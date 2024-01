NioBay intercepte du niobium dans le prolongement de sa zone principale dans le projet Crevier

MONTRÉAL, 08 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière d’annoncer les premiers résultats de la campagne de forage d’automne 2023, sur le projet de niobium & tantale de Crevier (le « projet Crevier »), dont elle est propriétaire à 72,5 %. La projet Crevier est située à environ 50 km au nord de la ville de Girardville et à environ 150 km de la mine Niobec. Elle se trouve dans le Nitassinan (ou territoire ancestral) des Pekuakamiulnuatsh, dont le principal centre de population est Mashteuiatsh. Cette propriété est facilement accessible par les chemins forestiers existants.



Mise à jour des résultats du programme de forage 2023 sur le projet Crevier

La Société a complété une campagne de forage à la fin du mois de septembre 2023. Cette campagne de huit trous, de plus de 2 700 m, consistait à vérifier la continuité de la minéralisation en profondeur dans les secteurs nord-ouest et sud-est de la zone principale. Les premiers résultats en provenance des forages 23-001, 23-002 et 23-003 sont arrivés, et démontrent que du niobium a été intercepté à plus de 1 km de la zone principale, dans ce qui semble être le prolongement de celle-ci.

Table 1: Composites de la minéralisation interceptée

Forage De

(m) À

(m) Longueur (m) Nb 2 O 5 **

% Ta 2 O 5 **

% 1532-23-001 5,45 10,30 4,9 0,28 0,033 16,00 25,50 9,5 0,36 16,00 18,00 2 0,030 18,50 25,50 7 0,042 30,90 35,00 4,1 0,33 46,25 54,50 8,25 0,21 46,25 49,25 3 0,028 55,25 57,00 1,75 0,31 55,25 58,03 2,78 0,028 93,70 99,50 5,8 0,039 1532-23-002 104,80 114,40 9,6 0,26 104,80 108,30 3,4 0,037 109,50 112,20 2,7 0,031 118,50 124,35 5,85 0,26 120,35 124,35 4 0,033 127,90 132,70 4,8 0,26 149,00 154,93 5,93 0,30 160,00 161,70 1,70 0,033 163,50 185,00 21,5 0,035 164,50 176,00 11,5 0,36 164,50 186,40 21,9 0,31 1532-23-003 115,45 124,05 8,6 0,037 116,45 122,40 5,95 0,21 127,50 130,50 3 0,024 165,00 168,00 3 0,024

* Meilleure intersection selon la teneur de coupure de 0,1% (1000 ppm) de Nb2O05, telle qu'établie dans le dernier rapport technique 43-101.

** Nb2O5 et Ta2O5 sont des équivalents d'oxydes calculés sur la base des résultats de laboratoire des éléments Nb et Ta.

Figure 1 : Carte de la campagne de forage 2023





Tableau 2 : Emplacement des collets de forage (UTM NAD83)

Forage Estant

(UTM N83) Nordant

(UTM N83) Elev. (m) Azm. Pendage Long. (m) 1532-23-01 661350 5481589 437 45 -83 300 1532-23-02 662491 5480478 408 225 -85 402 1532-23-03 660645 5482470 368 230 -45 285

Compensation des émissions de GES

Pour compenser les 42,21 tonnes de CO2 d'émissions de gaz à effet de serre (GES) générées lors de la campagne de forage et d'exploration régionale, NioBay a versé une contribution à Carbone Boréal (https://carboneboreal.uqac.ca), qui compensera en plantant 305 arbres dans la province de Québec.

Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay sur Crevier

« Nous sommes heureux d’annoncer ces résultats, et particulièrement, les intersections rencontrées dans le forage 02 qui est à plus d’un kilomètre de la zone principale et qui semble démontrer un prolongement de cette zone », indique Jean-Sébastien David, géo., président et chef de la direction de NioBay. « Des teneurs plus élevées en niobium et en tantale, par rapport au calcul de ressources, ont également été interceptées sur plus de 20 mètres dans ce même forage. Nous attendons le reste des résultats avec impatience. »

Après la réalisation d'études indiquant des paramètres positifs pour ce projet, Crevier serait exclusivement consacrée à la production d'oxyde de niobium pour les fabricants de batteries.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., une personne qualifiée selon l'instrument national 43-101. M. David est président et chef de la direction de Métaux NioBay inc.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakaminulnatsh.



À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

