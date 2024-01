Calibre Scientific espande il portafoglio delle tecnologie per la procreazione assistita con le acquisizioni strategiche di Scopescreen e Microm UK Limited

LOS ANGELES, Jan. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific è lieta di annunciare le acquisizioni di Microm UK Limited e Scopescreen, LLC (dba Bioscreen) (“Scopescreen”), che rafforzano ulteriormente il suo impegno nel campo della salute e dei test riproduttivi.



Microm, società inglese fornitrice di tecnologie per la procreazione assistita (Assisted Reproductive Technology, “ART”), produce materiali di consumo e attrezzature per la fertilità umana e veterinaria e per la tossicologia riproduttiva. I suoi prodotti e le sue soluzioni innovative hanno permesso a ricercatori e medici di tutto il Regno Unito di fare progressi nei trattamenti della fertilità e nei progressi genetici. Leslie Stump e Karen Collins, direttori di Microm UK Limited, hanno dichiarato: “Microm UK Limited si è conquistata una reputazione straordinaria sia con i clienti sia con i fornitori nel corso dei decenni. Siamo entusiasti della crescita che Microm UK Limited vivrà nei prossimi anni come parte di Calibre Scientific. Siamo sicuri che le risorse globali di Calibre Scientific garantiranno ai nostri clienti e ai nostri fornitori di continuare a usufruire di un servizio eccezionale da parte di Microm anche in futuro”.

Scopescreen produce strumenti di ricerca e di screening e test diagnostici di nuova generazione per assistere gli andrologi nella valutazione e nella ricerca di problemi di sterilità maschile. I prodotti Scopescreen sono utilizzati principalmente nei laboratori di ricerca, nei centri di fertilità, nei centri di salute urologica maschile, nei laboratori di endocrinologia, nei laboratori di FIV e nei centri di embriologia di tutto il mondo. James Camilleri, PhD, proprietario di Scopescreen, ha dichiarato: “Sono entusiasta di accogliere Scopescreen nella famiglia Calibre Scientific. Il loro impegno nello sviluppo dei prodotti, nella qualità e nelle relazioni con i clienti si integra perfettamente con i nostri valori e, insieme, siamo proiettati verso un successo sempre maggiore”.

Microm UK Limited e Scopescreen rappresentano la seconda e la terza acquisizione per Calibre Scientific nel campo dell’ART. Insieme, queste acquisizioni ampliano la base di clienti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Irlanda con l’aggiunta di cliniche per la fertilità private e pubbliche, oltre che di istituti di ricerca. Inoltre, rafforzano il portafoglio ART attraverso l’introduzione di prodotti di consumo che completano l’offerta di strumenti esistente. Ben Travis, Chief Executive Officer di Calibre Scientific, ha dichiarato: “Microm [UK Limited] rifornisce il Regno Unito e l’Irlanda da oltre trent’anni e si è costruita una solida reputazione grazie a rapporti di lunga data con i clienti. La gamma completa di materiali di consumo di Scopescreen e le relazioni con i clienti chiave la rendono un ottimo complemento per la nostra crescente offerta ART nella regione del Nord America. Queste acquisizioni strategiche si allineano perfettamente alla nostra visione che intende dare forma al futuro delle tecnologie per la procreazione assistita. Unendo i nostri punti di forza, le nostre competenze e le nostre risorse, siamo in grado di promuovere l’innovazione e di fare passi da gigante nel miglioramento dei risultati sia per i pazienti sia per gli operatori del settore".

Informazioni su Calibre Scientific

Calibre Scientific è un fornitore globale diversificato di reagenti per le scienze biologiche, strumenti e altri materiali di consumo per la ricerca di laboratorio, la diagnostica, l’industria e la biofarmaceutica. Calibre Scientific possiede un portafoglio di aziende operanti nel settore delle scienze biologiche e della diagnostica che hanno una capacità senza eguali di affrontare le sfide dei clienti nei rispettivi mercati. La nostra presenza globale si estende a oltre 175 paesi, supportando i clienti di tutto il mondo. Con sede a Los Angeles, in California, Calibre Scientific continua a espandere la sua offerta di prodotti e la sua presenza globale nei laboratori attraverso un’ampia gamma di segmenti verticali e aree geografiche.