MB Stellar - Gelang Pembayaran Pertama Menghadirkan Pembayaran 5.0 untuk Gen Z Vietnam

KOTA HO CHI MINH, Vietnam, Jan. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stellar, gelang pembayaran pertama di Vietnam, menghadirkan pengalaman fleksibel yang menarik minat banyak anak muda Vietnam. Hal ini dibuktikan dalam acara DigiLounge#4 "Revealing Stellar - a pioneer in the new payment style of GenZ" yang diselenggarakan oleh OMverse.



Para ahli mempromosikan Stellar yang menargetkan GenZ.

Diluncurkan pada pertengahan November 2023, gelang pembayaran Stellar merupakan hasil penggabungan strategis antara Military Commercial Joint Stock Bank (MBBank) dan Omega Media (anggota OMverse). MBBank dinobatkan menjadi salah satu dari 5 bank komersial Vietnam terkemuka pada tahun 2023, sedangkan Omega Media merupakan pionir dalam pemasaran performa.

Stellar menggabungkan dua cip debit dan kredit guna menghadirkan pembayaran sekali sentuh yang memudahkan pengguna dan tidak memerlukan koneksi jaringan atau pengisian daya baterai. Selain memiliki 18 pilihan desain, warna, dan hiasan sesuai kepribadian yang dirancang secara khusus, alat pembayaran yang stylish ini juga kedap air dan tahan debu sehingga cocok digunakan oleh para Gen Z di segala cuaca dan aktivitas luar ruangan. Harganya yang terjangkau, hanya sekitar 16 USD, Stellar menarik perhatian banyak anak muda berusia 25 hingga 40 tahun yang menyukai teknologi, fashion, dan selalu siap mencoba hal baru.

Peluncuran gelang pembayaran Stellar menandai terobosan dalam pemasaran produk juga performa merek dalam industri perbankan dan keuangan, serta membuat kagum banyak ahli pemasaran terkemuka di Vietnam. Hal ini juga merupakan topik DigiLounge#4 "Revealing Stellar - a pioneer in the new payment style of GenZ" yang diselenggarakan oleh OMverse. Beberapa ahli yang menghadiri acara ini adalah Mr. Mai Huy Phuong - Deputy Director of Digital Banking Department, MBBank; Ms. Van Trinh - CEO Fantastic Eggs; Mr. An Dang - CEO Omega Media - Cabang Kota Ho Chi Minh, dan Mr. Dzung Le - CEO Omeez.

Melalui dua sesi diskusi tentang "Application of Brandformance in the Banking Industry through Product Innovation" dan "From Product Marketing to Brandformance", para ahli tersebut membahas cara membuat kampanye inovatif yang menargetkan Gen Z - gelang pembayaran pertama di Vietnam. Pada saat yang sama, para ahli tersebut juga membahas lebih dalam tren pengguna, peluang, dan tantangan di pasar Vietnam pada tahun 2024.

Sorotan acara DigiLounge#4 adalah pengalaman langsung pembayaran sekali sentuh menggunakan Stellar yang stylish di acara tersebut. Banyak manajer level C dan pemasaran dari korporasi besar di Vietnam dikejutkan dengan kemudahan dan kecepatan Stellar. Mereka juga menyukai set hiasan gelang spesial bertuliskan pesan lucu dan berkesan yang dibuat oleh desainer Gen Z. Mereka merasa optimis Stellar dapat berkembang lebih jauh untuk menjangkau Gen Alpha.

Perwakilan dari Omega Media menjelaskan bahwa Gen Z di Vietnam selalu mencari pengalaman baru, sehingga industri perbankan dan keuangan juga memerlukan produk yang inovatif agar dapat menarik perhatian mereka. Peluncuran Stellar – gelang yang memadukan teknologi dan fashion – dilakukan di saat yang tepat dan dapat berkontribusi dalam terciptanya tren pembayaran baru.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34d516bf-de51-4f3b-a000-7d762aa8ae00

Kontak media: Tran Thi Quynh Trang (Ms.) Email: trangttq@omverse.vn