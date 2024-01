Spryker propose une nouvelle expérience en matière d’achat automobile au CES® 2024 et décroche la désignation Compétence automobile délivrée par AWS

Avec le concours d’AWS, Spryker co-présentera un parcours client automobile fluide et optimisé par une technologie de commerce modulaire

BERLIN et NEW YORK, 10 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, la plateforme e-commerce composable leader conçue pour les transactions B2B, marketplace et IoT, annonce aujourd’hui qu’elle sera présente aux côtés d’Amazon Web Services, ci-après « AWS » au CES® 2024, qui se tiendra à Las Vegas, dans l’État du Nevada, du mardi 9 au vendredi 12 janvier. De plus, AWS lui a décerné la Compétence automobile, en récompense de son expertise en matière de solutions professionnelles et/ou logicielles transformatives applicables aux modèles opérationnels des constructeurs automobiles.

Au CES, Spryker collabore avec AWS et Stripe pour façonner l’avenir de l’achat automobile en ligne. Sa toute dernière démo est spécialement conçue pour le public automobile du CES et propose une expérience d’achat de bout en bout. Du concessionnaire au fournisseur de paiement en passant par la gestion des documents, le public pourra visualiser en temps réel l’intégration fluide de diverses technologies visant à créer un parcours d’achat cohérent et intuitif. La robuste plateforme e-commerce composable développée par Spryker assortie de sa technologie au service de la modularité sont essentielles au succès de ce scénario. La démo peut être visionnée sur le stand AWS n° 3901, situé dans le hall ouest.

De plus, les visiteurs du CES peuvent assister à la session intitulée « Stimuler l’innovation en transformant les EGOsystèmes en ECOsystèmes automobiles », co-animée par Nils Radsack, ancien directeur informatique d’Audi, et Felix Bühner, directeur mondial du département Automobile de Spryker. Prévue pour le jeudi 11 janvier à 14h30, heure du Pacifique, la session aura lieu au stand d’AWS et proposera des éclairages sur la manière dont Spryker et AWS peuvent aider les constructeurs automobiles à stimuler l’innovation et à créer leur propre écosystème automobile stratégique afin d’accélérer leur activité sur un marché de l’automobile en forte évolution.

« L’expérience d’achat de voiture en ligne reste un environnement fragmenté. Elle est freinée par des processus déconnectés et des systèmes disparates », observe Boris Lokschin, co-fondateur et directeur général de Spryker, avant de poursuivre : « Grâce aux fonctionnalités d’e-commerce composable développées par nos soins, il est enfin possible de rassembler cet écosystème fractionné en un parcours unique centré sur le client. Un parcours plus cohérent favorise non seulement la confiance des clients, mais permet aussi aux marques de renforcer leur présence en ligne. À l’heure où l’expérience utilisateur détermine sa fidélité à une marque, l’adoption de l’e-commerce composable représente plus qu’une simple mise à niveau technologique ; et constitue désormais un impératif stratégique pour la prospérité du secteur automobile. »

Pour entériner leur collaboration, AWS décerne la Compétence automobile à Spryker, et l’intègre ainsi à son réseau de partenaires (ou APN, pour AWS Partner Network), reconnaissant ses compétences techniques avérées et sa réussite commerciale confirmée dans l’exécution de solutions en mode cloud destinées à l’industrie automobile, hébergées par AWS. En tant que partenaire reconnu au titre de la Compétence automobile d’AWS, Spryker accompagne les clients du département Automobile dans un processus de transformation rapide grâce à des fonctionnalités cloud dédiées et à son expertise approfondie du secteur. Pour devenir partenaire en Compétence automobile d’AWS, les entreprises candidates doivent se soumettre à une validation technique rigoureuse et fournir des références clients vérifiées.

« Nous nous réjouissons de notre nouveau statut de partenaire AWS en Compétence automobile, qui vient confirmer notre vocation à proposer une solution complète au-delà de la technologie, et à redessiner les contours de l’expérience client dans le secteur automobile », remarque Boris Lokschin. Et de conclure : « L’alliance stratégique entre AWS et Spryker aide les constructeurs automobiles à révéler la puissance de l’évolutivité, de la flexibilité et des solutions e-commerce dernier cri pour adopter des innovations de manière fluide tout en réduisant le coût total d’exploitation et les délais de commercialisation ».

À propos de Spryker

Spryker est un acteur de premier plan dans le domaine des solutions d’e-commerce composable. Sa plateforme est conçue pour accélérer la croissance des entreprises aux modèles commerciaux complexes, favoriser l’innovation et faciliter les stratégies de différenciation. Conçu spécifiquement pour les entreprises complexes de commerce numérique, le modèle de Spryker, facile à utiliser, sans tête et axé sur les API propose une approche de pointe qui donne aux entreprises la flexibilité nécessaire pour s’adapter, évoluer et se lancer rapidement sur le marché, tout en accélérant les délais de rentabilisation tout au long de leur parcours de transformation numérique. En tant que leader mondial des plateformes destinées aux transactions B2B, B2C, marketplace, IoT et commerce unifié, Spryker a autonomisé plus de 150 entreprises clientes dans le monde entier et bénéficie de la confiance de marques telles que ALDI, Siemens, Hilti et Ricoh. Spryker est une société technologique privée domiciliée à Berlin et à New York, appuyée par des investisseurs de premier ordre tels que TCV, One Peak, ProjectA, Cherry Ventures ou Maverick Capital. Pour en savoir plus, consultez spryker.com et suivez Spryker sur LinkedIn et X .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante :https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2aedf3d8-d5ae-43a0-9c68-559a490c939c

Coordonnées : press@spryker.com