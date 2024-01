Les recherches dévoilent que 67 000 Ontariens développeront un trouble neurocognitif cette année

D’ici la fin de 2024, 316 600 Ontariens vivront avec un trouble neurocognitif : un chiffre qui triplera dans 30 ans

TORONTO, 16 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janvier est le Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer : une journée reconnue partout au Canada et à l’échelle internationale comme une occasion de réfléchir aux défis auxquels font face le nombre croissant de personnes vivant avec un trouble neurocognitif et leurs partenaires de soins. Pour souligner l’urgence de ce mois cette année, la Société Alzheimer de l’Ontario présente les données de l’Étude marquante de 2022. Celle-ci démontre qu’en 2024, 66 900 Ontariens de plus développeront la maladie d’Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif — et d’ici la fin de l’année, 316 600 Ontariens vivront avec l’une ou l’autre de ces maladies.



« Les troubles neurocognitifs sont la principale cause de journées d’hospitalisation inutiles en Ontario; un facteur majeur qui explique pourquoi les troubles neurocognitifs sont des maladies qui coûtent 30 milliards de dollars par an en Ontario — cette situation ne fera qu’empirer à mesure que des centaines de milliers d’Ontariens développeront un trouble neurocognitif dans les années à venir, a déclaré Mme Cathy Barrick, cheffe de la direction de la Société Alzheimer de l’Ontario. Les services de soutien à domicile et communautaires sont confrontés à un sous-financement chronique et ne peuvent pas répondre à la demande actuelle pour nos services. Les partenaires de soins portent un fardeau terriblement injuste, obligés d’être des infirmiers et des préposés au service de soutien à la personne non rémunérés, qui ne pensent pas ou peu à leurs propres besoins en matière de soins. Cette situation est intenable. »

Cette année, le nombre de ces partenaires de soins non rémunérés qui soutiennent une personne vivant avec un trouble neurocognitif en Ontario passera à 185 637, soit 10 000 de plus. Ensemble, ils offriront plus de cinq millions d’heures de soins non rémunérées chaque semaine — l’équivalent de 128 000 emplois à temps plein.





« Les troubles neurocognitifs ne signifient pas que la vie est finie, poursuit Mme Barrick. Les personnes touchées continuent d’être des membres dynamiques de leur communauté, des membres aimés de leur famille et des amis chers. À mesure de la progression de la maladie, elles ont besoin d’aide pour conserver une quasi-indépendance dans leur foyer — et elles ne la reçoivent pas. Dans cette situation, les gens n’ont d’autre recours que les hôpitaux, et c’est exactement ce que font des milliers de personnes — mettant encore plus de pression sur des services d’urgence déjà surchargés. »



Les troubles neurocognitifs représentent la moitié de tous les jours Autres niveaux de soins (ANS) dans les hôpitaux de l’Ontario, soit environ 3000 lits qui, chaque jour, sont occupés par une personne vivant avec un trouble neurocognitif qui ne veut pas ou n’a pas besoin d’être là, mais qui n’a nulle part d’autre où aller.

À titre de résolution importante pour la nouvelle année 2024 et pendant le Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, la Société Alzheimer vous encourage à en apprendre davantage sur les signes, les symptômes et les facteurs de risque associés à ces maladies. Rendez-vous à www.ourconnectionsmatter.com pour en apprendre plus.

