Habitat pour l’humanité Canada donne le coup d’envoi du concours national d’écriture pour les élèves

Aidez Habitat à atteindre son objectif de 15 000 soumissions d’élèves!

TORONTO, 08 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous invitons les élèves de 4e, 5e et 6e année à décrire ce qu’un chez-soi signifie pour elles et eux dans le cadre d’un concours national annuel d’écriture. Le concours est commencé et reçoit actuellement les soumissions. Nous acceptons les candidatures par courrier ou en ligne sur le site meaningofhome.ca/fr jusqu’au 23 février 2024. Chaque élève qui participe au concours aidera les organisations locales d’Habitat pour l’humanité au Canada à bâtir des maisons sûres et abordables. Cette année, l’objectif d’Habitat est de recevoir 15 000 soumissions d’élèves.



Le logement demeure une préoccupation importante pour toute la population canadienne, y compris les enfants qui comprennent comment il peut leur offrir un endroit sûr où étudier, poursuivre leurs rêves et construire une vie meilleure.

« Rien n’est comparable au sentiment de force et de sécurité que l’on éprouve lorsqu’on dispose d’un endroit sécuritaire où vivre. Chaque enfant au Canada mérite de se sentir ainsi, et c’est pourquoi nous continuons à construire et à militer pour des logements plus abordables et pour l’accession à la propriété, explique Julia Deans, présidente et cheffe de la direction d’Habitat pour l’humanité Canada. La réponse enthousiaste à ce concours annuel, qui permet aux enfants de décrire de leurs propres mots ce que leur chez-soi représente pour elles et eux, est extrêmement inspirante. »

Un don de 10 $ par participation d’élève au concours « Le sens d’un chez-soi » sera versé à l’organisation locale d’Habitat pour l’humanité. Chaque gagnante ou gagnant des trois grands prix recevra une subvention de 30 000 $ afin d’aider une organisation locale d’Habitat pour l’humanité à construire un domicile pour une famille ayant besoin d’un logement abordable. En outre, neuf finalistes remporteront une subvention de 10 000 $ versée à leur organisation locale d’Habitat pour l’humanité.

Fondé en 2007 par SagenMC 1, le concours « Le sens d’un chez-soi » a permis de récolter plus de 2,3 M$ tout en encourageant plus de 100 000 élèves à devenir des personnes plus engagées et compatissantes. L’année dernière, plus de 12 000 inscriptions ont permis de recueillir plus de 302 000 $ pour aider les familles de 42 communautés dans le Canada à se bâtir un avenir meilleur grâce à l’accession à la propriété à un prix abordable.

1 SagenMC est une marque de commerce appartenant à Sagen MI Canada inc.

« En tant que commanditaires fondateurs de ce concours, nous sommes stupéfaits par les soumissions sincères des élèves qui nous parviennent année après année, déclare Stuart Levings, président et chef de la direction de Sagen. Nous éprouvons une grande fierté à inciter les enfants à s’occuper de leur communauté dès leur plus jeune âge, tout en reconnaissant l’importance d’avoir un endroit sécuritaire où vivre. »

Le concours « Le sens d’un chez-soi » ne serait pas possible sans le généreux soutien de son commanditaire fondateur SagenMC et des commanditaires de prix Urban Systems Foundation, Jeux Face à Face et Home Trust.

À propos du commanditaire-fondateur : SagenMC

Depuis 2000, Sagen a donné plus de 6 M$ pour soutenir Habitat Canada et a aidé des milliers de familles canadiennes à réaliser leur rêve d’accéder à une propriété abordable. Bien que le soutien financier de Sagen fournisse un financement crucial pour le programme d’accession à la propriété d’Habitat Canada, son appui va bien au-delà de cet aspect. Tout au long de la commandite de l’entreprise, des membres du personnel de Sagen, dont le président-directeur général Stuart Levings et son équipe de direction, ont offert leur expérience en leadership, leur connaissance du secteur et leur temps pour aider au lancement de beaucoup de programmes phares d’Habitat, notamment les subventions de construction résidentielle Sagen, le programme de bénévolat Global Village au Canada et le concours « Le sens d’un chez-soi ». Ces programmes, combinés au soutien et à l’engagement de Sagen à leur égard, ont considérablement accru la capacité d’Habitat Canada à amasser des fonds, à recruter des bénévoles et au fond, à soutenir plus de familles et à bâtir des collectivités plus solides. Pour plus de renseignements, visitez https://www.sagen.ca/fr/.

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour un monde où chaque personne a un chez-soi sécuritaire et abordable. Habitat Canada rassemble des collectivités pour aider des familles à acquérir force, stabilité et indépendance grâce à l’accès à une propriété abordable. Avec l’aide des bénévoles, des propriétaires de maison Habitat et des 46 affiliés locaux d’Habitat qui travaillent dans chaque province et territoire, nous fournissons une assise solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 qui est devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif travaillant dans plus de 70 pays. Pour plus d’informations, veuillez visiter le https://habitat.ca/fr/.

