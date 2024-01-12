2023 年早期生物技术投资下降 40%：Novotech 白皮书

波士顿, Jan. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家以亚太地区为中心、具有全球执行能力的领先生物技术临床合同研究组织 (CRO)，今天发布了《驾驭生物技术格局》白皮书，探讨了 2023 年影响生物技术行业的重大财务变化。



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Novotech 研究分析师团队免费提供这些专家白皮书，为生物技术、生物制药和中小型制药临床试验的规划和策略提供信息。

探索生物技术领域：《深入了解 Covid-19 期间及以后的临床试验、融资趋势、挑战和转型》(2023) 白皮书对生物技术临床试验的全球财务状况进行了全面评估，提供了有价值且可操作的见解。

白皮书指出了影响该行业的主要原因，其中指出：“经济压力、激烈竞争、不断变化的市场动态和监管变化等多种因素的融合正在重塑该行业，对敏捷的生物技术初创公司和成熟的制药巨头都产生了影响。”

白皮书发现：“因此，与 2022 年相比，2023 年对早期生物技术公司的投资下降了 40%，比两年前下降了 55%，史无前例。”

白皮书总结道，“在这个不断发展的环境中，展示更好的临床结果和节省成本成为产品开发成功的关键基准。”

白皮书中确定的一个关键颠覆性因素是数字化转型对生物技术领域的影响。

“自动化、人工智能和先进技术的采用减少了对大量劳动力的需求。数字化简化了流程，导致裁员。Pfizer 对数字化的大量投资就是这种转变的象征。”白皮书指出。

Novotech 团队收集和分析的数据深入揭示了压力最大的行业以及生物技术行业和地区的财务状况，包括以下发现：

2022 年，制药和生物技术行业开始出现裁员，反映出运营向精益化的转变

2023 年，利率上升导致早期投资下降 40%，促使转向后期开发

造成这些变化的因素包括持续的大流行、专利到期、竞争加剧以及临床试验失败

大型企业发起了成百上千的裁员以适应经济挑战

生物技术风险投资资金在 2021 年之前有所增加，但随后有所下降，其中美国的融资交易占主导地位

尽管面临资金挑战，总体资金仍集中在临床前项目、A 轮和 B 轮以及肿瘤研究

由于专利即将到期，具有前景广阔的产品线和有利估值的小型创新生物技术公司正在被收购

对肥胖和糖尿病治疗、抗炎和癌症治疗的需求很大

微生物组技术提供创新机会



尽管整个行业出现萎缩，但生物制剂和小分子药物试验在 2019 年至 2022 年间的复合年增长率 (CAGR) 翻了一番。该领域的一些关键因素包括：

通货膨胀消减法案对生物资助产生积极影响

2019 年至 2022 年间，生物制剂的增长速度超过了小分子试验的增长速度

美国、加拿大和欧洲在生物制剂和小分子试验方面均处于领先地位

亚太地区的生物制剂试验主要由中国、澳大利亚、日本和韩国主导

基因编辑和遗传技术显示出生物制剂的变革潜力



白皮书进一步总结道：“以新成立公司投资超过 1.5 亿美元为特征的 A 轮融资时代正在走向衰落。投资趋势正在发生变化，大多数肿瘤学投资现在都在 B 轮或更晚的阶段完成，约占该行业主要交易的 60%。”

Novotech 在美国、大中华区、韩国、澳大利亚、新西兰和欧洲的 34 个办公地点拥有 3,000 多名员工。

该 CRO 在美国和欧洲为生物技术公司提供一套独特且无与伦比的早期到后期服务，并以亚太地区为基础，该公司在亚太地区因提供高质量的快速临床试验而享有盛誉。在过去三年中，公司签署了 50 份领先研究机构合作协议，这充分体现了公司对合作的承诺。

Novotech 成立于 1997 年，是一家全球全方位服务临床合同研究组织 (CRO)，专注于与生物技术公司合作，加速各个阶段先进和新颖疗法的开发。

Novotech 因其在行业内的领先贡献而备受赞誉，曾荣获多项殊荣，其中包括 2023 年 CRO 领导奖 (CRO Leadership Award 2023)、2023 年亚太地区细胞与基因治疗临床试验卓越奖 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023) 和自 2006 年以来的亚太合同研究组织年度公司奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。

该公司提供全面的服务，包括实验室、I 期设施、药物开发咨询、监管专业知识，并拥有 5,000 多个临床项目的经验，包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。Novotech 在全球设有 34 个办事处，拥有一支由 3,000 多名专业人员组成的专业团队，是值得信赖的端到端战略合作伙伴。

如需了解更多信息或与专家团队成员交谈，请访问 www.Novotech-CRO.com

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