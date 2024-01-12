Novotech 高管团队出席 J.P. Morgan 医疗保健大会：专为 25 个地区的生物技术公司设计的全球性 CRO

旧金山, Jan. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, 今天宣布该公司将参加 2024 年 1 月 8 日至 11 日在美国加利福尼亚州旧金山举行的 J.P.Morgan 医疗保健大会，这是有史以来规模最大的一次。Novotech 是一家全球性全方位服务临床合同研究组织 (CRO)，专注于与生物技术公司合作，加速各个阶段先进和新颖疗法的开发。



这是该公司的一个重要里程碑，因为该公司已完成对 EastHORN 和 CBR International 的收购整合，巩固了其作为生物技术领域全球领先 CRO 的地位。

会议期间，高管团队将参与以下合作平台：

CTIC – 2024 年 1 月 7 日，旧金山洲际酒店 (Intercontinental San Francisco)

生物技术展示会 – 2024 年 1 月 8 日至 10 日，旧金山希尔顿酒店 (San Francisco Hilton)

BIO 合作伙伴 – 2024 年 1 月 8 日至 11 日，旧金山万豪侯爵酒店 (San Francisco Marriott Marquis)

RESI – 2024 年 1 月 9 日，海军陆战队纪念俱乐部酒店 (Marines Memorial Club)

安排与团队会面

Novotech 在超过 25 个地区提供综合且可扩展的临床开发方法，并因其在关键治疗领域的科学专长而备受赞誉，这些领域包括：

肿瘤学

细胞与基因治疗

肝病

传染病和疫苗

罕见病



Novotech 在美国、大中华区、韩国、澳大利亚、新西兰和欧洲的 34 个办公地点拥有 3,000 多名员工。

该 CRO 在美国和欧洲为生物技术公司提供一套独特且无与伦比的早期到后期服务，以亚太地区为基础，公司在这里因提供高质量的快速临床试验而享有盛誉。在过去的三年里，Novotech 签署了 50 份牵头单位合作伙伴协议，充分体现了其致力于开展合作。

关于 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立于 1997 年，是一家全球全方位服务临床合同研究组织 (CRO)，专注于与生物技术公司合作，加速各个阶段先进和新颖疗法的开发。

Novotech 因其业界领先的贡献而备受赞誉，曾荣膺众多享有盛誉的奖项，例如 2023 年 CRO 领导力奖 (CRO Leadership Award 2023)、2023 年亚太区细胞与基因治疗临床试验卓越奖 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023) 且自 2006 年起连续荣获亚太地区年度合同研究组织公司奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。

该公司提供全面的全套服务，包括实验室、I 期设施、药物开发咨询、监管专业知识，并在 5,000 多个临床项目（包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究）中累积了丰富的经验。Novotech 在全球设有 34 个办事处，拥有一支由 3,000 多名专业人员组成的专业团队，是值得信赖的首选端到端策略合作伙伴。

要了解更多信息或与专家团队成员交谈，请访问 www.Novotech-CRO.com

媒体联系人 David James mediacontact@novotech-cro.com 澳大利亚：+61 2 8218 2144 美国：+1 415 951 3228 亚洲：+65 3159 3427