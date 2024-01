Digitalt kompetanseløft i alpinbransjen!

Bransjeforeningen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner har utviklet et digitalt utdanningsløp for opplæring av driftsledere og ledere i alpinanlegg

OSLO, Norway, Jan. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Frem til 2022 har Statens Jernbanetilsyn (SJT) hatt ansvaret for sertifisering av driftsledere i norske alpinanlegg. En forskriftsendring for 2023 gjorde at bransjeforeningen så muligheten for å skape et kompetanseløft.



"Som bransjeforening ønsket vi å sikre en modernisert og tilgjengelig utdanning for våre driftsledere", sier generalsekretær for foreningen Camilla Sylling Clausen. Vi setter alltid sikkerheten først når det kommer til drift av skiheis. Med den varslede forskriftsendringen så vi muligheten til å digitalisere utdanningen, og sikre oppdatert og tilgjengelig kompetanse for våre over 200 medlemmer i hele landet. Nå har vi i samarbeid med Statens Jernbanetilsyn og Attensi utviklet en spillbasert læringsplattform der driftslederkursene er de første vi lanserer.

Det har vært et veldig spennende og ikke minst lærerikt prosjekt" sier Espen Sanne Hardersen, senior designer i Attensi. "Alpinbransjen er preget av strenge regulativer og har et stort fokus på sikkerhet. Kurset skal nå ut til en bred målgruppe som har vært vant til praktisk opplæring og fysiske kurs. Derfor var det både utfordrende og viktig å finne den beste måten å nå ut til alle driftslederne med vår spillbaserte læring.





Utviklingen har tatt ett halvt års tid, og arbeidsgruppen ledet av foreningen har bestått av driftsledere fra Kirkerudbakken, Skimore Oslo og Alpinco. Vi har fått god veiledning fra Statens Jernbanetilsyn i prosessen, og nå gleder vi oss over at kurset er klart i god tid til vinterens sesongstart, sier Camilla. Over 30 driftsledere er allerede i gang med læringen.



Gjennom foreningens arbeide jobber man med å sikre at alle aktører i bransjen evner å skape trygge og gode skiopplevelser for gjestene, samt gode og trygge arbeidsforhold for de ansatte.

Det er stor variasjon i størrelse på skianleggene, antall ansatte, og kompetansenivå blant foreningens 220 medlemsanlegg. Opplæringsprogrammet må derfor sikre relevans, tilgjengelighet og bruk på alle nivåer. Det overordnede målet har vært at kursene skulle oppfattes relevant for alle driftsledere, på tvers av anlegg og erfaringsnivå.

Opplæringsprogrammet for driftsledere er delt i tre kurs. Ett for skitrekk, ett mer omfattende for stolheis, og ett kurs for ledere i alpinanlegg. Det er viktig for bransjen at daglig ledere, styreledere eller andre med ansvar i foretaket, er kjent med driftsleders rolle og kompetansekrav.

Takket være det gode samarbeidet mellom Alpin & Fjell, oss i Attensi og ikke minst de erfarne ansatte fra utvalgte norske alpinanlegg, har vi levert et spillbasert kurs vi er veldig stolte av." sier Sigurd Moe Nyquist, Prosjektleder i Attensi. Vi jobber for å lage lett tilgjengelig og engasjerende læring. Tidlige tilbakemeldinger viser at vi har oppnådd dette med det nye drifslederkurset!



Foreningen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner representerer 220 alpinanlegg og 10 av de største destinasjonsselskapene i fjellregionene i Norge. Årlig omsettes det om lag 7,5 millioner «betalte skidager» i Norge, og i vintersesongen 2022/2023 fikk alpinbransjen en rekordsesong med en heiskortomsetning på 1,58 milliarder kroner. https://alpinogfjell.no/

Attensi har levert spillbaserte simuleringstreninger i over 150 land og mer enn 50 språk. Kundene inkluderer Microsoft, Equinor, Circle K, Bosch Siemens Home Appliances, NHS, Accenture, Espresso House, Hiscox, Scatec Solar og mange flere. Attensi har hovedkontor i Oslo, med kontorer i London, Köln, Boston og Palo Alto.

Presentasjonsfilm: https://alpinogfjell.no/uploads/videos/alpin__fjell_teaser-1080p.mp4

Forskriftsendringen er omtalt her: https://www.sjt.no/taubane/nyheter-taubane/ny-taubaneforskrift-vedtatt/

