STMicroelectronics annonce la date de publication et l’heure de la

conférence téléphonique de ses résultats financiers du 4ème trimestre et de l’année 2023

Genève, le 5 janvier 2024 – STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la publication de ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2023 le jeudi 25 janvier 2024, avant l’ouverture des bourses européennes.

Le communiqué de presse sera disponible immédiatement sur le site de la Société à l'adresse suivante : www.st.com .

STMicroelectronics tiendra une conférence téléphonique avec les analystes, les investisseurs et les journalistes, afin de commenter les résultats financiers du quatrième trimestre et de l’année 2023 et les perspectives actuelles de l’activité de la Société, le 25 janvier 2024 à 9h30.

Cette conférence téléphonique sera retransmise en direct (en mode écoute uniquement) sur le site internet de ST à l'adresse suivante : https://investors.st.com et sera également disponible par la suite jusqu’au 9 février 2024.

