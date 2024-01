Contact Lenses Market is Booming and Predicted to Hit US$ 13.7 Billion by 2032

SHERIDAN, WYOMING, UNITED STATES, January 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- IMARC Group's report titled "๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ ๐‹๐ž๐ง๐ฌ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐›๐ฒ ๐Œ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ (๐†๐š๐ฌ ๐๐ž๐ซ๐ฆ๐ž๐š๐›๐ฅ๐ž, ๐’๐ข๐ฅ๐ข๐œ๐จ๐ง๐ž ๐‡๐ฒ๐๐ซ๐จ๐ ๐ž๐ฅ, ๐‡๐ฒ๐›๐ซ๐ข๐, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐ƒ๐ž๐ฌ๐ข๐ ๐ง (๐’๐ฉ๐ก๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š๐ฅ, ๐“๐จ๐ซ๐ข๐œ, ๐Œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐Ÿ๐จ๐œ๐š๐ฅ, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐”๐ฌ๐š๐ ๐ž (๐ƒ๐š๐ข๐ฅ๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐š๐›๐ฅ๐ž, ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐š๐›๐ฅ๐ž, ๐ ๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐‘๐ž๐ฉ๐ฅ๐š๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐“๐ซ๐š๐๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ), ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐‚๐จ๐ซ๐ซ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž, ๐“๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ž๐ฎ๐ญ๐ข๐œ, ๐‚๐จ๐ฌ๐ฆ๐ž๐ญ๐ข๐œ, ๐๐ซ๐จ๐ฌ๐ญ๐ก๐ž๐ญ๐ข๐œ, ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ญ๐ฒ๐ฅ๐ž-๐Ž๐ซ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ž๐), ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ (๐„-๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ž, ๐„๐ฒ๐ž ๐‚๐š๐ซ๐ž ๐๐ซ๐š๐œ๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ž๐ซ๐ฌ, ๐‘๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ž๐ฌ), ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ". The global contact lenses market size reached US$ 8.5 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 13.7 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 5.2% during 2024-2032.

๐ ๐จ๐ซ ๐š๐ง ๐ข๐ง-๐๐ž๐ฉ๐ญ๐ก ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ, ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐œ๐š๐ง ๐ซ๐ž๐Ÿ๐ž๐ซ ๐ฌ๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐œ๐จ๐ฉ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: https://www.imarcgroup.com/contact-lenses-market/requestsample

๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐€๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ ๐‹๐ž๐ง๐ฌ๐ž๐ฌ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

๐ˆ๐ง๐œ๐ซ๐ž๐š๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐๐ซ๐ž๐ฏ๐š๐ฅ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐„๐ฒ๐ž ๐ƒ๐ข๐ฌ๐จ๐ซ๐๐ž๐ซ๐ฌ:

The rising prevalence of eye-related disorders, such as myopia, hyperopia, and astigmatism, among the masses across the globe is supporting the growth of the market. In line with this, these diseases are increasingly becoming common due to lifestyle changes like prolonged exposure to screens and reduced outdoor activities. Moreover, the growing demand for corrective measures, such as contact lenses, due to their effectiveness and convenience as compared to traditional eyeglasses, is offering a positive market outlook. Besides this, contact lenses provide a more natural vision without the constraints of frames.

๐‚๐จ๐ฌ๐ฆ๐ž๐ญ๐ข๐œ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ:

The increasing usage of contact lenses for cosmetic purposes is strengthening the growth of the market. In addition, the rising focus on altering eye color for enhanced appearance among individuals is contributing to the market growth. Besides this, the availability of a wide range of colors and effects, ranging from subtle color enhancements to dramatic transformations, caters to diverse aesthetic preferences of individuals, which is bolstering the market growth. Furthermore, the growing demand for contact lenses due to the rising social media influence is positively influencing the market.

๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ง๐จ๐ฏ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ:

Innovations in lens materials and design are propelling the growth of the market. In addition, modern contact lenses are designed with materials like silicone hydrogel, which offer higher oxygen permeability, ensuring enhanced eye health and comfort. Moreover, silicone hydrogel material reduces the risk of eye infections and allows for extended wear. Besides this, advancements in multifocal and Toric lenses benefit a broader range of vision impairments, including astigmatism and presbyopia. Furthermore, the integration of technology into contact lenses, such as lenses capable of drug delivery or monitoring glucose levels, is strengthening the market growth.

๐‹๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐Ž๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ ๐‹๐ž๐ง๐ฌ๐ž๐ฌ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

Alton Vision LLC

Bausch & Lomb Incorporated

Carl Zeiss AG

Contamac Holdings Limited

EssilorLuxottica SA

Hoya Corporation

Johnson & Johnson Services, Inc.

Menicon Co. Limited

SEED Co. Limited

SynergEyes Inc.

Cooper Companies Inc.

๐€๐ฌ๐ค ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: https://www.imarcgroup.com/request?type=report&id=4006&flag=C

๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ ๐‹๐ž๐ง๐ฌ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐๐ฒ ๐Œ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ:

Gas Permeable

Silicone Hydrogel

Hybrid

Others

Silicone hydrogel represented the largest segment as it reduces the risk of dry eyes and irritation.

๐๐ฒ ๐ƒ๐ž๐ฌ๐ข๐ ๐ง:

Spherical

Toric

Multifocal

Others

Spherical accounted for the largest market share due to its ability to effectively correct common refractive errors, such as myopia and hyperopia.

๐๐ฒ ๐”๐ฌ๐š๐ ๐ž:

Daily Disposable

Disposable

Frequently Replacement

Traditional

Daily disposable holds the biggest market share on account of the rising need for enhanced convenience among individuals.

๐๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

Corrective

Therapeutic

Cosmetic

Prosthetic

Lifestyle-oriented

Corrective accounts for the majority of the market share as it offers precise vision correction and provides a sharper and wider visual field compared to glasses.

๐๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ:

E-commerce

Eye Care Practitioners

Retail Stores

Retail stores represent the largest market share due to their ability to provide personalized services with expert assistance.

๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

North America: (United States, Canada)

Asia Pacific: (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, Others)

Europe: (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Russia, Others)

Latin America: (Brazil, Mexico, Others)

Middle East and Africa

North America enjoys the leading position in the contact lenses market on account of the increasing cases of vision-related issues among individuals.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ ๐‹๐ž๐ง๐ฌ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ:

The rising awareness among individuals about the importance of eye care is bolstering the growth of the market. In addition, governing agencies of various countries are promoting regular eye check-ups, which is leading to the prescription of contact lenses for vision correction.

The increasing demand for customized and personalized contact lenses as per the needs of individuals, including lenses for irregular corneas or post-surgical eyes, is supporting the growth of the market. Besides this, specialized designs cater to specific eye conditions like keratoconus, which is propelling the market growth.

๐๐จ๐ญ๐ž: ๐ˆ๐Ÿ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐ง๐ž๐ž๐ ๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ง๐จ๐ญ ๐œ๐ฎ๐ซ๐ซ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฌ๐œ๐จ๐ฉ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ, ๐ฐ๐ž ๐ฐ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž ๐ข๐ญ ๐ญ๐จ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐š๐ฌ ๐š ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง.

๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐”๐ฌ:

IMARC Group is a leading market research company that offers management strategy and market research worldwide. We partner with clients in all sectors and regions to identify their highest-value opportunities, address their most critical challenges, and transform their businesses.

IMARCs information products include major market, scientific, economic and technological developments for business leaders in pharmaceutical, industrial, and high technology organizations. Market forecasts and industry analysis for biotechnology, advanced materials, pharmaceuticals, food and beverage, travel and tourism, nanotechnology and novel processing methods are at the top of the companys expertise.

Our offerings include comprehensive market intelligence in the form of research reports, production cost reports, feasibility studies, and consulting services. Our team, which includes experienced researchers and analysts from various industries, is dedicated to providing high-quality data and insights to our clientele, ranging from small and medium businesses to Fortune 1000 corporations.