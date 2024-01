Volvo Cars Canada clôture l’année 2023 avec des ventes record

La marque suédoise de véhicules a conclu l’année 2023 avec une croissance de 25 % en glissement annuel et entame l’année 2024 avec le lancement de deux nouveaux véhicules entièrement électriques et d’un modèle de vente au détail écoresponsable.



RICHMOND HILL, Ontario, 11 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volvo Cars Canada a établi un nouveau record de ventes annuelles avec un total de 12 865 véhicules livrés en 2023, soit une hausse de 25 % par rapport à 2022. Les ventes de modèles Recharge – ceux dotés d’un groupe motopropulseur entièrement électrique ou hybride rechargeable – ont représenté 35 % des ventes, soit une hausse de 30 % par rapport à 2022.

En 2023, l’entreprise a livré plus de 4 000 véhicules Recharge à des clients du Canada; une étape importante alors que la compagnie progresse vers la réalisation de ses ambitions mondiales de ne vendre que des véhicules entièrement électriques d’ici 2030 et de devenir climatiquement neutre d’ici 2040.

Pour 2024, Volvo Cars Canada vise une croissance continue avec la mise sur le marché de deux nouveaux modèles entièrement électriques : le Volvo EX90, un VUS à sept places, et le Volvo EX30, le plus petit VUS jamais conçu par la compagnie. Ces deux modèles feront appel à des architectures électriques de nouvelle génération, dotées de batteries et de technologies informatiques à la fine pointe.

Un parcours client amélioré

Les ventes en ligne au Canada ont augmenté de 40 % en 2023. Selon Volvo Cars, cette tendance devrait se poursuivre en 2024, alors qu’elle continue de répondre à la demande des clients avec son approche de vente nommée « Promesse de prix unique », une expérience d’achat simplifiée et transparente, sans négociation, tant en ligne que chez les concessionnaires.

Une expérience en concession plus écoresponsable

Les concessionnaires Volvo du Canada soutiennent les efforts de la compagnie en matière de développement durable en investissant dans des installations VRSE (Volvo Retailer Sustainability Experience) perfectionnées. Les établissements VRSE sont alimentés par de l’énergie renouvelable et construits selon les plus hautes normes environnementales de l’industrie. Les deux premiers concessionnaires VRSE en 2023 ont été Volvo Cars Richmond et Park Avenue Volvo Cars Brossard et d’autres établissements s’ajouteront cette année.

« Nous sommes fiers des avancées que nous avons réalisées l’année dernière en tant qu’entreprise, du rehaussement de l’expérience client jusqu’à nos progrès vers la réalisation de nos objectifs ambitieux en matière d’électrification, tout en établissant des records de ventes et de performances », a déclaré Matt Girgis, président de Volvo Cars Canada. « J’aimerais remercier nos concessionnaires et nos fidèles clients de leur engagement envers Volvo Cars et de leur soutien dans notre parcours de croissance. »

À propos de Volvo Car Canada ltée

Volvo Car Canada ltée (VCCL) est une filiale de Volvo Car Group de Göteborg en Suède. VCCL fournit un soutien en matière de marketing, de ventes, de pièces, de service, de technologies et de formation aux 37 concessionnaires automobiles Volvo du Canada. Pour en savoir plus, consultez le site Web média de Volvo Cars Canada à l’adresse : http://www.media.volvocars.com/ca/fr-ca

