XPENG AEROHT kündigt die Markteinführung des ersten modularen fliegenden Autos an, das speziell für Privatpersonen in Serie produziert wird

Der innovative „Land Aircraft Carrier“, das modulare fliegende Auto von XPENG AEROHT, wird ab dem 4. Quartal 2024 vorbestellbar sein und soll ab dem 4. Quartal 2025 an einzelne Nutzer ausgeliefert werden



Das zweite bahnbrechende Fahrzeug von XPENG AEROHT, das fliegende Auto „eVTOL flying car“ , feiert sein internationales Debüt auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas mit einer Demonstration seines mühelosen Übergangs zwischen Land- und Flugmodus

LAS VEGAS, Jan. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG AEROHT, das größte Unternehmen für fliegende Autos in Asien, freut sich bekanntzugeben, dass sein revolutionäres, modulares fliegendes Auto, der „Land Aircraft Carrier“, ab dem vierten Quartal 2024 vorbestellt werden kann und ab dem vierten Quartal 2025 an einzelne Nutzer ausgeliefert wird. Das einzigartige Fahrzeug verfügt über ein zweiteiliges Design, das nahtlos zwischen Boden- und Luftmodus wechselt. Das Luftmodul ermöglicht den Senkrechtstart für Tiefflüge, während das Bodenmodul das Luftmodul auf geniale Weise umhüllt und den Transport am Boden ermöglicht.

Der „Land Aircraft Carrier“ soll das Reiseerlebnis des Nutzers vom Boden in den Himmel erweitern. Über die persönliche Nutzung hinaus hat das modulare fliegende Auto das Potenzial, öffentliche Dienstleistungen wie die Notfallrettung zu übernehmen und damit sowohl öffentliche als auch private Bedürfnisse zu decken.

Dies gab das Unternehmen auf einer Pressekonferenz anlässlich der Consumer Electronics Show (CES) 2024 in Las Vegas bekannt. Neben dem „Land Aircraft Carrier“ stellte XPENG AEROHT auf der Veranstaltung auch sein neuestes eVTOL-Flugzeug vor, dessen Übergang vom Land- in den Flugmodus live vorgeführt wurde. Dies ist das erste Mal, dass das Unternehmen eine eVTOL-Demonstration außerhalb Chinas durchgeführt hat.

Die CES ist das weltweit wichtigste Technologieereignis und das ultimative Schaufenster für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Für XPENG AEROHT ist es die perfekte Bühne, um seine neuesten fliegenden Autos zum ersten Mal einem internationalen Publikum vorzustellen.

XPENG AEROHT ist eine Tochtergesellschaft von XPENG MOTORS und verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Erkundung niedriger Flughöhen. XPENG AEROHT ist mit seinem fliegenden Auto eVTOL (Electric Vertical Take-off and Landing) und seinem modularen „Land Aircraft Carrier“, der speziell dafür entwickelt wurde, einzelne Fahrer in die Luft zu bringen, führend im Rennen um die Umsetzung des Konzepts fliegender Autos in die Realität.



Zwei fliegende Fahrzeuge mit einzigartigen Konfigurationen

Mit dem XPENG AEROHT „Land Aircraft Carrier“ ist die Zukunft schon heute da. Hier wird nicht nur ein weiteres Konzept vorgestellt, sondern ein echter, greifbarer Schritt nach vorne getan. Nachdem alle wichtigen Tests der F&E-Validierungsphase abgeschlossen wurden, befindet sich dieses modulare fliegende Auto nun in der Vorbereitungsphase für die Serienproduktion.

Auch wenn das endgültige Design noch in der Entwicklung ist, zeigt es bereits eine futuristische, cyber-mechanische Ästhetik, die sich durch scharfe Linien und glatte Oberflächen auszeichnet und an ein „Mondforschungsfahrzeug“ erinnert.

Merkmale des Bodenmoduls:

Platz für 4-5 Passagiere

Der elektrische Antriebsstrang mit verlängerter Reichweite ermöglicht ein mehrfaches Aufladen des Luftmoduls.

Die dreiachsige, sechsrädrige Konfiguration ermöglicht 6x6-Allradantrieb und Hinterradlenkung.









Merkmale des Luftmoduls:

Das Luftmodul ist ein vollständig elektrisch gesteuertes Flugzeug, das senkrecht starten und in niedriger Höhe fliegen kann.

Das elektrische Antriebssystem erfüllt die Sicherheitsanforderungen für Ein-Punkt-Ausfälle

Es unterstützt sowohl den manuellen als auch den automatischen Flugmodus und bietet ein zugängliches Flugerlebnis.

Das 270°-Panorama-Cockpit für zwei Personen bietet ein weites Sichtfeld.



Internationale Premiere für das fliegende Superauto XPENG AEROHT eVTOL

Auf der CES 2024 werden die Besucher auch eine Live-Demonstration des fliegenden Superautos XPENG AEROHT eVTOL erleben können. Mit seiner eleganten Verschmelzung von Design und Technologie bietet dieses Fahrzeug das Aussehen, das Fahrgefühl und das Fahrerlebnis eines Supersportwagens, kann aber mühelos vom Land- in den Flugmodus wechseln, so dass der Fahrer sich in die Lüfte erheben kann.

Im Landmodus faltet das Fahrzeug seine fliegenden Komponenten nahtlos zusammen und bietet so ein beeindruckendes Erscheinungsbild auf der Straße. Wenn es in den Flugmodus wechselt, öffnet es seine Arme, um senkrecht starten und landen zu können. Diese Funktion ermöglicht eine intuitive Navigation durch verkehrsreiche Gebiete und über Hindernisse hinweg, sofern die Bedingungen dies zulassen, und erfüllt damit die Anforderungen für Kurzstreckenflüge in geringer Höhe.

Im Jahr 2022 führte XPENG AEROHT erfolgreich einen Testflug mit einem rund 2 Tonnen schweren Prototypen durch. Das eVTOL-Flugauto ist für den zukünftigen dreidimensionalen Transport konzipiert, und das Unternehmen wird mit der Serienproduktion beginnen, sobald die entsprechenden Richtlinien, Vorschriften und Anwendungsszenarien ausgereifter sind.

„XPENG MOTORS steht im Zentrum einer Mobilitätsrevolution“, so Dr. Brian Hongdi GU, Vice Chairman und President von XPENG MOTORS. „Die Zukunft der Mobilität geht über das Auto hinaus. Ob die Menschen nun mit dem Auto, mit dem Flugzeug oder auf andere Weise reisen wollen, wir streben danach, das Mögliche zu verändern.“

„2013 haben wir AEROHT mit dem Traum von fliegenden Autos gegründet“, so Tan WANG, Mitbegründer von XPENG AEROHT. „Heute, im Jahr 2024, ist dieser Traum wahr geworden. Heute freuen wir uns, unsere beiden neuesten Innovationen vorzustellen, die jeden vom Fahren auf der Straße zum Fliegen in der Luft bringen werden. Die Zukunft ist heute, und die ganze Welt ist bereit zu fliegen!“

Besuchen Sie XPENG AEROHT auf der CES 2024!

Die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen, den Stand von XPENG AEROHT auf der CES 2024 vom 9. bis 12. Januar 2024 zu besuchen. In der LVCC West Hall-3916 wird täglich eine Transformationsvorführung des fliegenden Supersportwagens XPENG AEROHT eVTOL stattfinden, bei der er vom Boden- in den Flugmodus übergeht.

Über XPENG AEROHT

XPENG AEROHT, eine Tochtergesellschaft von XPeng Inc., ist das größte Unternehmen für fliegende Autos in Asien. Durch die Integration von intelligenten Fahrzeugen und moderner Luftfahrt haben wir uns zum Ziel gesetzt, das sicherste intelligente elektrische Flugauto für individuelle Nutzer herzustellen. In Zukunft werden wir Produkte und Lösungen im Bereich 3D-Transport anbieten.

