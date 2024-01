Visa ajoute davantage de portefeuilles numériques pour CIBC et le service mondial de transfert d'argent Simplii

Visa Direct aide ses clients à améliorer leurs offres de mouvement d'argent transfrontalier avec des transferts de fonds quasiment en temps réel vers des portefeuilles numériques, des comptes et des cartes bancaires.

TORONTO, 09 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Visa et la CIBC viennent d'annoncer une nouvelle collaboration qui permettra aux clients de la banque d'envoyer plus facilement des fonds par-delà des frontières à leur famille et à leurs amis. En raison des capacités novatrices de transfert de fonds de Visa Direct, les clients de la CIBC et de Simplii pourront bientôt envoyer de l'argent à une nouvelle gamme de portefeuilles numériques dans des destinations clés de transferts de fonds, notamment les Philippines, la Chine, le Bangladesh et le Kenya, où ces portefeuilles sont la principale méthode de payer et d’être payé. La nouvelle capacité sera disponible au début cette année.

En tirant parti des capacités de transfert d'argent novatrices de Visa Direct, de CIBC et de Simplii, les clients pourront envoyer de l'argent à des portefeuilles numériques dans des destinations clés de transferts de fonds, y compris les Philippines, la Chine, le Bangladesh, le Ghana et le Kenya, où les portefeuilles numériques sont la principale méthode de payer et d’être payé. Poussés par l'évolution rapide des demandes des consommateurs, les portefeuilles numériques figurent parmi les instruments financiers qui connaissent la croissance la plus rapide au monde, leur nombre global devant dépasser les 5,2 milliards d'ici 2026.1 Les portefeuilles numériques constituent une passerelle précieuse vers le système financier, en particulier pour les personnes privées de services bancaires des marchés émergents.2

Cette annonce s'appuie sur la collaboration antérieure des entreprises qui permet aux clients de CIBC et de Simplii d'utiliser les paiements directs transfrontaliers de personne à personne (P2P) et d'entreprise à consommateurs (B2C) par l'intermédiaire de CIBC et du service mondial de transfert d'argent de Simplii.

« Visa Direct permet aux consommateurs et aux entreprises d'effectuer facilement des transferts transfrontaliers, et nous sommes ravis de travailler avec des leaders de l'industrie tels que CIBC et Simplii pour fournir encore plus d'options de transfert de fonds à leurs clients », a déclaré Sam Fuda, vice-président et chef des solutions commerciales et de mouvement d'argent de Visa Canada. « Ensemble, nous travaillons à briser les barrières de mouvement d'argent transfrontalier afin d'améliorer la rapidité, la transparence et l'accessibilité tant pour l'expéditeur que pour le destinataire. »



Malgré la transition mondiale rapide vers les plateformes numériques, certains canaux de mouvement d’argent transfrontalier restent fragmentés. Les dernières conclusions de l'étude « Money Travels: 2023 Digital Remittances Adoption (Voyages monétaires : adoption des envois de fonds numériques en 2023) » de Visa suggèrent que les consommateurs anticipent un avenir stimulé par la technologie numérique dans ce domaine. Le Canada se classe parmi les principaux pays « expéditeurs » au monde, c'est-à-dire ceux qui envoient les plus grandes sommes d'argent aux destinataires dans des pays étrangers.3 En fait, 60 à 70 % des utilisateurs de transferts de fonds au Canada et aux États-Unis ont utilisé un mode de paiement numérique basé sur une application pour les transferts d'argent internationaux.4

Une étude de Simplii Financial a révélé que les trois quarts (75 %) des répondants envoient de l'argent à l'étranger au moins une fois par mois; près de huit personnes sur dix (79 %) cherchent un moyen plus pratique d'envoyer de l'argent à leurs amis et à leur famille en dehors du Canada, et la moitié dépensent plus de 100 $ par an en frais de transfert.5

« L'envoi de devises étrangères est devenu une part de plus en plus importante des besoins bancaires quotidiens de nombreux Canadiens, une tendance qui, nous l'espérons, se poursuivra au cours des années à venir », a déclaré Jimmy Dinh, directeur général des Services financiers directs chez CIBC Capital Markets. « Être à l'écoute de nos clients et travailler en étroite collaboration avec Visa nous aidera à développer davantage notre plateforme unique de paiements transfrontaliers sans frais de transfert, disponible avec le reste de leurs services bancaires. »

Visa Direct fournit un accès à près de 8,5 milliards de terminaux, dont plus de 3 milliards de comptes, plus de 3 milliards de cartes et plus de 2,5 milliards de portefeuilles numériques.6 Visa Direct contribue à transformer les mouvements monétaires mondiaux en facilitant l'acheminement des fonds vers les portefeuilles, comptes bancaires et cartes admissibles dans le monde entier.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'adresse visa.ca .

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un chef de file mondial dans le domaine des paiements numériques, facilitant les transactions de paiement entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de relier le monde grâce à un réseau de paiements à la fois innovant, pratique, fiable et sécurisé, permettant aux particuliers, aux entreprises et aux économies de connaître le succès. Nous pensons que les économies doivent être accessibles à tous, nous considérons leur accès comme fondamental pour l'avenir de la circulation de l'argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com.

Personne-ressource pour les médias :

Tracy Truong, Visa Canada

trtruong@visa.com