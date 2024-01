Le 18 janvier 2024

Astek acquiert RIVERSEN et renforce sa branche « Intelligent Industry » en Ingénierie

Le Groupe Astek annonce une prise de participation majoritaire dans Riversen, spécialiste français du conseil en ingénierie pour les secteurs de la construction et de l'industrie, des infrastructures, de l’énergie, de l’environnement et du transport, sur des projets d’envergure (Grand Paris, EPR, lignes à grande vitesse, ...). En fort développement, Riversen compte aujourd’hui 350 collaborateurs en France et réalise un chiffre d’affaires de 24 M€.

Cette opération permet à Astek de compléter son offre en ingénierie, de renforcer son empreinte géographique et d’appuyer le développement de sa Global Business Line « Resources, Energy & Infrastructures » qui totalise 10% du chiffre d’affaires du Groupe.

Créé en 2017 à Lyon avant de s’implanter à Paris, Riversen a développé un savoir-faire sur toutes les étapes d’un projet, de la conception à la mise en production, à travers une large gamme de prestations de conseil en ingénierie : études, management de projet, construction, commissioning, ...

Riversen apporte auprès de clients grands comptes ses compétences reconnues en R&D, conseil et management de grands projets. La combinaison de ses expertises avec celles d’Astek ouvre des opportunités importantes de cross-selling commercial sur des projets porteurs, en proposant des solutions digitale et d’ingénierie complémentaires à un portefeuille de clients élargi.

« Ce rapprochement va permettre à Riversen de poursuivre son développement en bénéficiant de la présence du Groupe Astek en France et à l’International, apportant de nouvelles opportunités aux collaborateurs » a commenté Loïc Lénial d’Amari, fondateur de Riversen.

En complément d’une croissance organique moyenne supérieure à 20%, le Groupe Astek prévoit de poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées, afin d'atteindre en 2027 un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros, et 14 000 collaborateurs à travers le monde.

Julien Gavaldon, CEO du Groupe Astek a ajouté : « L’acquisition de Riversen est une nouvelle étape dans notre développement. Avec le savoir-faire éprouvé de Riversen dans les métiers de la construction, des infrastructures, de l’énergie, de l’environnement et du transport, nous renforçons notre branche « Intelligent Industry » avec des compétences de haut niveau en R&D, dans le conseil et la réalisation de projets d’envergure. Nous sommes aujourd’hui en mesure d’accompagner de manière globale nos clients en France et dans le monde. Je suis très heureux de pouvoir associer dès à présent tous les collaborateurs de Riversen à l’aventure de développement d’Astek. »

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur les 5 continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 8 000 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe Astek a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 600 m€ m€ en 2023. https://astekgroup.fr

À propos de Riversen

Créé à Lyon en 2017 avant de s’implanter à Paris, Riversen et ses 350 collaborateurs apportent leur savoir-faire et leur technicité aux projets d’envergure des secteurs de la construction, des infrastructures, de l’énergie, de l’environnement et du transport. https://riversen.fr

