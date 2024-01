Evaxion annonce un plan visant à mettre en œuvre la modification du ratio de ses ADS

COPENHAGUE, Danemark, 09 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de TechBio spécialisée dans la recherche clinique et le développement de vaccins à partir de sa plateforme IA-Immunology™, a annoncé aujourd'hui son intention de modifier le ratio de ses American Depositary Shares (« ADS ») par rapport à ses actions ordinaires, d'une valeur nominale de 1 DKK (le « Ratio d'ADS »), en portant l'actuel ratio de une (1) ADS représentant une (1) action ordinaire à un nouveau Ratio d’ADS d'une (1) ADS représentant dix (10) actions ordinaires (la « Modification du Ratio des ADS »). La modification du ratio d’ADS devrait entrer en vigueur vers le 22 janvier 2024, heure de l'Est des États-Unis (la « Date d'entrée en vigueur »).



Pour les détenteurs d'ADS de la Société, la modification du ratio d’ADS aura le même effet qu'un regroupement d'ADS à raison d’une pour dix et vise à soutenir davantage la liquidité des ADS de la Société et à permettre à la Société de rétablir sa conformité par rapport aux exigences du Nasdaq en matière de cours acheteur minimum. À la Date d'entrée en vigueur, les détenteurs enregistrés d'ADS de la Société détenues sous forme de certificat seront obligatoirement tenus de remettre leurs ADS avec certificat à The Bank of New York Mellon, la banque dépositaire (le « Dépositaire »), pour annulation et recevront une (1) nouvelle ADS en échange de dix (10) ADS existantes alors détenues. Les détenteurs d'ADS sans certificat dans le système d'enregistrement direct (DRS) et auprès de The Depository Trust Company (DTC) verront leurs ADS automatiquement échangées et n'auront aucune mesure à prendre. L'échange de dix (10) ADS (existantes) alors détenues contre une (1) nouvelle ADS aura lieu automatiquement à la Date d'entrée en vigueur, les ADS alors détenues étant annulées et de nouvelles ADS étant émises par la banque dépositaire. Les ADS de la Société continueront d'être négociées sur le marché des capitaux du Nasdaq sous le symbole « EVAX ».

Aucune fraction de nouvelle ADS ne sera émise dans le cadre de la modification du Ratio d’ADS. Au lieu de cela, les droits fractionnaires des nouvelles ADS seront regroupés et vendus par le Dépositaire, et le produit net en espèces de la vente des droits fractionnaires d'ADS (après déduction des frais, taxes et dépenses) sera distribué par le Dépositaire aux détenteurs d'ADS concernés.

En raison de la modification du Ratio d’ADS, le cours de négociation des ADS devrait augmenter proportionnellement, bien que la Société ne puisse pas garantir que le cours de négociation des ADS après la modification du Ratio d’ADS sera proportionnellement égal ou supérieur au précédent cours de négociation des ADS avant cette modification ou que la modification du Ratio aura un effet sur la liquidité des ADS de la Société.

À propos d'EVAXION

Evaxion Biotech A/S est une entreprise TechBio innovante, qui s'appuie sur sa plateforme d'intelligence artificielle, AI-Immunology™. Les modèles de prédiction exclusifs et évolutifs d'Evaxion reposant sur l'IA exploitent le potentiel de l’intelligence artificielle pour décoder le système immunitaire humain et développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Grâce à AI-Immunology™, Evaxion a développé un pipeline de nouveaux vaccins personnalisés en oncologie au stade clinique, et un pipeline au stade préclinique pour les maladies infectieuses, bactériennes et virales, qui répondent à de nombreux besoins non satisfaits sur le plan médical. Evaxion s’engage à transformer la vie des patients en proposant des options thérapeutiques innovantes et ciblées. Pour obtenir de plus amples informations sur Evaxion, sa plateforme révolutionnaire AI-Immunology™ et son portefeuille de vaccins, veuillez consulter notre site Internet.

Déclaration prospective

Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine « Securities Act » de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine « Securities Exchange Act » de 1934, dans sa version modifiée. Les mots « cibler », « croire », « s'attendre à », « espérer », « viser », « avoir l'intention », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « aura », « peut avoir », « susceptible », « devrait », « serait », « pourrait » et d'autres mots ou termes de signification similaire caractérisent les déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent sensiblement différer de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, les risques liés à : notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires ; notre travail de développement ; le coût et le succès de nos activités de développement de produits et d’essais précliniques et cliniques ; la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé, développé à l’aide de notre technologie de plateforme d’IA, y compris le taux et le degré d’acceptation du marché de nos produits candidats ; notre dépendance vis-à-vis de tiers, y compris pour la conduite d’essais cliniques et la fabrication de produits ; notre incapacité à conclure des partenariats ; la réglementation gouvernementale ; la protection de nos droits de propriété intellectuelle ; les questions relatives aux employés et la gestion de la croissance ; nos ADS et actions ordinaires ; l’impact des facteurs internationaux sur le plan économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l’inflation, et les effets sur notre activité de la pandémie mondiale de COVID-19 et des conflits en cours dans la région entourant l’Ukraine, la Russie et le Moyen-Orient ; et d’autres incertitudes affectant nos opérations commerciales et notre situation financière. Pour une discussion plus approfondie de ces risques, veuillez vous référer aux facteurs de risque contenus dans le formulaire 20-F de notre dernier rapport annuel, ainsi qu’aux autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, disponibles à l’adresse : www.sec.gov. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

Contact Evaxion Biotech A/S Christian Kanstrup Président-Directeur Général cka@evaxion-biotech.com Source : Evaxion Biotech