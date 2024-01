CNH investit 150 millions d’euros dans son centre d’excellence de Zedelgem

Le groupe augmente les capacités de R&D et de production de son Centre d’Excellence Récolte New Holland à Zedelgem (Belgique), grâce à un plan d’investissement sur cinq ans.

Zedelgem, le 17 janvier 2024

CNH annonce la dernière phase de son plan d’investissement sur cinq ans en faveur de ses ressources R&D et de production à Zedelgem, en Belgique. Cet investissement de 150 millions d’euros est destiné au développement et à la production de la CR11, la moissonneuse-batteuse phare nouvelle génération de sa marque New Holland. Cet investissement permettra de repenser complètement la ligne d’assemblage et la zone logistique.

CNH est le leader mondial des moissonneuses-batteuses agricoles. La CR11 a d’ailleurs reçu l’unique médaille d’or de l’innovation à Agritechnica, le plus grand salon mondial de l'agriculture, fin 2023.

Les améliorations stratégiques prévues concerneront notamment la ligne d’assemblage, afin d’en augmenter l’agilité et la rapidité, ainsi que la rénovation et l’extension de la zone logistique et le lancement de la toute nouvelle gamme CR11. 7 000 nouvelles pièces seront ajoutées à la zone logistique de fabrication.



Les lignes de production des moissonneuses-batteuses New Holland CX, CR et de la toute nouvelle CR11, seront fusionnées pour une plus grande flexibilité de fabrication. Une nouvelle configuration en U intègrera quatre stations de test au sein de la ligne de production afin de rationaliser les processus. En outre, l'introduction d'un système automatisé sans fil pour guider les véhicules permettra d'assembler différents modèles sur la même ligne en même temps.

Ces améliorations permettront d’encore augmenter la flexibilité des opérations ainsi que le niveau de fabrication de haute technologie, renforçant la capacité de CNH à s’adapter à l’évolution dynamique du marché et à la demande.

« Depuis près de 120 ans, notre centre d’excellence de Zedelgem est reconnu pour la fabrication de machines à la pointe de l’innovation. Le secteur de l’équipement hautement spécialisé pour les récoltes est stratégique pour CNH et notre marque New Holland se positionne en leader du segment » a déclaré Tom Verbaeten, Directeur de la chaîne d'approvisionnement de CNH. « Ayant auparavant dirigé le site de Zedelgem, je suis ravi de voir ce centre continuer d’innover afin de fournir des produits de haute qualité, qui génèrent une valeur considérable pour nos clients ».

Outre son investissement, CNH a reçu le soutien de l'Agence Flamande Innovation & Entrepreneuriat (VLAIO), qui porte de nombreux projets d’innovation dans la région flamande.

« La moissonneuse-batteuse CR11 est l'aboutissement d'années d'optimisation des composants et des processus. L'équipe R&D de CNH ainsi que ses partenaires de recherche de l'écosystème flamand de l'innovation ont cherché du soutien sur plusieurs aspects. Ainsi, ces avancées significatives et les défis technologiques associés ont fait l'objet de plusieurs évaluations basées sur les critères d'innovation de la VLAIO. Grâce à ces bons résultats, l'équipe de R&D de Zedelgem a pu conserver son leadership mondial pour les moissonneuses-batteuses CNH, et le modèle phare sera fabriqué en Flandre. Cela aura un impact significatif sur l'emploi, l'investissement et le développement des connaissances dans notre région » a déclaré Marc Andries, de la VLAIO, lors de l’événement d’inauguration destiné à présenter la nouvelle ligne de production aux représentants institutionnels et aux médias belges.

Hilde Crevits, vice-ministre-président du gouvernement de Flandres ayant participé à la cérémonie d’ouverture, a quant à lui déclaré : « L'innovation est un moteur pour l'emploi et la compétitivité. Avec cette expansion et cet investissement à Zedelgem, CNH, l'un des plus grands employeurs de Flandre occidentale, se tourne résolument vers l'avenir. Cela prouve une fois de plus que CNH est un partenaire majeur pour apporter plus d'innovation aux agriculteurs ».

New Holland a également réalisé une démonstration en direct de sa CR11, la nouvelle référence en matière de moissonneuses-batteuses à deux rotors. Entièrement repensée et grâce aux fonctions d'automatisation les plus avancées et aux technologies de pointe, la CR11 offre aux grands exploitants agricoles des niveaux plus élevés de productivité, de rentabilité et de durabilité.

L’engagement de CNH pour l’excellence dans le secteur de l’équipement spécialisé démontre sa capacité à innover constamment au bénéfice des agriculteurs du monde entier. CNH est reconnu comme le leader de la production haute technologie, grâce à ses équipes diversifiées et compétentes, à une technologie de pointe et de hautes exigences en matière de qualité et de sécurité.

