万利能源国际有限公司全力支持比亚迪第一艘汽车运输船的首航

香港, Jan. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024年1月9日，万利能源国际有限公司 (CBL国际有限公司 (CBL International Limited) 子公司) (纳斯达克: BANL) 有幸为比亚迪第一艘汽车运输船 (BYD Explorer 1) 的首航安排于中国的港口进行燃油交付。比亚迪是中国汽车制造商，主要出产纯电动汽车。据美国《华尔街日报》网站1月2日的报道，比亚迪纯电动汽车的2023年第4季度销量首次超过特斯拉 (Tesla)，成为全球最大的电动汽车销售商。

根据Seatrade Maritime新闻报道，BYD Explorer 1于中国烟台港进行燃油交付后，将停靠深圳港完成汽车装载，随后前往欧洲完成出口。

CBL国际有限公司主席兼行政总裁谢威廉 (William Chia) 先生表示：「我们非常荣幸参与这个重要的里程碑，并感谢比亚迪对我们船舶燃油供应服务的信任。CBL拥有强大的网络，并具备在全球20大集装箱港口中的17个港口提供船舶燃油供应服务的能力。为进一步加强集团在欧洲的网络，我们制订了欧洲的扩展计划，並在2023年第4季度于爱尔兰开设了办事处，实现了一项关键的战略目标。」

CBL国际有限公司不断拓展服务港口数量，服务现已遍布亚太地区、比利时和土耳其等地区超过55个港口；同时积极参与航运业绿色转型，在供应链中以经认证的生物燃料进行交易，并成为香港首批以B24生物燃料为船舶供应燃油的供应商之一。我们已准备好迎接新机遇，为船东客户提供具竞争力、符合环保和一站式的船舶燃油供应服务。

关于 CBL国际有限公司

万利集团成立于 2015 年，以CBL国际有限公司 (CBL International Limited) (纳斯达克: BANL) 在纳斯达克股票市场上市。集团成立至今，一直致力于为船东客户提供一站式船舶燃油供应服务。目前， 集团船舶燃油供应服务遍布日本、韩国、中国、香港、台湾、 越南、泰国、马来西亚、新加坡、土耳其和比利时等地区超过55个港口。集团积极推动绿色转型，並已取得ISCC EU 和 ISCC Plus 证书。



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