventes d’IBSi 2023 .

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la première plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous répondons aux besoins de 3 000 banques, des plus grandes aux challengers en passant par les banques de proximité dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences clients de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à atteindre un rendement des capitaux propres trois fois supérieur à la moyenne du secteur et des ratios coût/revenu deux fois inférieurs à la moyenne du secteur.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site à l’adresse www.temenos.com .

___________________________

1 Le Temenos Value Benchmark , une référence de premier plan dans l’industrie, se compose de 70 000 points de données provenant de 146 banques à l’échelle mondiale dans tous les segments et d’entretiens avec plus de 1 300 cadres supérieurs

Contacts auprès des médias Jessica Wolfe et Scott Rowe Relations publiques mondiales de Temenos Tél. : +1 610 232 2793 et +44 20 7423 3857 E-mail : press@temenos.com Alistair Kellie SECNewgate pour le compte de Temenos Tél. : +44 20 7680 6550 E-mail : allnewgatetemenos@secnewgate.co.uk