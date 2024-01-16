萬利能源國際有限公司全力支持比亞迪第一艘汽車運輸船的首航

香港, Jan. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024年1月9日，萬利能源國際有限公司 (CBL國際有限公司 (CBL International Limited) 子公司) (納斯達克：BANL) 有幸為比亞迪第一艘汽車運輸船 (BYD Explorer 1) 的首航安排於中國的港口進行燃油交付。比亞迪是中國汽車製造商，主要出產純電動汽車。據美國《華爾街日報》網站1月2日的報導，比亞迪純電動汽車的2023年第4季度銷量首次超過特斯拉 (Tesla)，成為全球最大的電動汽車銷售商。

根據Seatrade Maritime新聞報導，BYD Explorer 1於中國煙台港進行燃油交付後，將停靠深圳港完成汽車裝載，隨後前往歐洲完成出口。

CBL國際有限公司主席兼行政總裁謝威廉 (William Chia) 先生表示：「我們非常榮幸參與這個重要的里程碑，並感謝比亞迪對我們船舶燃油供應服務的信任。CBL擁有強大的網路，並具備在全球20大集裝箱港口中的17個港口提供船舶燃油供應服務的能力。為進一步加強集團在歐洲的網路，我們制訂了歐洲的擴展計劃，並在2023年第4季度於愛爾蘭開設了辦事處，實現了一項關鍵的戰略目標。」

CBL國際有限公司不斷拓展服務港口數量，服務現已遍佈亞太地區、比利時和土耳其等地區超過55個港口; 同時積極參與航運業綠色轉型，在供應鏈中以經認證的生物燃料進行交易，並成為香港首批以B24生物燃料為船舶供應燃油的供應商之一。我們已準備好迎接新機遇，為船東客戶提供具競爭力、符合環保和一站式的船舶燃油供應服務。

關於 CBL國際有限公司

萬利集團成立於 2015 年，以CBL國際有限公司 (CBL International Limited) (納斯達克：BANL) 在納斯達克股票市場上市。集團成立至今，一直致力於為船東客戶提供一站式船舶燃油供應服務。目前，集團船舶燃油供應服務遍佈日本、韓國、中國、香港、臺灣、越南、泰國、馬來西亞、新加坡、土耳其和比利時等地區超過55個港口。集團積極推動綠色轉型，並已取得ISCC EU 和ISCC Plus證書。



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