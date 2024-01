EMGA sichert sich Zusage für vorrangige Fremdfinanzierung in Höhe von 30,0 Mio. USD für Citizens Development Business Finance PLC in Sri Lanka

Share This Article

LONDON, Jan. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), eine auf Schwellenländer spezialisierte Investmentbank, hat erfolgreich eine Zusage für eine vorrangige Fremdfinanzierung in Höhe von 30,0 Mio. USD für Citizens Development Business Finance PLC (CDB) mit Sitz in Sri Lanka erhalten. EMGA initiierte, strukturierte und verhandelte diese Finanzierung mit finanzieller Unterstützung der U.S. International Development Finance Corporation (DFC).



Sajeev Chakkalakal, Leiter des Bereichs Investment Banking bei EMGA, dazu: „Trotz der Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert waren, freuen wir uns, erneut eine innovative Finanzierungslösung für CDB entwickelt zu haben. Wir glauben, dass dies ein wichtiger Meilenstein ist, da dies die erste externe Finanzierungszusage für ein srilankisches Nichtbanken-Finanzunternehmen seit mehreren Jahren ist. Dies wird CDB auch ermöglichen, weiterhin KMU, einschließlich Unternehmen in Frauenhand, sowie den Sektor der erneuerbaren Energien im Land zu unterstützen.“

Jeremy Dobson, Chief Operating Officer von EMGA, dazu: „Die starke Finanzkraft von CDB ermöglichte es EMGA, die vorherrschenden makroökonomischen Gegenwinde in Sri Lanka zu meistern und sich die Zusage für diese Finanzierung zu sichern. Dieser Erfolg unterstreicht nicht nur die Kompetenz von EMGA bei der Navigation durch komplexe Finanzlandschaften, sondern auch die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen EMGA, CDB und der DFC, mit der ein positiver Präzedenzfall für ein führendes srilankisches Finanzinstitut geschaffen wurde, das sich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld externe Finanzmittel sichern konnte.“

Maryam Khosharay, Deputy Vice President des Office of Development Credit bei der DFC, dazu: „Wir freuen uns sehr, das Engagement der DFC zur Förderung von Investitionen in Sri Lanka fortzusetzen, insbesondere zur Förderung der Finanzierung von Frauen und umweltfreundlichen Anlagen in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten und hoher Energiepreise.“

Roshan Abeygoonewardena, Director Corporate Finance bei CDB, kommentierte die Transaktion mit den Worten, dass CDB das unterste Ende der Pyramide als übergreifendes Ethos der Nachhaltigkeitsagenda des Unternehmens kontinuierlich gestärkt hat. „Für uns Unternehmerinnen drehen sich die Räder der Wirtschaft vor allem im Mikrosegment und im Bereich der KMU. Die Stärkung der Rolle der Frau in unserem Geschäftsmodell und der Zugang zu Finanzmitteln, der wiederum die finanzielle Unabhängigkeit und Inklusion fördert, werden das Allheilmittel sein, um die Entwicklung und die wirtschaftliche Agenda Sri Lankas voranzutreiben.“

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) mit Sitz in London und New York unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen, die neues Fremd- oder Eigenkapital suchen. Das multinationale Team von EMGA vereint die jahrzehntelange Erfahrung, die notwendig ist, um Transaktionen in den meisten Schwellenländern, einschließlich Sri Lanka, durchzuführen. EMGA baut seine geografische Reichweite weiter aus und festigt damit seine Position als herausragende, auf Schwellenländer fokussierte Nischen-Investmentbank.

Citizens Development Business Finance PLC (CDB) gehört zu den fünf größten Nichtbank-Finanzinstituten in Sri Lanka und ist eines der innovativsten Finanzinstitute des Landes mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit, vorbildliche Unternehmensführung, Verantwortlichkeit und Transparenz. Es ist dafür bekannt, dass es die Finanzdienstleistungsbranche mit weitreichenden technologischen Innovationen und innovativen Finanzlösungen auf den Kopf stellt.

Die U.S. International Development Finance Corporation (DFC) ist die Entwicklungsfinanzierungsinstitution der US-Regierung. Die DFC arbeitet mit dem privaten Sektor zusammen, um Lösungen für die größten Herausforderungen zu finanzieren, mit denen die Entwicklungsländer heute konfrontiert sind. Wir investieren in Sektoren wie Energie, Gesundheitswesen, Infrastruktur, Landwirtschaft, kleine Unternehmen und Finanzdienstleistungen. Die Investitionen der DFC halten sich an hohe Standards und respektieren die Umwelt, die Menschenrechte und die Rechte der Arbeitnehmer.