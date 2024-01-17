飛向未來! 探索《方舟：生存飛升》中的動態升級

改裝模組項目、新地圖和游戲模式提升《生存飛升》玩法

加利福尼亞州卡爾弗城, Jan. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc.（納斯達克股票代碼：SNAL）（以下簡稱 “蝸牛”或“公司”）是一家全球領先的互動數字娛樂獨立開發商和發行商。蝸牛很高興與玩家們分享《方舟：生存飛升》（后簡稱“《生存飛升》”）的最新突破性更新和擴展。這些進展將為《方舟》的愛好者們提供更棒的游戲體驗，並展示蝸牛持續為《方舟》系列創造價值的進展。



在創意性和玩家參與度方面，《方舟：生存飛升》的改裝模組項目自推出以來就廣受好評。目前，該項目擁有超過 1200 個活躍的改裝模組項目以及高達 7900 萬次的改裝模組下載量。 這個由 550 多名創意制作人領導的活躍社區，持續驅動項目的蓬勃發展。平均每日模組下載量高達 100 萬次。《生存飛升》的改裝模組項目凸顯了《方舟》玩家們巨大的創造力和奉獻精神，並體現了蝸牛持續遵守為玩家提供動態發展的游戲環境的承諾。

在《方舟：生存飛升》 粉絲群對新內容的關注中，蝸牛宣布即將發布備受矚目的免費DLC擴展包《地心（The Center）》。該擴展包將引入一張身臨其境的地圖，其中包含島嶼上的各種生態，並添加了令人興奮的新內容——熔岩生態。《地心》將囊括熔岩洞穴、巨型瀑布以及海洋系統、冰封洞穴、遠古遺跡、洞穴系統和浮島等多樣場景，為《方舟》的玩家們提供一個視覺驚艷並且環境多樣化的游樂場。《地心》的發布還將提前發布“巨盜龍”。該生物是玩家社群投票選出的一種新生物。新內容的加入也進一步體現了蝸牛歡迎玩家社群參與與塑造《方舟》宇宙的承諾。

蝸牛近期還推出了“適者生存”（SOTF），這是《生存飛升》中的一種“大逃殺”游戲模式。 新版《適者生存》經過重新設計並增強了游戲機制，最多可容納 60 名幸存者。玩家們為了生存進行一場快節奏、充滿動作的厮殺。他們需要應對充滿挑戰的環境，帶領著恐龍大軍前往史詩般的最終對決，收獲刺激和激烈的游戲體驗。

“當我們推出這些更新和擴展時，它們不僅增強了我們忠實玩家的游戲體驗，而且還對《方舟》系列進行戰略定位，以實現預期中的持續增長和成功。” Jim Tsai，蝸牛首席執行官。

關於蝸牛游戲

蝸牛是一家領先的全球獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數字娛樂，擁有一流的優質游戲產品組合，專為在各種平台（包括游戲機、個人電腦和移動設備）上使用而設計。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的陳述。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如“預期”、“相信”、“可以”、“預期”、“應該”、“計劃”、“ 打算”、“可能”、“預測”、“繼續”、“估計”和“潛力”，或這些術語或其他類似表達的否定形式。 前瞻性陳述出現在本新聞稿中的許多地方，包括但不限於有關 Snail 的意圖、信念或當前期望的陳述。 這些前瞻性陳述包括有關 Snail 業務未來可能或假設結果、財務狀況、運營結果、流動性、計劃和目標的信息。 Snail 就以下事項發表的聲明本質上具有前瞻性： 增長前景和戰略﹔ 推出新游戲以及商業上成功的游戲的附加功能，包括推出《方舟：生存提升》、《方舟：動畫系列》和《方舟 2》﹔ 對未來增長重要驅動力的預期﹔ 其保留和增加玩家基礎、開發新視頻游戲和增強現有游戲的能力﹔ 來自多個行業的公司的競爭，包括其他游戲開發商和發行商以及大型和小型、公共和私營互聯網公司﹔ 與 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的關系﹔ 對未來增長和業績的預期﹔ 以及上述任何內容所依據的假設。

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