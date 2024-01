Stingray et BYD renforcent leur partenariat avec l'intégration de Calm Radio dans leurs voitures électriques

MONTRÉAL, 05 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, annonce aujourd’hui l’expansion de son entente mondiale avec BYD, le plus important fabricant de véhicules à énergie alternative au monde. Suite à l'intégration réussie de Stingray Karaoke, BYD inclura désormais l’appli Calm Radio dans ses modèles vendus dans des dizaines de pays. Il s'agit de la première fois que Calm Radio est déployé sur une plateforme OEM de véhicules électriques, démontrant l'engagement de Stingray à révolutionner le paysage mondial du divertissement automobile avec un contenu captivant et des fonctionnalités innovantes.

Calm Radio transforme chaque trajet en une oasis de détente grâce à son expérience audio exceptionnelle. La plateforme propose un éventail de contenus relaxants : des mélodies harmonieuses, des podcasts inspirants, des livres audio narratifs et des méditations guidées, tous soigneusement sélectionnés pour apporter paix intérieure et concentration. Dorénavant, les occupants du véhicule peuvent se soustraire au vacarme et à la frénésie de la circulation, se laissant porter vers une expérience de conduite qui rime avec tranquillité et apaisement.

Stingray enrichira également l'expérience à bord des véhicules BYD avec une sélection de vidéos axées sur le bien-être, qui mettent en scène des décors naturels relaxants. Intégrées harmonieusement à l'application bien-être de BYD, ces vidéos sont spécialement conçues pour rehausser les moments de détente, tels que les pauses durant les sorties en camping. Proposant une immersion dans un univers visuel serein, ces vidéos ont été méticuleusement sélectionnées par Stingray pour renforcer la tranquillité à bord, augmentant ainsi le confort et le bien-être des passagers pendant leurs moments de relaxation en plein air.

"Grâce à notre partenariat, les systèmes audio et d'éclairage sophistiqués des véhicules de BYD seront pleinement exploités," a souligné Jim Riley, président de la division américaine de Stingray. "Introduire Calm Radio dans l'écosystème de BYD reflète notre engagement à fournir des expériences de divertissement exceptionnelles, tant en mouvement qu'à l'arrêt. Nous sommes enthousiastes à l'idée que BYD présente cette innovation remarquable dans leur flotte de véhicules, les propulsant ainsi sur la scène mondiale."

Calm Radio sera disponible dans les véhicules de BYD dès 2024.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com .

À propos de BYD

BYD est une société multinationale de haute technologie qui a pour mission de tirer parti de l’innovation pour améliorer notre qualité de vie. Fondée en 1995 comme fabricant de batteries rechargeables, BYD propose aujourd’hui un champ d’activités diversifié regroupant l’automobile, le transit ferroviaire, les nouvelles énergies et l’électronique, et exploite plus de 30 parcs industriels en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Brésil, en Hongrie et en Inde. En mettant l’accent sur l’acquisition, le stockage et l’utilisation de l’énergie, BYD propose des solutions énergétiques complètes à zéro émission qui contribuent à réduire la dépendance mondiale aux énergies fossiles. Ses véhicules à énergie alternative sont aujourd’hui présents dans plus de 400 villes de plus de 70 pays et régions, sur 6 continents. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, la société nommée au palmarès mondial Fortune 500 propose des innovations en vue de l’atteinte d’un monde plus vert.

Pour en savoir davantage, visitez le www.bydglobal.com .

