Amlan International Apresenta Tecnologia Mineral Natural na International Production and Processing Expo (IPPE)

CHICAGO, Jan. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Amlan® International, empresa de saúde animal da Oil-Dri® Corporation of America, tem o orgulho de anunciar sua participação na International Production and Processing (IPPE) de 30 de janeiro a 1 de Fevereiro, em Atlanta, GA. A Amlan irá demonstrar o seu compromisso com o avanço da saúde animal e da tecnologia alimentar através de várias apresentações no local. A equipe da Amlan conta com a participação de profissionais de produção animal de todo o mundo que irão compartilhar seus insights sobre sua ampla variedade de aditivos para alimentos com base mineral com o público, mídia e exibidores na B15005.



O NeutraPath®, um controle natural de patógenos, será apresentado no New Product Showcase da exposição e será o foco principal do seminário do Dr. Aldo Rossi chamado, Mitigate Performance Challenges to Drive Profits Naturally (Mitigação dos desafios de desempenho para a geração natural de lucros). O seminário se concentrará nas Soluções Naturais para a Saúde Intestinal e está sendo organizado pela Poultry World. A Amlan acredita que o IPPE é uma oportunidade incomparável para o envolvimento com profissionais do setor, compartilhamento de insights e apresentação de soluções que atendam às necessidades em constante evolução dos produtores de proteína animal.

“Nossa equipe está pronta para compartilhar as últimas pesquisas do NeutraPath”, disse o Dr. Wade Robey, Presidente da Amlan International. “Este produto inovador tem uma fórmula sinérgica com múltiplos modos de ação que demonstra ter um desempenho equivalente aos antibióticos padrão da indústria. O aditivo alimentar natural provou reduzir a carga e a colonização bacteriana patogênica, aprimorar o desempenho das aves e animais suscetíveis aos patógenos, e reduzir a mortalidade.”

Os participantes podem saber mais sobre a mais recente tecnologia de produção de proteína e alimentos na semana do IPPE durante os eventos patrocinados pela Amlan.

Segunda-feira, 29 de janeiro:

International Poultry Scientific Forum (Fórum Científico Internacional de Aves - IPSF): O Dr. Charles Hofacre , da Southern Poultry Research , fará uma apresentação oral intitulada "Efeito dos óleos essenciais, ácidos graxos e produtos de mistura mineral em uma vacina viva contra Salmonella em um modelo de desafio da Salmonella Infantis", Sala B312, 13h

, da , fará uma apresentação oral intitulada "Efeito dos óleos essenciais, ácidos graxos e produtos de mistura mineral em uma vacina viva contra Salmonella em um modelo de desafio da Salmonella Infantis", IPSF: O Dr. San Ching, da Amlan International, apresentará um pôster sobre como o Calibrin®-Z diminui os efeitos das aflatoxinas, fumonisinas e toxina T-2 em frangos de corte, B311-B315, das16h às 18h.

Terça-feira, 30 de janeiro:

TECHTalk: O Dr. Brett Lumpkins, da Southern Poultry Research , apresentará "Alternativas de Aditivos Alimentares para Controle de Coccidiose e Enterite Necrótica". B Hall, Estande B48027, 11h30.

O , apresentará "Alternativas de Aditivos Alimentares para Controle de Coccidiose e Enterite Necrótica". Poultry World Seminar (Seminário Mundial de Aves): O Dr. Aldo Rossi, da Amlan International, apresentará “Mitigação dos desafios de desempenho para a geração natural de lucros” no seminário Natural Solutions for Gut Health (Soluções Naturais para a Saúde Intestinal) da Poultry World, Sala B407, 12h-13h30 Registre-se em poultryworld.com

“As apresentações dessa escala proporcionam uma plataforma inestimável para que possamos abordar e conhecer os desafios técnicos da indústria”, disse o Dr. Aldo Rossi, Vice-Presidente, Inovação e Serviço Técnico, Amlan International. “Temos orgulho dos nossos aditivos de alimentos minerais seguros, eficazes e consistentes para aves e animais. Nosso objetivo é ajudar nossos parceiros a elevar com eficiência o padrão de produção de proteína animal e queremos compartilhar essas soluções inovadoras com os produtores de todo o mundo.”

“A Amlan continua dedicada a promover a colaboração do setor”, disse Reagan Culbertson, Vice-Presidente de Marketing Estratégico, B2B. "Convidamos todos os participantes, a mídia e outros expositores a visitar o estande B15005 para mais informações sobre a nossa diversificada gama de produtos."

Para mais informação sobre a Amlan International, visite: www.amlan.com

Informação sobre a Empresa

A Amlan é uma empresa de saúde animal da Oil-Dri Corporation of America, líder global em produção e comercialização de minerais adsorventes. Com mais de 80 anos de expertise em ciências minerais, a Oil-Dri Corporation of America, atuando com o nome “Amlan International”, tem suas ações negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ODC). A Amlan International vende aditivos para alimentação animal em todo o mundo. A disponibilidade do produto pode variar de acordo com o país. As afirmações contidas neste documento não são afirmações médicas e podem ser diferentes de acordo com os requisitos do governo de cada pais.

