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Novotech 高管團隊出席 J.P. Morgan 醫療保健大會：專為 25 個地區的生物技術公司設計的全球性 CRO

三藩市, Jan. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 今日宣布該公司將參加 2024 年 1 月 8 日至 11 日在美國加州三藩市舉行的 J.P.Morgan 醫療保健大會，這是有史以來規模最大的一次。Novotech 是一個全球性全方位服務臨床合同研究機構 (CRO)，專注於與生物技術公司合作，加速各個階段先進和新穎療法的開發。

這是該公司的一個重要里程碑，因為該公司已完成對 EastHORN 和 CBR International 的收購整合，鞏固了其作為生物技術領域全球領先 CRO 的地位。

會議期間，高管團隊將參與以下合作平台：

  • CTIC – 2024 年 1 月 7 日，三藩市洲際酒店 (Intercontinental San Francisco)
  • 生物技術展示會 – 2024 年 1 月 8 日至 10 日，三藩市希爾頓酒店 (San Francisco Hilton)
  • BIO 合作夥伴 – 2024 年 1 月 8 日至 11 日，三藩市萬豪侯爵酒店 (San Francisco Marriott Marquis)
  • RESI – 2024 年 1 月 9 日，海軍陸戰隊紀念俱樂部酒店 (Marines Memorial Club)

安排與團隊會面

Novotech 在超過 25 個地區提供整合且可擴展的臨床開發方法，並因其在關鍵治療領域的科學專長而備受讚譽，這些領域包括：

  • 腫瘤學
  • 細胞與基因治療
  • 肝病
  • 傳染病和疫苗
  • 罕見病

Novotech 在美國、大中華地區、南韓、澳洲、新西蘭和歐洲的 34 個辦公地點擁有 3,000 多名員工。

該 CRO 為生物科技公司提供一套獨特且無與倫比的早期到後期服務，業務覆蓋美國和歐洲，聚焦於亞太地區並在該地區以高質量快速臨床試驗而享有盛譽。過去三年，Novotech 簽署了 50 項牽頭研究中心合作夥伴 (Leading Site Partnership) 協議，充分體現其致力於開展合作。

關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是一家全球性全方位服務臨床合同研究機構 (CRO)，專注於與生物技術公司合作，加速各個階段先進和新穎療法的開發。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，包括 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023)、2023 年亞太細胞和基因治療臨床試驗卓越獎 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023)、自 2006 年以來的亞太合同研究機構年度公司獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。

該公司提供全面的服務，包括實驗室、I 期設施、藥物開發諮詢、監管專業知識，並擁有 5,000 多個臨床項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球設有 34 個辦事處，擁有一支由 3,000 多名專業人員組成的專業團隊，是值得信賴的端到端策略合作夥伴。

如欲了解更多資訊或與專家團隊成員交談，請造訪 www.Novotech-CRO.com


傳媒聯絡
David James
mediacontact@novotech-cro.com
澳洲：+61 2 8218 2144
美國：+1 415 951 3228
亞洲：+65 3159 3427

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