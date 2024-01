Calibre Scientific acquiert MoBiTec, un fournisseur allemand d’outils de recherche dans les secteurs des sciences de la vie, du diagnostic et pharmaceutique à l’échelle internationale

LOS ANGELES, 15 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d’annoncer l’acquisition de MoBiTec GmbH (« MoBiTec » ou la « Société »), un fournisseur allemand de consommables et de services dans le secteur de la biologie moléculaire et cellulaire. MoBiTec sera intégré à BIOZOL Diagnostica GmbH, filiale de Calibre Scientific, et viendra par conséquent renforcer ses capacités de vente et sa gamme de produits pour les clients au sein de la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).



MoBiTec propose des outils de recherche pour la communauté internationale des sciences de la vie, du diagnostic et pharmaceutique. La gamme de produits de la société comprend des colonnes de laboratoire et de centrifugation en plastique, des anticorps, des kits de dosage, des cellules et des solutions, des outils de génomique, des DIV, des fournitures de laboratoire, des billes magnétiques, des outils de protéomique, de transfection et des systèmes vectoriels, entre autres. MoBiTec offre également des services complémentaires tels que des services de clonage, de production de protéines et d’anticorps.

Grâce à cette acquisition, BIOZOL renforce sa position de leader sur le marché allemand de la recherche et du diagnostic. En effet, l’arrivée de MoBiTec entraîne de nouvelles relations avec les fournisseurs ainsi qu’avec les clients, des capacités de fabrication et une expertise produit qui viennent compléter l’offre actuelle de BIOZOL. « Nous sommes ravis d’accueillir MoBiTec dans la famille BIOZOL », a déclaré Jonas Bäuerle, directeur général de BIOZOL. « L’intégration de la gamme de produits et de la clientèle de MoBiTec à notre gamme existante nous permet de répondre à un public encore plus large, et garantit un niveau d’excellence de service encore plus élevé. »

« Depuis plus de trois décennies, MoBiTec s’est fait un nom en tant que fournisseur de confiance dans le secteur des fournitures de recherche et de diagnostic auprès d’une clientèle internationale », a déclaré Stephan Diekmann, fondateur et directeur général de MoBiTec. « Je suis très enthousiaste quant à notre tout nouveau partenariat avec BIOZOL et à l’agrandissement de l’équipe de Calibre Scientific. Je suis convaincu que notre collaboration mutuelle amplifiera non seulement notre portée, mais offrira également des avantages considérables à nos très estimés clients. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur diversifié international de réactifs, d’outils, d’instruments et d’autres consommables pour les sciences de la vie destinés aux communautés de la recherche en laboratoire, du diagnostic, ainsi qu’au secteur industriel et biopharmaceutique. Calibre Scientific possède un portefeuille de sociétés dans les secteurs des sciences de la vie et du diagnostic qui disposent d’une capacité inégalée à relever les défis des clients sur leurs marchés respectifs. Nous sommes présents à l’international dans plus de 175 pays, et offrons le meilleur à nos clients à travers le monde. Située à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d’élargir son offre de produits et sa présence internationale auprès des laboratoires dans divers secteurs d’activités et zones géographiques.