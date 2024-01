Nomination au sein du conseil d’administration de Stella-Jones

MONTRÉAL, 11 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») annonce aujourd’hui la nomination de Mme Michelle Banik au sein de son conseil d’administration.



Mme Banik est une professionnelle accomplie en ressources humaines (« RH »), qui apporte au conseil de Stella-Jones une expertise particulière en ce qui concerne la gestion du rendement, l’optimisation des talents, l’innovation en matière de RH, la planification de la relève et la rémunération des membres de la haute direction.

Elle se joint à Stella-Jones après avoir occupé des postes en RH de plus en plus importants au sein d’OMERS entre 2010 et 2019, pour finalement être nommée chef de la direction des ressources humaines et chef mondiale des ressources humaines. À ce titre, elle dirigeait une équipe mondiale de professionnels des RH chargés de mettre en œuvre la stratégie d’OMERS en matière de ressources humaines et de culture au sein de ses équipes Investissements et Services internes. Auparavant, Mme Banik a occupé un poste de cadre supérieur en RH à Groupe TMX, où elle était directrice des ressources humaines.

Mme Banik a siégé aux conseils de sociétés et d’organismes sans but lucratif. Elle est actuellement membre des conseils des sociétés et organismes suivants : Empire Company Limited, TSX : EMP.A (depuis 2021), Conseil des gouverneurs de l’Université Western (depuis 2021), Conseil d’administration national de BGC Canada, auparavant Repaires Jeunesse du Canada (depuis 2017), et School for Advanced Studies in Arts & Humanities de l’Université Western (depuis 2016).

En plus d’être titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Western et de détenir le titre de cadre agréée en ressources humaines (Certified Human Resources Executive), Mme Banik a obtenu le titre d’administratrice agréée de la DeGroote School of Business, ainsi qu’un certificat en diversité et inclusion de l’Université Cornell. En 2023, Mme Banik a été honorée à titre de première récipiendaire du prix d’excellence des diplômés de la faculté des arts et des sciences humaines de l’Université Western.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Mme Banik au sein du conseil d’administration de Stella-Jones, a déclaré Katherine Lehman, présidente du conseil. Elle est une dirigeante accomplie qui possède une excellente compréhension des questions en matière de ressources humaines, de rémunération et de diversité et d’inclusion, et elle fera bénéficier notre conseil de ses vastes connaissances. Je suis certaine que Mme Banik contribuera d’emblée aux travaux du conseil, et tous les membres du conseil sont impatients de travailler avec elle ».

La nomination de Mme Banik entrera en vigueur le 15 janvier 2024, ce qui portera à onze le nombre total de membres du conseil d’administration.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est le chef de file en matière de produits en bois traité sous pression en Amérique du Nord. La Société fournit des poteaux en bois aux grandes sociétés de services publics d’électricité et entreprises de télécommunications du continent, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. Stella-Jones fournit aussi des produits industriels, notamment du bois pour les ponts ferroviaires et les passages à niveau, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations, du bois de construction et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité et d’accessoires à usage résidentiel de première qualité qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d’activité consiste à desservir le marché canadien par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.stella-jones.com.

