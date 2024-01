PHILIPPINES, January 18 - Press Release

January 18, 2024 Raising land foreign ownership should not displace farmers, indigenous people -- Gatchalian Senator Win Gatchalian said agricultural lands and indigenous people's domains should not be covered by any changes in the Constitution that would allow full foreign ownership of lands in the country. "While we support policies that would attract foreign investments to help underpin local economic growth, we should not allow the displacement of our local farmers and our indigenous people," Gatchalian said. The senator emphasized this point in response to a statement from the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) asserting that amending the Constitution might expose an estimated 14.2 million hectares of alienable and disposable public lands to 100% foreign ownership, citing data from the National Mapping and Resource Information Authority. According to Gatchalian, disenfranchising farmers from tilling agricultural lands would lead to bigger problems for the country as it would worsen food insecurity, noting that the country is already a net importer of major agricultural products, including rice and other important commodities. "Hindi natin mapapayagan na mapigilan ang mga magsasaka sa pagtatanim dahil magdudulot ito ng pagkagutom ng marami. Taliwas ito sa inaasam-asam natin na pag-unlad ng buong bansa," he said. He further emphasized that the displacement of indigenous people from their domain would lead to housing problems and could lead to unrest in far-flung areas. He said indigenous people usually play an important role in the conservation of land, which is an important factor in the fight against climate change and goals of building resilience to natural disasters. Gatchalian earlier said he fully supports discussions on amending the 1987 Constitution but such talks should be limited to economic provisions. Pagmamay-ari ng lupa ng dayuhan hindi dapat magpatalsik sa mga magsasaka, mga katutubo -- Gatchalian Sinabi ni Senador Win Gatchalian na ang mga lupang pang-agrikultura at teritoryo ng mga katutubo ay hindi dapat saklawin ng kahit na anong pagbabago sa saligang batas na magbibigay-daan sa ganap na pagmamay-ari ng dayuhan sa mga lupain sa bansa. "Habang sinusuportahan natin ang mga patakaran upang makaakit ng mga dayuhang mamumuhunan na tutulong sa pagpapatibay ng lokal na paglago ng ekonomiya, hindi natin dapat pahintulutan na mawalan ng pagkakakitaan ang ating mga magsasaka at mga katutubo," sabi ni Gatchalian. Binigyang-diin ng senador ang puntong ito bilang tugon sa pahayag ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) na nagsasaad na ang pag-amyenda sa Konstitusyon ay maaaring maglantad ng tinatayang 14.2 milyong ektarya ng mga alienable at disposable public lands, batay sa datos ng National Mapping at Resource Information Authority, sa posibleng 100% na pagmamay-ari ng mga dayuhan. Ayon kay Gatchalian, ang pagtanggal ng karapatan sa mga magsasaka sa pagbubungkal ng mga lupang pang-agrikultura ay magdudulot ng mas malaking problema para sa bansa dahil ito ay magpapalala sa kawalan ng pagkain, lalo na't ang bansa ay isang net importer ng mga pangunahing produktong agrikultura, kabilang ang bigas at iba pang mahahalagang bilihin. "Hindi natin mapapayagan na pigilan ang mga magsasaka sa pagtatanim dahil maraming magugutom. Taliwas ito sa inaasam-asam natin na pag-unlad ng buong bansa," sabi ng mambabatas. Binigyang-diin pa niya na ang pagpapaalis sa mga katutubo sa kanilang nasasakupan ay magdudulot ng problema sa pabahay at maaaring mauwi sa kaguluhan. Aniya, may mahalagang papel ang mga katutubo sa pangangalaga ng lupa, na isang mahalagang bagay laban sa climate change at mga layunin sa pagbuo ng resilience sa mga natural na kalamidad. Nauna nang sinabi ni Gatchalian na lubos niyang sinusuportahan ang mga talakayan sa pag-amyenda sa 1987 Constitution ngunit ang mga naturang pag-uusap ay dapat na limitado sa mga probisyong pang- ekonomiya.