Fortrea forme un partenariat industriel avec Veeva et Advarra dans le but de simplifier l’expérience des patients et des centres en matière d’essai clinique

Les entreprises s’associent pour offrir aux patients et aux centres un accès simplifié aux informations relatives aux études au moyen d’une seule et unique solution intégrée

DURHAM, État de Caroline du Nord, 10 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq : FTRE), ci-après la « Société », une organisation mondiale de recherche contractuelle de premier plan (ou « CRO », de l’anglais Contract research organization), annonce ce jour un partenariat industriel avec les membres fondateurs Veeva Systems Inc., un fournisseur de premier plan de solutions cloud pour le secteur des sciences de la vie à l’échelle mondiale, et Advarra, un fournisseur de premier plan de technologies de recherche clinique auprès des centres de recherche clinique et des promoteurs, afin d’offrir une solution intégrée centrée sur le patient et le centre qui simplifie l’expérience de l’essai clinique.



Dans un secteur confronté à des défis complexes en matière d’exécution des essais cliniques, Fortrea met en place une alliance de partenaires industriels – à commencer par les membres fondateurs, Veeva et Advarra – afin de s’attaquer de front à certains d’entre eux. De nombreux centres croulent sous les tâches administratives faisant appel à des technologies multiples et complexes dont l’interopérabilité est limitée. Cela affecte leur capacité à se concentrer sur ce qui compte le plus, les patients, et à améliorer leur recrutement et leur expérience de participants à des études cliniques.

Fortrea, Veeva et Advarra s’associent pour offrir une solution technologique unifiée et fluide, qui intègre les meilleures technologies et tire parti de l’expertise de Fortrea en matière de processus. Cela permettra d’alléger la charge administrative des patients et des centres, tout en améliorant l’accessibilité des essais cliniques pour le public.

« Notre Comité consultatif des centres nous a fait savoir que la multitude de technologies utilisées dans le cadre d’une étude constituait l’un de leurs plus grands défis », a déclaré Mark Morais, directeur général et président des services cliniques de Fortrea. « En collaboration avec les partenaires leaders du secteur et membres fondateurs, Veeva et Advarra, nous passons à l’action en vue de supprimer les complexités afin de résoudre les problèmes des centres et des patients et de changer la donne. Nous tirons parti de notre position avantageuse unique dans le secteur, qui nous permet de conjuguer notre expertise avec les écosystèmes de technologies et de données des meilleurs partenaires, ce qui renforce notre alliance au fur et à mesure, en simplifiant considérablement l’expérience des patients, des centres et des promoteurs. »

Pour les centres, le partenariat est en passe d’offrir :

une expérience d’ouverture de session simplifiée, basée sur le cloud, pour les études menées par Fortrea,

un accès aux technologies de l’étude par le biais d’un tableau de bord unique,

un environnement unifié couplé à une base unique pour déposer les documents et les dossiers de l’étude ;



Pour les patients, la solution vise à offrir :

un soutien et une formation faciles d’accès, étape par étape, visite par visite, tout au long du parcours du patient au cours de l’essai,

une expérience utilisateur simplifiée grâce à une plateforme unique,

une fonction d’auto-référence pour rechercher et trouver des études à propos de la maladie dont ils souffrent,

un soutien et une formation continus via un portail en ligne ou une application mobile,

une application mobile et Web simplifiée pour donner leur consentement et répondre aux enquêtes sur les résultats.



« Veeva contribue à faire progresser les essais cliniques grâce à des applications connectées qui réduisent la charge de travail des patients en lien avec leur participation, améliorent l’exécution des centres de recherche et augmentent la transparence pour les promoteurs », a déclaré Jim Reilly, vice-président de Veeva Development Cloud Strategy. « L’extension de notre partenariat avec Fortrea visant à fournir les applications pour la Veeva Clinical Platform répondra aux besoins uniques des patients, des centres et des promoteurs, tout en améliorant de manière significative la qualité des données d’étude et la collaboration avec les centres. »

« Advarra a pour mission de briser les barrières qui entravent la recherche clinique, c’est pourquoi nous sommes ravis d’apporter notre solution Longboat et nos services IRB dans le cadre de ce partenariat innovant et collaboratif visant à alléger la charge des centres et des patients », a confié Elisa Cascade, chef de produit chez Advarra. « En s’appuyant sur notre solution Longboat, Fortrea offrira une expérience de recherche clinique repensée, qui améliorera à la fois la conformité au protocole et l’engagement du centre et du patient tout au long du processus d’essai clinique. »

Pour en savoir plus sur la façon dont Fortrea stimule l’innovation dans le domaine de la santé à travers le monde, consultez le site suivant : Fortrea.com. Pour plus d’informations sur les plateformes technologiques, consultez les sites de Veeva Clinical Platform et d’Advarra Longboat.

À propos de Fortrea

Fortrea (Nasdaq : FTRE) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de développement clinique et d’accès aux soins pour les patients dans le secteur des sciences de la vie. Fortrea s’associe à des sociétés établies et émergentes du domaine biopharmaceutique, des dispositifs médicaux et des diagnostics pour stimuler l’innovation en matière de santé, et accélérer la mise au point de traitements révolutionnaires pour les patients qui en ont besoin. Nous proposons des services de gestion d’essais cliniques de phase I à IV, de pharmacologie clinique, d’essais différenciés axés sur des technologies habilitantes, et des services post-autorisation. Nos solutions s’appuient sur 30 ans d’expérience dans 20 domaines thérapeutiques, une passion pour la rigueur scientifique, des connaissances exceptionnelles et un solide réseau de centres de recherche. Notre équipe talentueuse et diversifiée d’environ 19 000 collaborateurs répartis sur plus de 90 pays est dimensionnée pour fournir des solutions ciblées et agiles à nos clients, partout dans le monde. Pour en savoir plus sur la manière dont Fortrea est moteur d’influence du pipeline au patient, rendez-vous sur Fortrea.com et suivez-nous sur LinkedIn et X (anciennement Twitter) @Fortrea.

Coordonnées de Fortrea :

Relations médias auprès de Fortrea : Galen Wilson – 703-298-0802, media@fortrea.com

Médias : Kate Dillon – 646-818-9115, kdillon@prosek.com