SCALINX, spécialiste de la conception de systèmes-sur-puce, sécurise un nouveau financement de 34 millions d'euros

Carte intégrant un Système sur Puce (SoC) pour la conversion de signaux large bande dans le domaine des Télécoms et du RADAR

L’entreprise entend ainsi devenir la référence Européenne sur les marchés stratégiques d’infrastructures de communication 5G et 6G et la conduite autonome

Cette nouvelle levée de fonds valide l'intérêt du marché des infrastructures de communication sans fil pour notre technologie de conversion de données qui est au cœur de nos futurs produits SoC.” — Hussein Fakhoury, SCALINX Fondateur et PDG

PARIS, FRANCE, January 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Paris, France, le 10 janvier 2024 – SCALINX, entreprise « fabless » française de semi-conducteurs et spécialisée dans la conception de circuits intégrés pour la conversion analogique-numérique et numérique-analogique, a annoncé aujourd’hui avoir sécurisé un second tour de financement d’un montant global de 34 millions d'euros, dont environ la moitié en augmentation de capital. L’entreprise entend ainsi devenir la référence Européenne sur les marchés stratégiques des infrastructures de communication 5G et 6G ainsi que la conduite autonome.Ce nouveau tour de financement va permettre à la société de développer des systèmes-sur-puce (SoC) de pointe et d’élargir sa clientèle. Avec un financement cumulé de 44.5 millions d'euros à ce jour, la jeune pépite va passer de ses premiers marchés spécialisés à des segments de marché de masse. SCALINX consolide ainsi sa position unique en Europe dans la conception de solutions SoC basées sur des convertisseurs analogique-numérique et numérique analogique ultrarapides, composants clés dans des industries de pointe et d’avenir telles que la 5G, la 6G ainsi que les véhicules autonomes.SCALINX ouvre son capital à l’Etat français, via son fonds French Tech Souveraineté (programme géré par Bpifrance), Go Capital et Thales, un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans l'aéronautique et le spatial, la défense, l'identité et la sécurité numériques. Les investisseurs historiques participant à cette deuxième levée de fonds comprennent WaterStart Capital, un fonds d'accélération (géré par la société d'investissement NCI), Normandie Participations, le fonds d’investissement de la Région Normandie, BNP Paribas Développement (filiale de private equity du groupe BNP Paribas) et Unexo (la filiale d'investissement des Caisses Régionales De Crédit Agricole dont la Caisse Régionale de Normandie). L’ensemble du projet a été coordonné par Guillaume O’Neil, Partner chez Optiva Capital Partners.Les fonds seront utilisés pour soutenir la stratégie commerciale, en mettant particulièrement l'accent sur le marché des communications sans fil pour lequel SCALINX vise le développement de nouveaux produits, l’élargissement de son portefeuille clients et l’exploration de nouveaux marchés d’avenir, notamment dans le secteur de l’automobile en pleine évolution. L'entreprise poursuivra sa consolidation sur ses marchés historiques avec de nouveaux projets dans le spatial et le lancement d’une ligne de produits dédiés aux équipements de test & mesures. Pour soutenir son développement, SCALINX doublera la taille de ses équipes au cours des 24 prochains mois et prévoit également d’agrandir ses locaux de Paris, Caen et Grenoble.Hussein Fakhoury, Fondateur et PDG de SCALINX, déclare : "Cette nouvelle levée de fonds valide l'intérêt du marché des infrastructures de communication sans fil pour notre technologie de conversion de données SCCORETM qui est au cœur de nos futurs produits SoC. Notre nouvelle génération de SoC permettra aux équipementiers télécoms de fournir des liens radio avec un débit accru, sur de plus longues distances et avec une rentabilité économique optimale. Cet investissement marque une étape cruciale pour notre croissance, et nous sommes enthousiastes de recevoir un soutien solide de la part de nos investisseurs et de nos clients.""Nous sommes ravis de soutenir SCALINX, dont l'expertise en conception de circuits intégrés mixtes complexes est unique en Europe", déclare Marion Aubry, Directrice d'Investissement chez Bpifrance. "SCALINX a une expérience avérée dans la défense et l'aérospatiale, les équipements de test et mesures, ainsi que les communications. Nous nous attendons à ce qu'elle continue de croître rapidement sur ces marchés."Bruno Dizengremel, venture partner de GO Capital, ajoute : "Nous sommes fiers de concrétiser notre soutien financier et de contribuer avec notre expérience dans les semi-conducteurs à SCALINX. C’est une équipe qui a démontré son leadership mondial en conception de circuits intégrés pour la conversion analogique-numérique et numérique-analogique rapide. De plus, avec des équipes de conception reconnues internationalement, dont presque la moitié sont basées en Normandie (Caen), SCALINX répond parfaitement à la stratégie de notre nouveau fonds d'investissement OV4 pour soutenir des projets Deep tech ambitieux sur nos territoires."Philippe Keryer, Vice-président exécutif Stratégie, Recherche et Technologie de Thales, souligne également l'engagement de Thales dans le projet. "Nous sommes très heureux de soutenir la prochaine étape du développement de SCALINX, un partenaire technologique de longue date pour Thales. Cet investissement permettra à la startup française de Deep tech d’étendre son activité de conception de circuits intégrés, stratégique pour la souveraineté européenne, notamment dans la défense et l'espace, deux marchés sur lesquels Thales est très présent. "L'avènement des capteurs numériques et des communications dans les ondes millimétriques pousse les fournisseurs de convertisseurs analogique-numérique (ADC) et de convertisseurs numérique-analogique (DAC) à développer des composants de plus en plus intégrés et moins énergivores, tandis que le besoin d’avoir une bande passante analogique plus large continue de croître. Les solutions de conversion de données SCALINX basées sur sa technologie propriétaire Smart Conversion CORE (SCCORETM) répondent à ces besoins.À propos de SCCORE™ : L'avènement des capteurs numériques et la nécessité de transmetteurs-récepteurs multibandes multicanal poussent les fournisseurs de SoC à signal mixte à intégrer encore plus de cœurs de convertisseurs analogiques-numériques (CAN) et de convertisseurs numériques-analogiques (CNA), tandis que la demande de largeur de bande analogique accrue et de consommation d'énergie réduite ne cesse de croître. Les solutions SoC de conversion de données de SCALINX basées sur la technologie propriétaire Smart Conversion CORE (SCCORE™) répondent à ces besoins.À propos de SCALINX: Fondée en 2015, SCALINX est une entreprise de semiconducteurs « fabless » spécialisée dans le développement de circuits intégrés pour la conversion du signal. SCALINX offre des solutions intégrées clé en main permettant la conversion analogique-numérique et numérique-analogique de signaux large bande avec une faible consommation d’énergie pour les communications filaires et sans fil, les équipements de test et mesure et les radars. La société a son siège social à Paris et des centres de conception à Caen et Grenoble.