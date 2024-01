Pourquoi les certifications ISO 27001 et HDS sont-elles des éléments clé pour une ESN

L’externalisation des systèmes d’information des entreprises et structures publiques est aujourd’hui une tendance en forte accélération. Dans ce contexte, les ESN voient les projets d’hébergement qui leur sont confiés se développer à grande échelle. Cependant, héberger des données ou applications ne saurait en aucun cas se limiter à un service basique et nécessite d’être réalisé dans les règles de l’art. C’est précisément sur ce point que des différences notables existent entre les ESN.

Certains acteurs se contentent de proposer des packages basiques alors que d’autres au contraire ont mis en œuvre des dispositifs industriels qui permettent de répondre à des exigences spécifiques. C’est dans ce contexte que le passage de certifications contribue à générer de la valeur pour les ESN. Les agréments HDS et ISO 27001 s’inscrivent dans cette trajectoire.

Se positionner en partenaire des professionnels de santé

En pleine transformation numérique, les structures de santé sont aujourd’hui particulièrement encadrées pour sélectionner des partenaires hébergeurs qui pourraient stocker et gérer leurs données. C’est précisément sur ce point que seuls les hébergeurs qui bénéficient d’un agrément HDS (Hébergeur de données de Santé) seront aujourd’hui habilités à héberger les données des hôpitaux, cliniques et autres établissements de santé. Obtenir une telle certification est un exercice complexe et nécessite un investissement important et constant de la part des ESN pour accéder à ce précieux sésame pour une période donnée. Il faudra ensuite se recertifier et démontrer que son infrastructure répond toujours aux exigences de la norme.

Faire de la cybersécurité un pilier de son offre

La cybersécurité est désormais un impératif pour l’ensemble des professionnels. L’hébergement de leurs infrastructures et SI ne peut aujourd’hui être évoqué sans s’assurer que les dispositifs de cybersécurité déployés par les ESN s’appuient sur de solides fondamentaux. Sur ce point, au-delà des promesses affichées, il est fondamental de valider que les hébergeurs ont bien mis en œuvre toutes les garanties pour sécuriser le patrimoine applicatif et les données de leurs clients. En ce sens, une certification fait foi et représente un must have pour les ESN : l’agrément ISO 27001. Ce label atteste du déploiement d’un système de management de la sécurité de l’information performant et présente une méthodologie pour détecter les risques cyber, déployer des mesures de protection efficaces et s’assurer de l’intégrité des données sockées.

À travers ces deux certifications, on comprend donc parfaitement que la qualité est un maillon clé qui permet aux ESN de se différencier et d’offrir de réelles garanties à leurs clients. Seuls les hébergeurs qui investiront massivement pour faire évoluer leurs offres, leur gouvernance et leurs infrastructures seront en mesure de répondre aux attentes de professionnels exigeants à l’image des acteurs de la santé. Ces derniers pourront alors s’appuyer sur des ESN de confiance pour gérer, héberger et stocker leurs données.

Laurent BENAMOU DSI et RSSI de Stordata