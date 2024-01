XPENG AEROHT annonce le lancement de la première voiture volante modulable à produire en série pour les particuliers

L'inédite voiture volante modulaire « Land Aircraft Carrier » de XPENG AEROHT sera disponible en précommande au 4e trimestre 2024, tandis que les premières livraisons aux acheteurs particuliers sont prévues pour le 4e trimestre 2025



Deuxième véhicule révolutionnaire conçu par XPENG AEROHT, le Voiture volante eVTOL fera son entrée sur le marché international lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas. Le constructeurprésentera l'extrême facilité de transition entre le mode route et le mode vol.

LAS VEGAS, 11 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG AEROHT, le plus grand constructeur asiatique de voitures volantes, se réjouit d’annoncer la disponibilité de son véhicule volant modulable révolutionnaire « Land Aircraft Carrier » (ou en français la « voiture-avion ») en précommande dès le 4e trimestre 2024, et le début des livraisons aux acheteurs particuliers l'année suivante. Ce véhicule unique en son genre arbore un design en deux parties, et peut passer du mode terrestre au mode aérien en un clin d’œil. Le module aérien permet un décollage vertical pour des vols à basse altitude, tandis que le module terrestre ingénieusement intégré permet un transport au sol.

Le « Land Aircraft Carrier » vise à fournir à son pilote une expérience de voyage exceptionnelle, au sol comme dans les airs. Au-delà de sonutilisation personnelle, cette voiture volante modulable représente une potentielle opportunité pour les services publics tels que les urgences, car elle est conçue pour répondre efficacement aux besoins de la sphère publique et privée.

La société a fait cette annonce lors d’une conférence de presse au Consumer Electronics Show (ou CES) 2024 à Las Vegas. Parallèlement au « Land Aircraft Carrier », XPENG AEROHT a également introduit sa toute dernière voiture volante, l’eVTOL, sur le marché international lors de l’événement. Les participants ont eu droit à une démonstration en direct de la transition du mode terrestre au mode aérien. Il s’agit de la première démonstration hors Chine de l’eVTOL.

Le CES est l’événement technologique le plus important au monde et constitue une vitrine de choix pour les technologies révolutionnaires et les inventeurs à travers le monde. Autrement dit, c'est l'occasion idéale pour XPENG AEROHT de présenter ses nouvelles voitures volantes en exclusivité à une audience internationale.

XPENG AEROHT est une filiale de XPENG MOTORS et possède plus de 10 ans d’expérience dans l’exploration à basse altitude. Le constructeur se place en tête de la course visant à faire du concept de voitures volantes une réalité, tant par son modèle volant eVTOL (pour Electric Vertical Take-off and Landing, ou en français Décollage et atterrissage verticaux électriques) que par son véhicule modulable « Land Aircraft Carrier » spécialement conçu pour permettre aux conducteurs particuliers de littéralement s’envoler.



Deux véhicules volants aux caractéristiques uniques

Avec le « Land Aircraft Carrier » de XPENG AEROHT, c'est déjà demain. Plus qu'un nouveau concept qui voit le jour, c'est concrètement une véritable révolution. Après avoir réussi tous les tests indispensables de la phase de validation R&D, cette voiture volante modulable entre désormais dans sa phase de préparation pour une production en série.

Si sa conception finale est toujours en développement, elle se pare déjà d'une esthétique cyber-mécanique futuriste, caractérisée par des lignes nettes et des surfaces élégantes, non sans rappeler les « véhicules d’exploration lunaire ».

Caractéristiques du module terrestre :

Accueil de 4 à 5 passagers

Groupe motopropulseur électrique à autonomie prolongée permettant un bon nombre de recharges pour le module aérien

Configuration à trois essieux et six roues pour une transmission intégrale 6x6 et des roues arrière directrices









Caractéristiques du module aérien :

Navette entièrement électrique capable de décoller verticalement et de voler à basse altitude.

Système de propulsion électrique conforme aux exigences de sécurité en cas de défaillance ponctuelle

Modes de conduite manuels et automatiques, pour une expérience de vol accessible

Cockpit biplace panoramique à 270° assorti d'un champ de vision étendu



Une présentation internationale en avant-première pour la supercar volante eVTOL de XPENG AEROHT

Les visiteurs du CES 2024 auront également droit à une démonstration en direct de cette supercar volante. Avec son élégante fusion entre design et technologie, ce véhicule offre l’apparence, la sensation et l’expérience de conduite d’une supercar, mais peut aussi passer sans effort du mode terrestre au mode aérien pour permettre aux conducteurs de littéralement s’envoler.

En mode terrestre, le véhicule replie ses composants de vol très facilement, se composant ainsi un superbe look de route. Une fois en mode vol, il déploie ses ailes, pour un décollage et un atterrissage verticaux facilités. Cette fonctionnalité permet une navigation intuitive au-dessus des zones encombrées et des obstacles lorsque les conditions le permettent, répondant ainsi efficacement à la demande en matière de déplacements sur de courtes distances et à basse altitude.

En 2022, XPENG AEROHT a réalisé avec succès un vol d’essai avec un prototype pesant près de 2 tonnes. La voiture volante eVTOL est conçue pour le transport tridimensionnel du futur, et la société passera à la phase de production de masse dès que les scénarios en matière de politique, de réglementation et d’application connexes seront plus élaborés.

« XPENG MOTORS est au cœur d’une révolution dans le domaine de la mobilité », remarque le Dr Brian Hongdi GU, Vice-président et directeur de XPENG MOTORS, avant de poursuivre : « L’avenir de la mobilité va au-delà des voitures. Que les gens souhaitent voyager en voiture, en avion ou par d’autres moyens, nous aspirons à changer ce que nous pouvons changer. »

« En 2013, nous avons lancé AEROHT pour assouvir notre rêve de voitures volantes », observe Tan WANG, cofondateur de XPENG AEROHT. Puis de conclure : « En 2024, nous pouvons dire que ce rêve est devenu réalité. Aujourd’hui, nous sommes ravis de dévoiler nos deux dernières innovations qui permettront au citoyen lambda de passer d’une conduite sur route à un pilotage aérien. L’avenir s’écrit maintenant et le monde entier est prêt à s’envoler ! »

Venez rendre visite à XPENG AEROHT au CES 2024 !

Le public est invité à se rendre au stand de XPENG AEROHT lors du CES 2024 tout au long de l’événement, du 9 au 12 janvier 2024. Le stand est situé au LVCC West Hall-3916, où le constructeur proposera une démonstration quotidienne du passage du mode route au mode vol de sa supercar volante eVTOL.

Contact presse XPENG AEROHT :

Monique Zhang

Tél. : +86 15813322795

E-mail : zhangxh@aeroht.com

Sabrina Wan

Tél. : +44 7762 856282

E-mail : sabrina.wan@dawnriderltd.com

À propos de XPENG AEROHT

XPENG AEROHT, filiale de XPeng Inc., est le plus grand constructeur de voitures volantes en Asie. En intégrant les technologies des véhicules intelligents et de l’aviation moderne, nous nous engageons à proposer aux particuliers la voiture volante électrique intelligente la plus sûre. À l’avenir, nous prévoyons de diversifier nos produits et solutions dans le domaine du transport 3D.

Pour plus d’informations :

Site web: https://aeroht.com/

