GIRL SCOUTS OF GREATER LOS ANGELES LANZA LA ESPERADA TEMPORADA DE GALLETAS GIRL SCOUT EL 28 DE ENERO

Girl Scouts Selling Cookies to Customer at a Cookie Booth

LOS ANGELES, CA, USA, January 10, 2024 / EINPresswire.com / -- El 28 de enero, Girl Scouts of Greater Los Angeles (GSGLA) dará inicio al siempre muy esperado Programa Girl Scout Cookies 2024, una de las actividades más icónicas de la organización y el programa empresarial dirigido por niñas más grande del mundo, con las clásicas favoritas como Thin Mints, Samoas, Tagalongs, Adventurefuls™ y más. Con la compra de las galletas a las Girl Scouts locales, los amantes de las galletas de Los Ángeles apoyan a las niñas en el desarrollo de sus habilidades de liderazgo y empresariales, y las ayudan a financiar proyectos de servicio comunitario, viajes y campamentos de verano.El año pasado, casi 20,000 Girl Scouts de Greater Los Angeles crearon sus propios negocios de galletas y vendieron un total de más de 4.9 millones de paquetes, de los cuales las Thin Mintsy las Samoassiguieron siendo las variedades más populares. La organización de las Girl Scouts consiguió el apoyo de los consumidores para donar más de 213,000 paquetes de galletas a socios comunitarios sin ánimo de lucro a través del programa Cookies for the Community (Cookies para la Comunidad). Además, las emprendedoras de galletas de GSGLA establecieron metas inspiradoras y, colectivamente, optaron por que una parte de sus recompensas obtenidas con la venta de galletas se convirtiera en una donación filantrópica al Aquarium of the Pacific, en honor de la mascota del programa de galletas del 2023, Coral el Delfín. La generosidad de 2,595 Girl Scouts dio como resultado una notable contribución de más de 6,200 dólares."Animar el interés en el espíritu emprendedor fomenta la curiosidad, la confianza y las habilidades para resolver problemas, cualidades que preparan a las Girl Scouts para el compromiso cívico y el éxito académico y profesional que pueden utilizar el resto de sus vidas", expresó la Directora Ejecutiva de Girl Scouts of Greater Los Angeles, Theresa Edy Kiene. "Cuando compras tus galletas favoritas de las Girl Scouts, estás ayudando a las Girl Scouts a adquirir las habilidades que necesitan para tener éxito en la vida y hacer del mundo un lugar mejor".Esta temporada, las Girl Scouts venderán galletas en persona, en puestos de promoción de galletas frente a negocios locales y a través de la plataforma en línea Digital Cookie para donación directa o entrega local. Para comprar Galletas Girl Scout esta temporada, del 16 de enero al 10 de marzo:Si conoce a Girl Scouts registradas, póngase en contacto con ellas para averiguar cómo están vendiendo las galletas (en línea, en puestos de promoción de galletas, etc.).- Los pedidos locales se comienzan a tomar el 16 de enero, incluso a través de la plataforma Digital Cookie, para que los clientes compren para la entrega por las niñas y la donación, y para el envío directo a los consumidores.- Las Girl Scouts comienzan a entregar galletas en persona el 28 de enero.Si no conoce a una Girl Scout:- Visite www.girlscoutcookies.org o envíe un mensaje de texto con la palabra COOKIES al 59618* para encontrar un puesto de promoción de galletas disponible en su área. Conozca más sobre los Términos y condiciones y la Política de Privacidad para SMS - A partir del 16 de febrero, ingrese su código postal en el Girl Scout Cookie Finder (Buscador de Galletas Girl Scout) ( https://www.girlscoutsla.org/en/cookies/find-cookies.html ) para comprar en línea a una tropa local de Girl Scouts para que se las envíen a la puerta de su casa, o para donar galletas a causas locales.- Del 9 de febrero al 10 de marzo, las Girl Scouts comenzarán a vender galletas frente a los lugares públicos participantes en Greater Los Angeles.El Programa de Girl Scout Cookies ayuda a las Girl Scouts a desarrollar cinco habilidades clave: fijar metas, toma de decisiones, gestión del dinero, habilidades interpersonales y ética comercial. Más allá de divertirse trabajando en equipo y poniendo en práctica su oratoria, las Girl Scouts describen el impacto que la recaudación de cookies ha tenido en sus vidas y en la comunidad a través del Programa Girl Scout Cookies:- "Yo financié mi proyecto Girl Scout Silver Award a través de la venta de galletas, creando recursos STEM para maestros y alimentando mi pasión por la ciencia", comentó Milan, una Girl Scout Cadette.- "Mi tropa y yo hemos podido ir a Disney, hacer cerámica, fabricar perfumes, incursionar en el soplado de vidrio y la fabricación de pulseras, defensa personal, esgrima, tiro con arco, lanzamiento de hachas, fieltro de aguja, e incluso ahorrar dinero para viajes y para obtener nuestro Silver Award; y mucho más con los ingresos que ganamos con el Programa de Galletas", dijo Rylie, una Girl Scout Senior.Acerca de Girl Scouts of Greater Los AngelesGirl Scouts of Greater Los Angeles (GSGLA), una organización sin fines de lucro encuadrada en el art. 501(c)(3), atiende a 35,500 niñas en asociación con 19,000 miembros adultos y voluntarios en todas las comunidades del condado de Los Ángeles, y parte de los condados de Kern y San Bernardino. GSGLA es la mayor entidad sin ánimo de lucro al servicio de las niñas en Los Ángeles, con programas que fomentan los emprendimientos, habilidades para la vida, actividades al aire libre y STEAM, formando niñas con coraje, confianza y carácter, que hacen del mundo un lugar mejor. Respaldadas por el movimiento mundial de las Girl Scouts, que cuenta con 1.5 millones de miembros y millones de ex alumnas, las Girl Scouts de nuestro consejo lideran el camino a medida que encuentran sus propias voces y realizan cambios que afectan los temas más importantes para ellas.Para conocer más, visite www.girlscoutsla.org