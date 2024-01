Urbanimmersive annonce la démission de Ghislain Lemire et Marc Blackburn à titre de membres du conseil d'administration

SAINT-HUBERT, Québec, 08 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », « la Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF), un fournisseur de solutions de jumeaux numériques 3D pour marketing immobilier, annonce aujourd'hui la démission de Ghislain Lemire et Marc Blackburn du conseil d'administration (‘CA’) de la Société. M. Lemire sera remplacé à titre de président du conseil par M. Simon Bédard. Cette annonce fait suite à celle du changement de leadership à la direction de la Société annoncée le 15 décembre 2023 et offre une opportunité à la Société de combler les postes vacants au sein du CA avec de l’expertise ciblée et alignée sur sa stratégie de croissance. Cette ère nouvelle représente également un tournant stratégique pour Urbanimmersive qui a comme objectif de consolider son offre technologique, bâtir sur cette offre de produits diversifiée afin de générer de la croissance et consolider sa place de leader au sein de l’industrie.

La Société souhaite remercier M. Lemire et M. Blackburn pour leurs contributions respectives au sein du conseil d’administration et leur souhaite le meilleur succès dans leurs projets futurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction par intérim et Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com