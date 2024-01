Après une année en première position, les 100 000 vœux personnalisés grâce à l’IA, de Publicis Groupe

Les 100 000 vœux personnalisés de Publicis Groupe

Paris, 11 janvier 2024 – Après une année où Publicis a gagné de nombreuses premières places - numéro 1 en croissance organique, numéro 1 sur tous les indicateurs financiers, numéro 1 en new business, numéro 1 en RSE et enfin première capitalisation boursière du secteur – le groupe a souhaité à l’occasion de ses vœux remercier un par un ses collaborateurs qui l’ont aidé à consolider son leadership en 2023.

Pour cela, l’année 2024 débute non pas avec un film de vœux, mais 100 000 ! Un pour chaque membre de la famille Publicis dans le monde.

Il s’agit d’une première. Repoussant les limites de la vidéo générée par l’IA et celles de la personnalisation et du storytelling à grande échelle, le message des vœux d’Arthur prend une nouvelle dimension quand il est rejoint par son jumeau en IA, ainsi que par ceux de Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance, et des 4 membres du Directoire+ : Agathe Bousquet, Carla Serrano, Dave Penski et Nigel Vaz.

Publicis Groupe s’est appuyé sur les données renseignées volontairement par les collaborateurs dans la plateforme Marcel (noms, passions, loisirs…) pour remercier chacun d’entre eux dans sa langue maternelle et en s’adaptant à ses centres d’intérêt. Il semble d’ailleurs qu’à cette occasion, Maurice et les membres du Directoire + aient acquis de nouvelles compétences assez surprenantes…

Pour découvrir comment ces vœux très personnalisés s’adressent à la bonne personne avec la bonne langue, le bon leader et les bons centres d’intérêt, voici 5 exemples choisis parmi les 100 000 films :

Celui où Maurice et Arthur remercient Gabi, un Directeur commercial à l’âme d’aventurier basé à Sao Paulo. Voir le film ici.

Celui où Agathe et Arthur remercient Laure, Directrice Expérience collaborateur polyglotte située à Paris, passionnée par les jeux vidéo et les grands espaces. Voir le film ici.

Celui où Carla et Arthur remercient Eva, une Manager du groupe passionnée de sport installée en Autriche. Voir le film ici.

Celui où Nigel et Arthur remercient Youri, designer chez Publicis Sapient, originaire de Séoul, transporté par la danse, la gymnastique et les arts en général. Voir le film ici.

Celui où Dave et Arthur remercient Tony, Vice-présidente exécutive chez Publicis Media installée au Canada, adorant les voyages et pratiquant les sports nautiques et le parkour. Voir le film ici.

Crédits films : Le Truc/Saatchi & Saatchi Canada/Epsilon/Razorfish/Prodigious/Harbor

