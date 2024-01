Rackspace Technology ernennt Mark Marino zum Chief Financial Officer

SAN ANTONIO, Jan. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von hybriden End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute mit sofortiger Wirkung die Ernennung von Mark Marino zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt. Marino war zuvor als Chief Accounting Officer des Unternehmens tätig und folgt auf Naushaza „Bobby“ Molu. Molu trat von seiner Position zurück, um eine neue berufliche Chance im Vereinigten Königreich wahrzunehmen, wo er lebt. Er wird bis Ende Februar in einer beratenden Funktion bei Rackspace Technology verbleiben, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.



„Ich freue mich, Mark Marino als unseren CFO begrüßen zu dürfen“, sagte Chief Executive Officer Amar Maletira. „Da ich seit meinem Eintritt bei Rackspace mit Mark Marino zusammenarbeite, weiß ich aus erster Hand, wie wichtig er für unser Unternehmen ist. Seine umfassende Kenntnis des Geschäfts und seine umfangreichen Erfahrungen auf dem Gebiet der finanziellen Führung werden uns auch weiterhin dabei helfen, unsere Position in einem attraktiven und wachsenden hybriden Multicloud- und KI-Markt zu stärken. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Marino bei der weiteren Umsetzung unserer Strategie und der Schaffung von Mehrwert für unsere Aktionäre.“

Marino begann seine Tätigkeit bei Rackspace Technology 2020 als Vice President, Americas CFO und wurde gegen Ende 2021 zum Chief Accounting Officer befördert. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war Marino von 2015 bis 2020 als Vice President of Finance bei Acelity tätig, einem führenden, von 3M übernommenen globalen Medizintechnikunternehmen. Vor seiner Tätigkeit bei Acelity war Marino Vice President, Finance bei iHeartMedia und Leiter von Corporate FP&A bei SunEdison, Inc. Er begann seine berufliche Laufbahn bei General Electric als Absolvent des Financial Management Program (FMP) und verbrachte dort fast 10 Jahre in einer Vielzahl von Führungspositionen im Finanzwesen in den Bereichen Fertigung, Lieferkette, Geschäftsentwicklung, FP&A und als Segment CFO bei GE Aviation. Marino hat einen Bachelor-Abschluss der DePauw University und einen MBA-Abschluss der Baylor University.

„Es ist ein Privileg, in dieser aufregenden Zeit die Rolle des CFO bei Rackspace Technology zu übernehmen“, sagte Marino. „Wir haben bedeutende Fortschritte bei unserer Transformation erzielt. Im vergangenen Jahr haben wir ein neues Betriebsmodell vollständig umgesetzt, innovative KI-Funktionen vorgestellt und einzigartige, maßgeschneiderte Lösungen für Kunden in unseren Geschäftsbereichen Private Cloud und Public Cloud eingeführt. Ich freue mich darauf, enger mit Amar Maletira und dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um unsere Strategie umzusetzen und die operative Effizienz und das profitable Wachstum weiter voranzutreiben.“

„Der Verwaltungsrat und das Managementteam möchten Bobby Molu für seine Führungsqualitäten im vergangenen Jahr danken“, fügte Maletira hinzu. „Ich bin ihm persönlich dankbar für seine Partnerschaft und seine Beiträge, und wir wünschen ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute.“

Die Kündigung von Molu ist nicht das Ergebnis eines Streits oder einer Meinungsverschiedenheit mit dem Unternehmen oder dem Verwaltungsrat in einer Angelegenheit, die sich auf den Betrieb, die Firmenpolitik oder die Praktiken des Unternehmens bezieht.

Prognose

Gleichzeitig mit der vorstehenden Ankündigung bekräftigt Rackspace Technology seine Finanzprognose für das vierte Quartal 2023, wie sie in der Pressemitteilung vom 7. November 2023 veröffentlicht wurde.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von hybriden End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Rackspace Technology hat in dieser Pressemitteilung und anderen Berichten, Einreichungen und anderen öffentlichen schriftlichen und mündlichen Ankündigungen Aussagen getätigt, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Alle in diesem Dokument getätigten Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen Safe-Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf die erwartete finanzielle Performance, die Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen, die Geschäftsaussichten, den Ausgang von behördlichen Verfahren, die Marktbedingungen sowie weitere Angelegenheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie „erwartet“, „beabsichtigt“, „wird“, „erhofft“, „glaubt“, „zuversichtlich“, „weiterhin“, „schlägt vor“, „strebt an“, „könnte“, „kann“, „sollte“, „schätzt“, „sagt voraus“, „würde“, „Ziele“, „Zielvorgaben“, „zielt ab“, „geplant“, „projiziert“ sowie ähnlicher Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Managements und auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen. Rackspace Technology weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen könnten, dass zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in diesem Dokument angegebenen oder implizierten abweichen, darunter die Risikofaktoren, die in den Jahresberichten von Rackspace Technology Inc. auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin enthaltenen Abschnitte „Risikofaktoren“ und „Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses“.

IR-Kontakt

Sagar Hebbar

ir@rackspace.com

PR-Kontakt

Natalie Silva

publicrelations@rackspace.com