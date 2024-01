Blackford und Nurea kündigen Partnerschaft an, um kardiovaskuläre Analysesoftware für Gesundheitsdienstleister anzubieten

EDINBURGH, Schottland, Jan. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blackford, der bahnbrechende Anbieter von KI-Plattformen und -Lösungen für das Gesundheitswesen, und Nurea, ein führendes Unternehmen für kardiovaskuläre KI-Lösungen, gaben heute eine kommerzielle Partnerschaft bekannt, um die PRAEVAorta® 2-Lösung von Nurea über die Blackford-Plattform an Fachkräfte im Gesundheitswesen zu bringen.



Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft wird die innovative Technologie von Nurea in Blackfords KI-Plattform für Unternehmen integriert. Die Plattform und die Dienstleistungen von Blackford bieten medizinischen Fachkräften Zugang zu einem umfangreichen Portfolio von mehr als 100 medizinischen KI-Lösungen, die die klinische Effizienz steigern und die Patientenergebnisse verbessern. Durch die Integration des fortschrittlichen KI-Tools von Nurea erhalten Gesundheitsdienstleister Zugang zur automatisierten Analyse von CT-Bildern, um eine bessere Behandlung und Überwachung kardiovaskulärer Pathologien zu ermöglichen.

Nurea widmet sich der Revolutionierung des kardiovaskulären Gesundheitswesens und hat sich auf die Entwicklung von Software für die Analyse von CT-Scans spezialisiert. Die PRAEVAorta® 2-Software ermöglicht es Chirurgen, den Zustand der Aorta anhand geometrischer Daten sofort zu visualisieren und so eine genaue und zuverlässige Diagnose einfacher, schneller und früher zu stellen.

„Das Engagement von Nurea bei der Erkennung und Vorbeugung von kardiovaskulären Unfällen passt perfekt zu unserer Mission, das Leben von Patienten und Bevölkerungsgruppen zu verbessern, indem wir KI zur Steigerung der Effizienz im Gesundheitswesen einsetzen“, so Ben Panter, Gründer und CEO von Blackford. „Wir freuen uns daher sehr, die PRAEVAorta® 2-Anwendung von Nurea in das umfangreiche Portfolio von Lösungen aufzunehmen, die über unsere bewährte KI-Plattform verfügbar sind.“

„Wir freuen uns, diese neue Zusammenarbeit mit dem Blackford-Team zu beginnen und von ihrer historischen Position als Referenzanbieter von KI-Lösungen für medizinische Zentren zu profitieren“, so Florian Bernard, Mitbegründer und CEO von Nurea. „Wir sehen die Partnerschaft mit Blackford als einen echten Wendepunkt in unserer Vermarktungsstrategie, um die Kommerzialisierung der Lösungen von Nurea für Radiologen und Gefäßchirurgen sowohl in der EU als auch in Nordamerika zu beschleunigen.“

Über Blackford

Blackford ist ein Pionier auf dem Gebiet der KI in der Radiologie und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden Krankenhäusern und bahnbrechenden Technologieanbietern. Wir agieren als strategischer KI-Partner und bieten Zugang zu einer erprobten Kernplattform, maßgeschneiderten Dienstleistungen und einem Portfolio von mehr als 100 Anwendungen, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen, den Wert von KI zu erschließen und die Ergebnisse für Patienten zu verbessern.

Unsere Zusammenarbeit und die kürzlich erfolgte marktübliche Übernahme durch Bayer stellen sicher, dass unsere Kunden und Partner die Unterstützung und langfristige Sicherheit haben, die sie für erfolgreiche KI-Strategien benötigen.

Um mehr über Blackfords maßgeschneiderten Ansatz für KI-Lösungen zu erfahren, besuchen Sie www.blackfordanalysis.com, und folgen Sie uns auf X und LinkedIn.

Über Nurea

Nurea wurde 2018 von Florian Bernard und Romain Leguay in Bordeaux gegründet und hat sich zu einem biomedizinischen Modellierungs-Start-up entwickelt, das die kardiovaskuläre Gesundheitsversorgung revolutionieren will. Nurea hat sich auf die Entwicklung von Software für die Analyse von CT-Scans spezialisiert und unterstreicht mit seinem bahnbrechenden Produkt PRAEVAorta® 2 sein Engagement für die Erkennung und Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Unfällen.

Das Engagement des Unternehmens für Innovation und Exzellenz wird auch durch die zahlreichen Veröffentlichungen über die Software, die Zusammenarbeit mit führenden kardiovaskulären Zentren in der Welt (University of Chicago, University of Michigan, Imperial College, Universitätsklinikum Bordeaux usw.) und die kürzlich erfolgte CE-Kennzeichnung gemäß der MDR-Verordnung im August 2023 für PRAEVAorta® 2 verdeutlicht.

Nurea hat wirkungsvolle Partnerschaften geschlossen und arbeitet seit 2022 mit angesehenen Branchenführern wie Intrasense, einem Unternehmen von Guerbet, und GE Healthcare zusammen. Diese strategischen Allianzen unterstreichen das Engagement von Nurea, die Gesundheitsversorgung durch Synergieeffekte mit wichtigen Akteuren der Branche voranzutreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Nick Cole, VP Marketing, Blackford

E-Mail: nick.cole@blackfordanalysis.com

Telefon: +44 7812164790

Donatien Le Liepvre, Head of Sales, Nurea

E-Mail: donatien.leliepvre@nurea-soft.com

Telefon: +33 7 68 76 65 95