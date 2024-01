L’Association canadienne des soins de longue durée renforce les ressources dans le but de soutenir les fournisseurs de soins personnels

OTTAWA, 11 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne des soins de longue durée (ACSLD) est fière de partager de l’information sur les travaux d’avancement de la Norme nationale professionnelle pour les préposés en soutien aux soins (NNP). Cette dernière fait partie d’une initiative de gérance plus large. Un site Web dédié a été conçu dans le but d’atteindre les gens comme les fournisseurs de soins personnels, éducateurs et employeurs.



En collaboration avec Collèges et instituts Canada et financée par le Programme de solutions pour la main d’œuvre sectorielle du gouvernement du Canada, un site web a été créé pour partager les lignes directrices volontaires élaborées avec les parties prenantes du secteur afin de fournir aux employeurs, aux éducateurs et aux chercheurs d'emploi du pays des lignes directrices pratiques leur permettant de prendre des décisions éclairées en matière d'embauche, de formation professionnelle et de choix de carrière.

« L’ACSLD est très heureuse de s’occuper de la gérance de la Norme nationale professionnelle pour les préposés en soutien aux soins, affirme Jodi Hall, directrice générale de l’ACSLD. Le travail des fournisseurs de soins personnels dans le secteur des soins de longue durée est primordial et c’est le groupe d’employés le plus important dans les foyers de soins de longue durée. C’est pourquoi nous considérons la NNP comme un document très important. Il rejoint divers auditoires avec un point de vue national sur les résultats des compétences qui respecte les normes provinciales et territoriales. Alors que nous allons de l’avant pour soutenir notre population vieillissante, le fait de travailler ensemble et d’être sur la même longueur d’onde permettra de répondre aux besoins en ressources humaines dans notre système de soins de santé et de renforcer le rôle national et les contributions des fournisseurs de soins personnels. »

Les fournisseurs de soins personnels sont un élément essentiel d’une équipe de soins de santé. Ils offrent des soins pratiques dans divers environnements de travail incluant des hôpitaux, des foyers de soins de longue durée, des maisons de retraite, des maisons individuelles et la communauté. Les fournisseurs de soins personnels sont en grande partie des travailleurs non réglementés qui ont plus de 60 titres d’emploi différents au Canada incluant préposé(e) aux services de soutien à la personne, assistant(e) en soins continus, aide en soins de santé et aide-résident(e) en soins.

À propos des activités

Le site Web est le carrefour de toutes les activités associées à la NNP et il comprend des ressources qui visent à soutenir l’alignement des compétences avec la NNP et qui sont essentielles pour les éducateurs, fournisseurs de soins personnels et employeurs.

Le document de la NNP peut être téléchargé à partir du site Web. La norme est un point de référence exhaustif et bien documenté qui établit des compétences clés pour les fournisseurs de soins personnels. En offrant une base de référence uniforme pour les fournisseurs de soins personnels, ces ressources répondent aux besoins des divers rôles qui font partie intégrante du secteur de soins de santé.

Un comité de direction a également été formé avec des experts de partout au Canada. Le mandat de gérance initial et le terme du comité de direction prennent fin au début mars et visent à faire progresser l’adoption et l’utilisation de la NNP au Canada.

« Pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre dans le secteur des soins de longue durée, il ne suffit pas de recruter, a déclaré Pari Johnston, présidente et directrice générale de CICan. Nous sommes incroyablement fiers du travail effectué pour l’élaboration de cette norme professionnelle nationale et reconnaissants envers l’ACSLD d’en avoir assumé la direction. Le NNP contribuera à garantir que les Canadiens de partout au pays reçoivent des soins cohérents et de qualité pour leurs proches. »

Les individus qui souhaitent consulter la Norme nationale professionnelle pour les préposés en soutien aux soins sont invités à explorer les ressources en visitant le https://nos-nnp.ca ou en se rendant sur Facebook ou LinkedIn.

Personne-ressource pour les médias :

Pour toute question médiatique ou pour obtenir plus d’informations, veuillez communiquer avec :

Liz Thompson

Gestionnaire de projet

projectmanager@caltc.ca

À propos de l’ACSLD

L’Association canadienne de soins de longue durée (ACSLD) est le principal porte-parole pour les soins de longue durée de qualité au Canada. Notre association est composée de membres d’associations de soins de longue durée provinciales et territoriales et de fournisseurs corporatifs représentant l’ensemble des soins de longue durée au Canada. Nos membres sont déterminés à offrir aux aînés de partout au pays des services de soins axés sur les résidents lorsqu’ils ne sont plus en mesure de vivre à la maison.

Depuis sa création, en 2002, l’ACSLD et ses membres travaillent aux côtés du personnel des soins de longue durée, des bénévoles, des résidents et de leurs familles pour échanger de l’information, des pratiques exemplaires et des données probantes afin d’améliorer la qualité des soins offerts aux personnes en soins de longue durée, peu importe où elles vivent. La vision de l’Association est un système de santé dans lequel tous les Canadiens ont accès à des soins de longue durée de qualité, sécuritaires et confortables.