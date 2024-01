La Jack Ride 15 Mobilise La Communauté Pour Mettre Fin À La Crise En Santé Mentale Des Jeunes

Jack.org vous invite à Rouler pour la santé mentale des jeunes et à soutenir les programmes de qui s’y rapportent; programmes porteurs de changement dans les communautés canadiennes.





TORONTO, 17 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jack.org, une organisation caritative canadienne renommée dans le domaine de la santé mentale des jeunes, et Bank of America, le commanditaire principal, annoncent le lancement de la 15ème édition de la Jack Ride - un événement cycliste qui a lieu tous les ans au printemps, dont la visée est de collecter des fonds pour répondre aux besoins urgents des jeunes en matière de santé mentale.



En effet, les problèmes de santé mentale affectent un jeune sur cinq, et nombre d'entre eux n'ont pas accès à l'éducation nécessaire en la matière, pour obtenir l'aide dont ils ont besoin. C'est pourquoi, depuis 2010, la Jack Ride rassemble des milliers de cyclistes soucieux du bien-être des jeunes au Canada. Sa mission est de garantir à ces derniers l'éducation et les compétences nécessaires pour vaincre la stigmatisation et pouvoir chercher le soutien indispensable à leur épanouissement.

La course est ouverte aux cyclistes de tous niveaux et aux familles, qui peuvent participer de trois façons différentes :

En personne : le 25 mai 2024, à Caledon (Ontario),

En personne : le 13 juillet 2024, à Canmore (Alberta) , une course organisée par des bénévoles,

, une course organisée par des bénévoles, En mode virtuel : Rouler quand on veut, comme on veut, où l’on veut.

Cette année, la Jack Ride entend lever 1,5 million de dollars en faveur de la santé mentale des jeunes. Les fonds collectés dans ce cadre sont directement affectés aux programmes primés de Jack.org. Des programmes qui permettent aux jeunes d'acquérir les connaissances, les compétences et les ressources nécessaires à leur bien-être mental, de reconnaître les problèmes de santé mentale et de se soutenir les uns les autres dans les moments les plus difficiles. Au cours des 15 dernières années, 11 000 cyclistes ont collecté plus de 10 millions de dollars pour aider des centaines de milliers de jeunes à obtenir ce soutien vital. Le 15ème anniversaire de la Jack Ride marque le début d'un nouveau chapitre dans la marche vers le progrès.

“Comme nous le savons tous, prévenir vaut mieux que guérir : il faut intervenir et éduquer au plus tôt pour sauver des vies ", déclare Rowena Pinto, présidente-directrice générale de Jack.org. "Merci à notre communauté Jack Ride toujours plus nombreuse et toujours aussi engagée aux côtés des jeunes pour redessiner les contours de la santé mentale”, ajoute-t-elle.

Dans son témoignage, Stephen Forbes, sept fois participant à la Jack Ride, nous explique pourquoi il y participe : “Rouler pour moi, c'est honorer et commémorer mon cousin Cavan. Je veux pouvoir encourager les gens autour de moi à démystifier la santé mentale afin que vous, moi et tous.tes ceux.celles que nous aimons, arrivions à mieux gérer notre propre santé et à aider en toute confiance ceux.celles qui sont en situation de crise.”

Vous aussi, devenez acteur.rice du changement pour écrire avec nous un nouveau récit sur la santé mentale. Pour vous inscrire à la Jack Ride 2024, rendez vous sur jack.org/ride .

Jack Ride bénéficie du soutien généreux du commanditaire principal Bank of America, ainsi que d'Accenture, d'Avanade, de CIBC Zeifmans, d'Ardène et de bien d'autres.



À propos de Jack.org

Jack.org est une organisation caritative canadienne qui œuvre aux côtés des jeunes pour bâtir des communautés et des systèmes qui contribuent à leur santé mentale. Grâce aux programmes de Jack.org, les jeunes ont accès aux connaissances, aux outils et à la plateforme nécessaires à l'acquisition de compétences en matière de santé mentale, au soutien de leurs pairs, à la création de réseaux d'appartenance et à l'influence sur les systèmes censés favoriser leur bien-être. L'objectif est donc d’édifier un monde où les jeunes jouissent d'une bonne santé mentale et la détresse n’est plus qu'un lointain souvenir.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez vous adresser à

Danielle Kinahan (she/her), Directrice de la communication et des médias

media@jack.org



