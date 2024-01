PR N° C3225C



STMicroelectronics annonce une nouvelle organisation

Une nouvelle organisation pour renforcer l’innovation et l’efficacité en matière de développement de produits, de délais de mise sur le marché et d’orientation clients par marché final

La Société se réorganise en deux Groupes Produits, répartis en quatre segments reportables

Une nouvelle approche marketing dédiée aux applications par marché final dans toutes les Régions pour compléter l’organisation Ventes & Marketing actuelle





Genève (Suisse), le 10 janvier 2024 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour une nouvelle organisation qui entrera en vigueur le 5 février 2024.

« Nous réorganisons nos Groupes Produits afin d’accélérer la mise sur le marché, la vitesse d’innovation et l'efficacité du développement des produits. Ceci nous permettra d’extraire davantage de valeur de notre portefeuille large et unique de produits et de technologies. En outre, nous nous rapprochons encore plus de nos clients avec une organisation marketing dédiée aux applications par marché final, ce qui nous permettra de compléter notre offre de produits avec des solutions système complètes », a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics. « Il s’agit d’une étape importante dans le développement de notre stratégie établie, alignée avec notre proposition de valeur auprès de toutes nos parties prenantes et avec les ambitions business et financières que nous avons fixées en 2022. »

Passage de trois à deux Groupes Produits pour renforcer l’innovation et l’efficacité en matière de développement de produits et de délais de mise sur le marché.

Les deux nouveaux Groupes Produits seront :

Le Groupe Produits analogiques, Produits Discrets & de puissance, MEMS et Capteurs

(APMS - Analog, Power Discrete, MEMS and Sensors), dirigé par Marco Cassis, Président et membre du Comité exécutif ; et

Le Groupe produits APMS comprendra tous les produits analogiques de ST, y compris les solutions de puissance intelligente (Smart Power) pour l’automobile, toutes les lignes de produits Discrets & de puissance (Power & Discrete) de ST, dont les produits en carbure de silicium (SiC) ainsi que les MEMS et capteurs (Sensors).

Ce groupe aura deux segments reportables : d’une part, les produits analogiques, MEMS et capteurs (AM&S — Analog products, MEMS and Sensors) et d’autre part, les produits discrets et de puissance (P&D — Power and discrete products).

Le Groupe Produits MDRF comprendra tous les circuits intégrés numériques et les microcontrôleurs de ST y compris les microcontrôleurs pour l’automobile, les produits RF, les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et les circuits intégrés d’infodivertissement (Infotainment). Ce groupe aura deux segments reportables : d’une part, les microcontrôleurs (MCU - Microcontrollers) et d’autre part, les circuits intégrés numériques et les produits RF (D&RF — Digital ICs and RF Products).

Parallèlement à cette nouvelle organisation, Marco Monti, Président de l’ancien groupe Produits automobiles et discrets (ADG) de ST, quittera la Société.

Pour compléter l’organisation actuelle des Ventes & Marketing, une nouvelle organisation marketing dédiée aux applications (application marketing) par marché final sera mise en place dans toutes les Régions de ST. Cette nouvelle organisation fournira aux clients de ST des solutions système complètes basées sur le portefeuille de produits et de technologies de la Société.

La Société met en place une organisation marketing dédiée aux applications par marché final dans toutes les régions de ST, au sein de son organisation Ventes & Marketing dirigée par Jérôme Roux, Président et membre du Comité exécutif. L’organisation Marketing dédiée aux applications couvrira les quatre marchés finaux suivants :

L’automobile

L’énergie et la puissance pour l’industriel

L’automatisation industrielle, l’Internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle (IA)

L’électronique personnelle, les équipements de communications et les périphériques informatiques.

L’actuelle organisation Ventes & Marketing demeure inchangée.

