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فين-تك هولدينج 180 كابيتال تعين سامر أبو زهرة لقيادة مرحلة النمو المقبلة

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دبي - الإمارات العربية المتحدة, Jan. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت اليوم شركة 180 كابيتال، الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين سامر أبو زهرة في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية.

وسيقود أبو زهرة عملية تطوير الأعمال في 180 كابيتال، مع التركيز بشكل خاص على تقديم حلول التداول والإستثمار المبتكرة. وسوف يستفيد من الخبرة الجماعية لموارد 180 كابيتال، لإعادة تعريف الصناعة وتسهيل التواصل في جميع أنحاء الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

وقال كريم فرّا وزياد أبو جيب، المؤسسان المشاركان لشركة 180 كابيتال: "تحت قيادة سامر أبو زهرة، نحن واثقون من أن 180 كابيتال ستواصل تقديم حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة وسوف تتميز في أسواق رأس المال، بل وستقوم بتغيير نموذج التداول والاستثمار وتجارب العملاء، فضلاً عن تعزيز الكفاءة وقابلية التوسع للمؤسسات المالية."

ومع تولي أبو زهرة القيادة، تستعد 180 كابيتال للكشف عن حل جديد يتميز بالمرونة والحداثة والتكامل السلس. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم نظام شامل متعدد الأصول يشمل مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار، بما في ذلك الأسهم المالية في بورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبورصات العالمية (مع التركيز على بورصات الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى تداول الخيارات والدخل الثابت والصناديق الإستثمارية وعقود السلع الآجلة والعملات المشفرة. ويهدف هذا النظام إلى إحداث تغيير جذري في هذا القطاع، وخاصة بالنسبة لشركات الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وستوفر إمكانية الوصول العالمي إلى أكثر من 200 بورصة، وسيط مالي وأطراف مقابلة.

ومن خلال الاستفادة من مصادر التكنولوجيا الشاملة والميزات المتقدمة، يهدف النظام إلى أن يكون حلاً كاملاً لإدارة العملاء والكفاءة التشغيلية. ومن خلال التأكيد على حيادية الوسيط، فهو يمكّن العملاء من اختيار الوسطاء والأطراف المقابلة المفضلة لديهم وتصنيع تطبيقاتهم حسب الطلب باستخدام مجموعة واسعة من واجهات برمجة التطبيقات (API).

"بصفتي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في 180 كابيتال، يسعدني أن أكون قادرًا على قيادة تطوير نظام تداول واستثمار يدمج القدرات الفريدة للمجموعة، ويقدم حلاً فريدا شاملاً للمشاركين في الأسواق المالية. وإنني أتطلع إلى المساهمة بخبرتي الواسعة لخلق قيمة أكبر لجميع المعنيين في هذا القطاع".

يتمتع سامر أبو زهرة بما يقرب من ثلاثة عقود من الخبرة في مجال البنوك والخدمات المالية. قبل انضمامه إلى 180 كابيتال، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة جي تي إن الشرق الأوسط، وشغل العديد من المناصب القيادية في طومسون رويترز وبنك إتش إس بي سي. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة اليرموك، وأكمل مؤخراً برنامج القيادة التنفيذية العليا في كلية هارفارد للأعمال.

  • 180 كابيتال هي شركة قابضة لديها خبرة في التداول عبر الإنترنت، وحلول تكنولوجيا البرمجيات المالية، والاستثمار المنهجي.

https://180cap.com/

للتواصل: info@180cap.com

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b8b585b-a08a-423e-ab76-d4072809d94c


Samer Abuzahra, CCO of 180 Capital

Samer Abuzahra, CCO of 180 Capital

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فين-تك هولدينج 180 كابيتال تعين سامر أبو زهرة لقيادة مرحلة النمو المقبلة

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Companies ...


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