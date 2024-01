Calibre Scientific élargit son portefeuille de technologies de procréation assistée grâce aux acquisitions stratégiques de Scopescreen et de Microm UK Limited

LOS ANGELES, 08 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d’annoncer les acquisitions de Microm UK Limited et de Scopescreen, LLC (dba Bioscreen) (« Scopescreen »), renforçant ainsi son engagement envers la santé reproductive et les tests.

Microm, fournisseur de technologies de procréation assistée (« TPA ») basé au Royaume-Uni, fournit des produits consommables et de l’équipement pour la fertilité humaine et vétérinaire et la toxicologie de la reproduction. Ses solutions et produits innovants ont permis aux chercheurs et aux cliniciens de toutes les îles britanniques de réaliser des percées dans les traitements de fertilité et les avancées génétiques. « Microm UK Limited s’est forgé une excellente réputation auprès de ses clients et de ses fournisseurs au fil des décennies », ont déclaré Leslie Stump et Karen Collins, directrices de Microm UK Limited. « Nous nous réjouissons de la croissance que Microm UK Limited connaîtra dans les années à venir au sein de Calibre Scientific. Nous sommes convaincues que les ressources mondiales de Calibre Scientific garantiront que nos clients et nos fournisseurs continueront à bénéficier d’un service exceptionnel de la part de Microm à l’avenir ».

Scopescreen produit des outils de recherche et de dépistage ainsi que des tests diagnostiques de nouvelle génération pour aider les andrologues à évaluer et à étudier les problèmes d’infertilité masculine. Les produits de Scopescreen sont principalement utilisés dans les laboratoires de recherche, les centres de fertilité, les centres de santé urologique masculine, les laboratoires endocriniens, les laboratoires de FIV et les centres d’embryologie du monde entier. « Je suis ravi que Scopescreen fasse partie de la famille Calibre Scientific », a déclaré James Camilleri, PhD, propriétaire de Scopescreen. « Son engagement envers le développement de produits, la qualité et les relations avec les clients complète parfaitement nos propres valeurs, et ensemble, nous sommes prêts à connaître un succès encore plus grand. »

Microm UK Limited et Scopescreen sont les deuxième et troisième acquisitions de Calibre Scientific dans le domaine des TPA. Ensemble, ces acquisitions élargissent la base de clients aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande avec l’ajout de cliniques de fertilité privées et publiques, ainsi que d’instituts de recherche. En outre, elles renforcent le portefeuille de TPA via l’introduction de produits consommables qui complètent l’offre d’instruments existante. « Microm [UK Limited] fournit le Royaume-Uni et l’Irlande depuis plus de trois décennies et s’est forgé une solide réputation grâce à des relations de longue date avec ses clients. La gamme complète de produits consommables de Scopescreen et les relations clés avec les clients en font un excellent complément à notre offre de TPA croissante dans la région nord-américaine », a déclaré Ben Travis, directeur général de Calibre Scientific. « Ces acquisitions stratégiques s’inscrivent parfaitement dans notre vision de façonner l’avenir des technologies de procréation assistée. En combinant nos forces, notre expertise et nos ressources, nous sommes prêts à stimuler l’innovation et à initier des progrès significatifs dans l’amélioration des résultats pour les patients et les praticiens. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d’outils, d’instruments et d’autres produits consommables pour les sciences de la vie destinés aux communautés de la recherche en laboratoire, du diagnostic, de l’industrie et de la biopharmacie. Calibre Scientific possède un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic ayant une capacité inégalée à relever les défis de leurs clients dans leurs marchés respectifs. Notre portée mondiale s’étend à plus de 175 pays, ce qui nous permet de répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier. Calibre Scientific, dont le siège social se situe à Los Angeles, en Californie, continue d’élargir sa gamme de produits ainsi que sa présence mondiale auprès des laboratoires dans un large éventail de secteurs verticaux et géographiques.