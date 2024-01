Stingray Karaoke rehausse l’expérience de divertissement à bord du prototype AFEELA de Sony Honda Mobility

MONTRÉAL, 10 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, annonce aujourd’hui un nouveau partenariat prometteur avec Sony Honda Mobility Inc. (SHM). En vertu de cette nouvelle entente, Stingray Karaoke sera intégré au service d’infodivertissement à bord de l’innovant et luxueux prototype AFEELA, présenté en primeur dans le cadre du Consumer Electronics Show (CES) 2024. Cette collaboration marque le début d’une relation féconde entre les deux entreprises.

L’offre d’un service de karaoké dynamique et engageant permet à SHM de proposer une expérience bonifiée à bord de l’AFEELA. Le prototype du véhicule, qui incarne le désir de SHM d’« aider les gens à se déplacer grâce au pouvoir de l’innovation et de l’inspiration », constitue la vitrine parfaite pour de nouvelles fonctionnalités novatrices telles que l’appli Passenger de Stingray, qui permet aux passagers autres que le conducteur d’utiliser leurs appareils mobiles pour profiter d’une expérience de chant passionnante par l’intermédiaire du système audio du véhicule.

Les passagers du prototype AFEELA pourront découvrir le vaste catalogue de titres internationaux de Stingray Karaoke, qui peut être parcouru par titre, par artiste, par paroles ou par style musical. Peu importe leurs préférences, tous trouveront leur compte parmi cette sélection éclectique allant du rock au country, en passant par la pop, la K-pop, la J-pop, le rap, le R&B et la musique pour enfants. Le catalogue Stingray Karaoke est accessible par l’intermédiaire d’une interface multilingue qui garantit une expérience utilisateur personnalisée à tous les usagers de l’AFEELA.

Afin de prioriser la sécurité, les composantes visuelles du système de karaoké disparaissent de la console centrale lorsque le véhicule est en mouvement pour éviter de distraire le conducteur. Pendant ce temps, l’appli Passenger innovante permet aux passagers d’interagir avec Stingray Karaoke par l’intermédiaire de leurs appareils mobiles, notamment en choisissant les pièces, en gérant la lecture et en accédant aux paroles. L’expérience de karaoké immersive est rehaussée par la qualité sonore exceptionnelle du système audio haute-fidélité du prototype AFEELA.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com .

À propos d’AFEELA par Sony Honda Mobility

Sony Honda Mobility est née de la collaboration entre Sony Group et Honda Motor dans le but de concevoir et de vendre des véhicules électriques à grande valeur ajoutée et de créer un marché secondaire pour les services de mobilité. Jouant sur la notion de « FEEL » (ressentir) qui se trouve au cœur de l’expérience de mobilité, AFEELA et son prototype illustrent la naissance d’une nouvelle relation entre les gens et la mobilité. Les précommandes de l’AFEELA débuteront au premier semestre de 2025, les ventes auront lieu à la fin de 2025, et la livraison se déroulera à compter du printemps 2026 en Amérique du Nord et à la fin de 2026 au Japon. Pour en savoir davantage, visitez le www.shm-afeela.com .

