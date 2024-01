AU CES® 2024, L'ORÉAL DÉVOILE AIRLIGHT PRO, UN SÈCHE-CHEVEUX RÉVOLUTIONNAIRE RESPECTUEUX DES CHEVEUX ET DE LA PLANÈTE

Nicolas Hieronimus, Directeur Général du Groupe, a dévoilé la technologie lauréate du prix de l’innovation du

CES® 2024 lors de la keynote d'ouverture du salon. Une première pour une entreprise de beauté

LAS VEGAS, le 9 janvier 2024 – A l’occasion du CES® 2024, le Groupe L'Oréal dévoile un sèche-cheveux de nouvelle génération conçu avec des professionnels de la coiffure, pour les experts de la beauté et pour les consommateurs : AirLight Pro. Développé en partenariat avec Zuvi, startup créée par des ingénieurs spécialistes des drones et des scientifiques reconnus, AirLight Pro utilise une combinaison de technologie de lumière infrarouge et de flux d’air. Cette association rend les cheveux visiblement plus lisses et hydratés*1, tout en accélérant le séchage*2 grâce à une diffusion de chaleur optimisée, adaptée à tous les types de cheveux. Elle réduit également la consommation d’énergie jusqu’à 31%3.

Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal Groupe, a dévoilé la technologie lauréate du prix de l’innovation du CES® 2024 et a détaillé les investissements stratégiques du Groupe en Beauty Tech lors de la keynote d'ouverture, au Palazzo Ballroom du Venetian, à Las Vegas.

« Depuis 115 ans, L'Oréal s'appuie sur la science pour innover et offrir aux consommateurs des expériences beauté inoubliables, répondant à leurs aspirations de beauté individuelles. Avec AirLight Pro, conçu en partenariat avec Zuvi, nous apportons la preuve que la technologie peut augmenter les performances beauté, répondre aux multiples besoins capillaires et réduire l’impact environnemental. C’est ce futur de la beauté que nous voulons créer. »

Présentation de AirLight Pro

L'Oréal, expert scientifique et industriel des soins capillaires, du niveau cellulaire à la fibre, pour tous les types de cheveux (frisés, lisses et bouclés), s'associe à la startup Zuvi pour développer et produire un sèche-cheveux de nouvelle génération. Celui-ci, destiné aux professionnels de la beauté puis aux consommateurs du monde entier, est doté d’une technologie révolutionnaire qui se concentre sur le soin des cheveux.

« Zuvi s’est donné pour mission de laisser un monde meilleur que celui que nous avons trouvé grâce à des technologies disruptives et des innovations d’avenir », a déclaré Mingyu Wang, fondateur et directeur général de Zuvi. « Notre expertise en optique, aérodynamique et en conception de produits électroniques grand public nous a permis de créer un produit d’exception. Nous sommes fiers du travail réalisé à ce jour et fiers de nous être associés à L’Oréal, qui, fort de plus de 100 ans d’expertise en beauté et soins du cheveu, nous permet de faire avancer notre recherche et nos produits. Ensemble, nous créons et continuerons de créer des technologies de beauté révolutionnaires. »

En appliquant sa technologie brevetée LightCare™ à un sèche-cheveux, Zuvi a développé un produit de première génération qui utilise la lumière infrarouge et un flux d’air à grande vitesse pour éliminer efficacement l’eau en surface des cheveux, protégeant ainsi leur taux d’humidité interne.

Une équipe de plus de 100 ingénieurs, designers, coiffeurs et scientifiques de la Division Recherche et Innovation de L'Oréal et Zuvi ont collaboré à la conception d'AirLight Pro, pour développer ce sèche-cheveux professionnel ultra-performant. AirLight Pro offre jusqu’à 33% d’hydratation*4 en plus et des cheveux jusqu’à 59% visiblement plus lisses*5, des temps de séchage plus courts et une expérience utilisateur améliorée basée sur les retours des professionnels de la coiffure les plus reconnus. Il permet également de réduire de 31 % la consommation d'énergie*6.

Contrairement aux sèche-cheveux conventionnels, chauffant grâce à des résistances électriques, AirLight Pro est équipé d'un moteur spécial entraînant à grande vitesse 17 pales et d'une technologie infrarouge brevetée*7. Celle-ci utilise des ampoules tungstène halogène permettant un séchage rapide des cheveux sans excès de chaleur. Efficacement séchés en surface, les cheveux conservent leur humidité interne, ce qui leur confère une apparence plus lisse et brillante.

Testé par L'Oréal sur plus de 500 personnes aux types de cheveux différents, AirLight Pro est conçu pour s'adapter aux besoins de chaque utilisateur. L’appareil, le logiciel et l'application fonctionnent en toute transparence, pour permettre à chacun de personnaliser les paramètres en fonction de ses besoins.

« Depuis plus de dix ans, la Recherche et Innovation de L'Oréal crée une nouvelle Science de la Beauté propulsée par la Technologie : la Beauté Augmentée. Une technologie qui répond véritablement aux besoins de toujours des consommateurs, avec des résultats incomparables », a déclaré Barbara Lavernos, Directrice Générale Adjointe en charge de la Recherche, l'Innovation et de la Technologie chez L’Oréal. « Doté de plus de 150 brevets, AirLight Pro incarne parfaitement cette révolution de la beauté, en apportant pour la première fois une solution de séchage prenant soin des cheveux et de la planète. »

L’Oréal a réalisé un investissement minoritaire dans Zuvi via son fonds de capital-risque, BOLD (Business Opportunities for L’Oréal Development).

AirLight Pro sera lancé sur des marchés sélectionnés, tels que les États-Unis et l'Europe, par sa marque professionnelle de salon, L'Oréal Professionnel, en 2024, auprès des professionnels de la beauté et des consommateurs.

« En tant que marque leader historique et partenaire de confiance des coiffeurs depuis 1909, L'Oréal Professionnel a toujours fait progresser l'industrie avec des innovations pionnières », a déclaré Anne Machet, Directrice Générale de L'Oréal Professionnel. « Nous sommes ravis de nous associer à Zuvi pour inventer une nouvelle génération de sèche-cheveux. Grâce à la lumière infrarouge, AirLight Pro offre des performances professionnelles supérieures pour tous les types de cheveux, avec une consommation d'énergie considérablement réduite. Le nouveau compagnon idéal de tous les coiffeurs ! »

Remarque : Les statistiques incluses sont basées sur des études menées sur AirLight Pro au sein de l'Union européenne.

_____

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec 87 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 38,26 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 5 500 professionnels de la technologie et du digital, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

À propos de L'Oréal Professionnel

L'Oréal Professionnel offre une expertise professionnelle de la beauté et plus particulièrement celle du cheveu en s'appuyant sur son héritage et plus de 110 ans de connaissances et d'accompagnement de l’industrie de la coiffure. La marque est le leader historique mondial de cette industrie et le partenaire privilégié des coiffeurs au travers d’un réseau d’1,5M de coiffeurs sur plus de 300 000 salons dans le monde.

L’Oréal Professionnel propose des innovations complémentaires de soins capillaires adaptés à tous les types de cheveux, de techniques professionnelles de coloration et balayage, ainsi que des accessoires et outils de beauty tech.

Agissant dans le cadre d’engagements en matière de développement durable, et conformément au programme L'Oréal for the Future, L'Oréal Professionnel propose à travers 66 pays le meilleur en termes de science, de qualité, de performance et de responsabilité. La marque est vendue en ligne et en points de vente physiques (salons de coiffure, détaillants, et commerce en ligne).

Plus d'informations sur https://www.lorealprofessionnel.com/int

À propos de Zuvi

La mission de Zuvi est de bousculer et redéfinir l'industrie de la Beauty Tech grâce à des innovations révolutionnaires, à la personnalisation et à la durabilité. Depuis sa création en 2019, Zuvi s'est engagé à avoir un impact positif sur la vie quotidienne des consommateurs et à établir de nouvelles normes dans le domaine de la Beauty Tech. Enracinée dans l'ingénierie et l'excellence scientifique, l'équipe de Zuvi apporte une expérience issue de géants de l'industrie tels qu'Apple et DJI, ainsi que d'institutions académiques prestigieuses telles qu'Oxford et UC Berkeley.

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

*1Test comparatif réalisé avec des cheveux séchés naturellement

*2 Par comparaison avec le même sèche-cheveux sans infrarouge

*3 Test comparatif réalisé avec les principaux sèche-cheveux premium

*4 Test comparatif réalisé avec des cheveux séchés naturellement

*5 Test comparatif réalisé avec des cheveux séchés naturellement

*6 Test comparatif réalisé avec les principaux sèche-cheveux premium

*7 Brevet des Etats-Unis

