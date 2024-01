GURU Organic Energy ajoute le nouveau Punch pêche mangue à sa gamme de punchs aux États-Unis, suite au lancement récent du Punch aux fruits

Punch pêche mangue offre une incroyable explosion de saveur, avec le mélange unique d'ingrédients naturels de GURU pour améliorer la concentration et les performances cognitives.



Le dernier-né de la gamme des punchs, Punch pêche mangue, et le tout récent Punch aux fruits, seront tous deux disponibles auprès des détaillants américains à compter du mois de février.

La gamme complète de punchs GURU, composée de Punch tropical, Punch aux fruits et Punch pêche mangue, sera également présentée aux détaillants américains lors des foires commerciales de TheFitExpo, KeHE, UNFI et Expo West.





MONTRÉAL, 17 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau Punch pêche mangue aux États-Unis, disponible sur Amazon.com et directement sur le site Web de la Société au www.guruenergy.com. Punch pêche mangue et Punch aux fruits de GURU sont actuellement disponibles chez les distributeurs de GURU et seront distribués aux détaillants et aux clubs-entrepôts à travers les États-Unis à partir de février 2024.

Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU, a déclaré : « En réponse à la forte demande pour notre Punch tropical aux États-Unis, nous avons lancé Punch aux fruits sur Amazon en décembre, suivi de Punch pêche mangue en janvier. Cette décision stratégique nous permet non seulement de maintenir notre élan au sud de la frontière, mais aussi de positionner notre gamme complète de punchs de manière à ce qu'elle soit bien présente dans les principales foires commerciales, en parfaite concordance avec le lancement que nous effectuerons auprès des détaillants aux États-Unis en février. Nous croyons fermement que nos formidables boissons énergisantes à saveur de punch seront redoutablement performantes dans les années à venir. »





Prochaines foires commerciales aux États-Unis



GURU s'apprête à épater les détaillants américains avec sa gamme complète de punchs, composée de Punch pêche mangue, Punch aux fruits et Punch tropical, lors des foires commerciales de TheFitExpo (janvier), KeHE (février), UNFI (février), et Expo West (mars). Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par la Société pour accroître sa présence dans le canal des détaillants aux États-Unis.

Punch pêche mangue

Le nouveau Punch pêche mangue de GURU est conçu à partir de notre mélange unique d'ingrédients naturels qui aident à améliorer la concentration et les performances cognitives.

EXPLOSION DE SAVEURS DE PUNCH PÊCHE MANGUE : Savourez le goût délicieux de pêche mangue avec une saveur de pêche douce, fraîche et juteuse, le velouté d'une mangue sucrée et une touche rafraîchissante de nectarine à chaque gorgée. La boisson énergisante naturelle Punch pêche mangue de GURU ne contient que 50 calories par canette et regorge de saveur. Elle est riche en énergie, vous permettant ainsi de conserver toute votre énergie !

VÉGÉTALIENNE, SANS GLUTEN ET SANS OGM : GURU s'engage à vous apporter une bonne énergie de toutes les manières possibles, que ce soit en utilisant de vrais ingrédients ou en s'approvisionnant et en produisant des boissons énergisantes au goût délicieux. C'est pourquoi nos boissons sont biologiques, sans OGM, sans gluten, végétaliennes et fabriquées sans sucralose ni aspartame.

Punch aux fruits

GURU Punch aux fruits ne manque pas de vigueur, grâce à la théanine, un acide aminé que l'on trouve dans le thé vert. Lorsqu’elle est mélangée à la caféine, la théanine crée un effet synergique qui stimule votre cerveau et améliore votre concentration et vos performances cognitives. En plus d'offrir un gros coup de fouet au cerveau, Punch aux fruits regorge d'arômes naturels de punch aux fruits — un mélange tout simplement délicieux de fruits tropicaux juteux, de baies rouges, de cerises sucrées et de vanille — et de la fraîcheur pétillante du yuzu.

Comme toutes les boissons GURU, celle-ci est certifiée biologique et ne contient pas de caféine synthétique, d'édulcorants artificiels, d’agents de conservation synthétiques, de colorants ou d'arômes artificiels. En résumé, c'est le coup de fouet rafraîchissant que votre cerveau attendait, avec un goût incroyable et seulement 50 calories.

Punch tropical

Fabriqué à partir du Guayusa, une super-feuille aux propriétés énergisantes et antioxydantes naturelles, et combiné aux riches saveurs du fruit de la passion, de la goyave, du fruit du jacquier et d'une touche rafraîchissante de clémentine, GURU Punch Tropical a non seulement un goût délicieux, mais crée également une stimulation douce, équilibrée et soutenue, sans pic ni crash.

Avec Punch Tropical, le mélange d'édulcorants entièrement naturels de GURU, composé de stévia biologique et du fruit des moines pour obtenir un goût plus rond, qui, combiné au sucre de canne, permet de réduire les calories à seulement 50 calories par canette.

1 Nielsen: période de 52 semaines se terminant le 5 novembre 2023, All Channels, Canada vs la même période l’an dernier.

À propos des produits GURU

Les boissons énergisantes GURU sont conçues à partir d'une courte liste d'ingrédients actifs à base de plantes, dont la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame. Ces ingrédients soigneusement sélectionnés sont incorporés dans des mélanges uniques qui poussent votre corps à aller plus loin et votre esprit à être plus vif.

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur investors.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy

Investisseurs

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, cheffe de la direction financière

514-845-4878

investors@guruenergy.com

Médias

Lyla Radmanovich

PELICAN PR

514-845-8763

media@rppelican.ca François Kalos investors@guruenergy.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des informations relatives aux objectifs et aux stratégies de la Société pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations relatives aux convictions, plans, attentes, anticipations, estimations et intentions de la direction. Ces énoncés prospectifs sont identifiés par l'utilisation de termes et d'expressions tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « croire » ou « continuer », la forme négative de ces termes et une terminologie similaire, y compris des références à des hypothèses, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces termes et expressions. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses activités, ses opérations, ses perspectives et ses risques à un moment précis, dans le contexte des développements historiques et futurs possibles, et le lecteur est donc prévenu que ces énoncés peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de la direction, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque suivants, qui sont examinés plus en détail sous la rubrique « FACTEURS DE RISQUE » de la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 octobre 2022: la gestion de la croissance; la dépendance à l'égard du personnel clé; la dépendance à l'égard des clients clés; les changements dans les préférences des consommateurs; les changements importants dans la réglementation gouvernementale; les critiques à l'égard des produits de boissons énergisantes et/ou du marché des boissons énergisantes; le ralentissement économique et l'incertitude continue sur les marchés financiers et d'autres changements défavorables dans les conditions économiques ou politiques générales, ainsi que la pandémie de la COVID-19, la guerre en Ukraine et les développements géopolitiques, les pressions inflationnistes mondiales ou d'autres phénomènes macroéconomiques majeurs; les événements catastrophiques mondiaux ou régionaux; les fluctuations des taux de change des devises étrangères; l'inflation; les revenus provenant entièrement des boissons énergisantes; l'augmentation de la concurrence; les relations avec les co-emballeurs et les distributeurs et/ou leur capacité à fabriquer et/ou distribuer les produits de GURU; la demande pour les produits de GURU est plutôt saisonnière; les relations avec les clients existants; l'évolution du marché de la vente au détail; l'augmentation des coûts et/ou les pénuries de matières premières et/ou d'ingrédients et/ou de carburant et/ou les coûts de co-emballage; l'incapacité à estimer avec précision la demande pour ses produits; les antécédents de flux de trésorerie négatifs et l'absence d'assurance d'une rentabilité continue ou d'un BAIIA positif; le rachat d'actions ordinaires; les droits de propriété intellectuelle; le maintien de l'image de marque ou de la qualité des produits; la rétention des services à plein temps des hauts dirigeants; les changements climatiques; les litiges; les systèmes de technologie de l'information; la fluctuation des résultats d'exploitation trimestriels; les risques associés à l'entente de distribution avec PepsiCo; le traitement comptable des bons de souscription de PepsiCo; les conflits d'intérêts, ainsi que les autres facteurs de risque mentionnés dans d'autres documents que la direction a rendu publics, y compris ceux déposés de temps à autre auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. D'autres risques et incertitudes dont la direction n’a pas connaissance actuellement ou que la direction considère actuellement comme négligeables pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent document soient fondés sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables à la date à laquelle ils ont été formulés, les investisseurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une confiance excessive à ces énoncés, car les résultats réels peuvent varier par rapport aux énoncés prospectifs. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des énoncés prospectifs concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances commerciales, les conditions du marché et la demande des clients. Par conséquent, tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont assortis de la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les développements anticipés par la direction se concrétiseront ou, même s'ils se concrétisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur les activités de la Société, sa situation financière ou ses résultats d'exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont fournis à la date du présent document, et la direction ne s’engage pas à mettre à jour ou à modifier ces énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0ca192fb-28e0-42cd-94ee-c4d81fc7de17/fr