Tim O’Loughlin rejoint Vantiva

en tant que Directeur exécutif en charge des activités commerciales Amériques de la division Maison Connectée

Paris – Le 10 janvier 2024 – Vantiva (Euronext Paris: VANTI), un leader technologique mondial permettant aux fournisseurs de services réseau (NSP) de connecter les consommateurs du monde entier, annonce l’arrivée de Tim O’Loughlin au poste de Directeur exécutif en charge des activités commerciales Amériques de la division Maison Connectée.

Suite à l’acquisition de l’activité réseau domestiques (Home Networks) de CommScope, Vantiva change d’envergure et scinde ses activités commerciales en deux régions (Amériques et Eurasie), afin de mieux cibler les spécificités et attentes de ces différents marchés, et d’adopter une approche plus centrée sur le client. Avec cette opération qui vient d’être finalisée, Vantiva a accru substantiellement son portefeuille clients et étendu sa présence dans des géographies clés, avec notamment un renforcement de sa présence en Amérique du Nord et l’élargissement de son empreinte en Eurasie.

Depuis le 2 janvier dernier, Tim O’Loughlin est à la tête la direction des activités commerciales pour le continent américain de la division Maison Connectée de Vantiva. Tim dispose d’une expérience solide de plus de 20 ans en matière de gestion et de direction commerciale, marketing et service clients chez les principaux fournisseurs télécoms, principalement pour la région Amériques (Canada, Amérique latine et États-Unis). Il a notamment joué un rôle de premier plan dans la croissance de Pace aux Etats-Unis pendant 18 ans, en tant que Président de l’unité opérationnelle Amériques, et dirigé les activités commerciales et marketing d'ARRIS pendant les quatre années précédant sa vente à CommScope. Avant de rejoindre Vantiva, Tim était Président de la région Amériques de Verifone. Tim O’Loughlin est titulaire de deux diplômes de la Florida Atlantic University.

En parallèle, Mercedes Pastor prend la direction des activités commerciales de la division Maison Connectée pour la région Eurasie. Mercedes a rejoint Vantiva en 2016 et occupé différents rôles, notamment en tant que Directrice de l’unité commerciale CPE mondiale et Directrice de l’unité EMEA Maison Connectée avant de devenir Directrice exécutive globale en charge des activités commerciales de la division Maison Connectée en 2022.

« L’acquisition de CommScope renforce considérablement nos capacités dans le domaine de la Maison Connectée et représente une opportunité unique de transformation pour Vantiva. L'arrivée de Tim à la tête de la nouvelle direction commerciale Amériques de la division Maison Connectée, et celle de Mercedes Pastor pour la région Eurasie, contribueront à accélérer notre expansion sur ces deux marchés stratégiques et à mieux répondre aux besoins et attentes de nos clients. Nous sommes ravis d’accueillir Tim au sein du Comité exécutif de Vantiva. Il possède une solide expérience de direction commerciale dans la région Amériques, notamment au sein de nombreuses entreprises faisant partie l'acquisition de CommScope (Pace, 2Wire, Phillips, ARRIS, CommScope). Il dispose ainsi d’une grande connaissance de tous nos clients (Vantiva et CommScope) d’une part, et d’autre part des collaborateurs de CommScope, pour avoir travaillé précédemment avec eux pendant plus de 20 ans », explique Luis Martinez-Amago, Directeur général de Vantiva.

