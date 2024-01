Spryker stellt auf der CES® 2024 neues automobiles Kauferlebnis vor und erreicht AWS Automotive Competency

In Zusammenarbeit mit AWS wird Spryker eine nahtlose Kundenreise für die Automobilbranche demonstrieren, die auf Composable Commerce-Technologie basiert

BERLIN und NEW YORK, Jan. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, die führende Composable-Commerce-Plattform für anspruchsvolle Anwendungsfälle im B2B-Commerce, Enterprise Marketplaces und IoT Commerce, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen zusammen mit Amazon Web Services (AWS) auf der CES® 2024 ausstellen wird, die von Dienstag, 9. Januar, bis Freitag, 12. Januar, in Las Vegas, Nevada, stattfindet. Außerdem hat Spryker die AWS Automotive Competency erreicht. Mit dieser Spezialisierung wird Spryker für seine Expertise bei der Bereitstellung von professionellen Dienstleistungen und/oder Softwarelösungen für die Transformation des gesamten Betriebsmodells eines Automobilunternehmens ausgezeichnet.

Auf der CES arbeitet Spryker mit AWS und Stripe zusammen, um die Zukunft des Online-Kaufs in der Automobilbranche zu ermöglichen. Die neue, hochmoderne Demonstration wurde speziell für das CES-Publikum entwickelt und wird ein umfassendes Kauferlebnis bieten. Vom Händler über den Zahlungsdienstleister bis hin zum Dokumentenmanagement können die Zuschauer in Echtzeit die nahtlose Integration verschiedener Technologien sehen, um eine kohärente und intuitive Einkaufsreise zu schaffen. Die leistungsstarke Composable-Commerce-Plattform von Spryker und die Technologie, die Composability ermöglicht, sind von zentraler Bedeutung für den Erfolg dieses Anwendungsfalls. Die Demonstration kann am AWS-Stand Nr. 3901 in der West Hall besichtigt werden.

Außerdem können Besucher der CES an der Session „Driving innovation: Transforming EGOsystems into automotive ECOsystems“ (Innovation vorantreiben: Umwandlung von EGO-Systemen in automobile ECO-Systeme) von Nils Radsack, dem ehemaligen CIO von Audi, und Felix Bühner, Global Director Automotive bei Spryker, teilnehmen. Die für Donnerstag, 11. Januar, um 14:30 Uhr PST angesetzte Sitzung findet am AWS-Stand statt und bietet Einblicke, wie Spryker und AWS Automobilunternehmen dabei helfen können, Innovationen voranzutreiben und ihr eigenes strategisches Automobil-Ökosystem zu schaffen, um ihr Geschäft in einem sich schnell entwickelnden Markt zu beschleunigen.

„Der Online-Autokauf ist nach wie vor eine fragmentierte Landschaft, die durch unzusammenhängende Prozesse und uneinheitliche Systeme behindert wird“, so Boris Lokschin, Mitbegründer und CEO von Spryker. „Mit den Composable-Commerce-Funktionen von Spryker ist es endlich möglich, dieses fragmentierte Ökosystem zu einer kundenorientierten Reise zu verbinden. Ein kohärenteres Benutzererlebnis fördert nicht nur das Vertrauen der Kunden, sondern gibt Marken auch die Möglichkeit, ihre Online-Präsenz zu verbessern. Im Zeitalter, in dem das Nutzererlebnis die Markentreue bestimmt, ist die Einführung von Composable Commerce nicht nur ein technologisches Upgrade, sondern eine strategische Notwendigkeit für den Erfolg von Automobilunternehmen.“

Die Erlangung der AWS Automotive Competency bestätigt Spryker als Mitglied des AWS Partner Network (APN) mit nachgewiesener technischer Kompetenz und nachweislichem Kundenerfolg beim Betrieb von Cloud-Lösungen auf AWS für die Automobilbranche. Als AWS Automotive Competency-Partner hilft Spryker seinen Kunden aus der Automobilbranche, ihre Transformation durch speziell entwickelte Cloud-Funktionen und fundierte Branchenkenntnisse zu beschleunigen. Um die Bezeichnung „AWS Automotive Competency“ zu erhalten, müssen AWS-Partner eine strenge technische Validierung durchlaufen und geprüfte Kundenreferenzen vorlegen.

„Wir freuen uns, dass Spryker als AWS Automotive Competency-Partner zertifiziert wurde. Dies ist ein Beweis für das Ziel von Spryker, eine umfassende Lösung jenseits der Technologie anzubieten und das Kundenerlebnis in der Automobilbranche neu zu definieren“, so Boris Lokschin. „Die strategische Zusammenarbeit zwischen AWS und Spryker hilft Unternehmen der Automobilbranche, die Leistungsfähigkeit von Skalierbarkeit, Flexibilität und innovativen Handelslösungen zu nutzen, um Innovationen nahtlos zu integrieren und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten und die Zeit bis zur Markteinführung zu reduzieren.“

